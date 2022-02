Rostock

Nach dem Ausbruch der Pandemie, die die Welt gehörig durcheinanderwirbelte, musste auch der Rostocker Taschenhersteller Gusti Leder mit den wirtschaftlichen Folgen kämpfen. Allein im Jahr 2020 verzeichnete das Unternehmen rund 40 Prozent weniger Umsatz im Vergleich zu 2019. Zu dem Zeitpunkt weilte Geschäftsführer Christian Pietsch mit seiner Familie in Neuseeland.

Eine seiner ersten Reaktionen: Er kaufte 4000 Stoffmasken, Handschuhe und T-Shirts mit dem Aufdruck „Please wear your masks!“. All das verkaufte das Unternehmen unter anderen an Landgerichte und Polizeistationen. Pietsch schickte sein Ladenpersonal zunächst in Kurzarbeit.

Doch schon nach eineinhalb Monaten war das Zittern für die Mitarbeiter, die für den Onlineshop verantwortlich waren, vorbei. Das Geschäft entwickelt sich seither prächtig. Die Corona-Krise fungierte als Beschleuniger. Das mittlerweile 200 Mann starke Unternehmen verzeichnete 17 Millionen Euro Umsatz. Das war das beste Ergebnis seit der Gründung 2009.

In Nachbarschaft zu DJ-Star Paul Kalkbrenner

Ein guter Zeitpunkt, sich neue Ziele zu setzen. Neue Ideen, die entwickelt Pietsch nicht nur in der Heimat MV, sondern auch in Berlin. Denn neben dem kleinen Ladengeschäft in der Rostocker Kröpeliner-Tor-Vorstadt hat das Unternehmen noch einen Sitz in Berlin-Friedrichshain – übrigens in direkter Nachbarschaft zum Tonstudio von Paul Kalkbrenner. „Da kommt es schon mal vor, dass Paul vor unserer Tür steht, weil er ein Paket für uns angenommen hat“, erzählt der studierte Volkswirt mit einem breiten Grinsen im Gesicht.

Die Firmenparty-Einladungen hat der bekannte DJ bisher zwar ausgeschlagen, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Apropos nach vorne schauen. Pietsch will expandieren, nimmt dafür die Ladensuche auch heute noch selbst in die Hand. „Das macht so viel Spaß. Ich miete mich dann immer in Hostels ein, so kommt man am besten mit Menschen ins Gespräch.“

Auf diese Weise erkundet er die Städte und findet gute Locations. „Man sollte sich immer Aufgaben suchen, die einem Spaß machen“, erklärt der 37-Jährige, der in seiner Freizeit gerne klettert und neuerdings Polnisch lernt – für das Geschäft, so viel sei an dieser Stelle schon verraten. Dass ihn die polnische Grammatik dabei vor die eine oder andere Herausforderung stellt, sei kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken.

Pietsch will mehr nach Think-Bigger-Prinzip handeln

„Ich muss einfach aufhören, zu sparen und ängstlich zu sein und der Firma neue und größere Ziele und Budgets geben.“ Seine erste eigene Lagerhalle im polnischen Stettin ist ein weiterer Schritt in diese Richtung. Die Halle ist 2100 Quadratmeter groß und acht Meter hoch. Investitionsvolumen: 1,3 Millionen Euro. Sein Vater, der in der Uckermark wohnt, baute das polnische Team auf.

Und das nächste Projekt steckt schon in den Startlöchern: ein Anbau. Kostenpunkt: 1,2 Millionen Euro. Pietsch braucht den Platz, um schnell liefern zu können und konkurrenzfähig zu sein, Stichwort Amazon. „Ich könnte mir auch eine Lagerhalle mieten, aber langfristig gesehen kostet das mehr Geld“, so der gebürtige Prenzlauer. Umsatzziel für das Jahr 2022 sind 24 Millionen Euro. Das Familienunternehmen soll aber nicht um jeden Preis wachsen.

Investor-Angebote lehnte der zweifache Familienvater bisher immer ab. „Ich habe schon einige bekommen.“ Der 37-Jährige will sein Unternehmen gesund wachsen lassen. Erst im fünften Geschäftsjahr nahm er seinen ersten Kredit auf: damals 300 000 Euro. „Vorher habe ich alles aus dem Cash-Flow finanziert“, so Pietsch, der zwischen Rostock, Stettin und Berlin wöchentlich pendelt. „Das war damals ein echt krasses Gefühl“, erinnert er sich.

Mantra seit Beginn: Pietsch will unabhängig bleiben

Angefangen mit dem Ledertaschenhandel hat Pietsch 2009 in seiner Dreier-WG. Sein erstes Ladengeschäft in der KTV renovierte er selbst und sparte so viel Geld. Ersparnisse gab es kaum, auch die Möglichkeit, sich fremde finanzielle Hilfe zu holen, kam für ihn nicht infrage. Im Jahr 2016 musste Pietsch fast Insolvenz anmelden, gibt er zu. Sein damaliger Steuerberater hatte sich um einen sechsstelligen Betrag verrechnet. Daraufhin musste Pietsch viele Mitarbeiter entlassen. „Das war furchtbar für uns alle.“

Heute zählen 28 Einzelläden in den Niederlanden, Österreich und Deutschland zum Unternehmen. Seine Frau Felicity, die vor wenigen Wochen eine kleine Luisa zur Welt brachte, leitet sie. „Wir wollen acht weitere dieses Jahr eröffnen und fokussieren uns dabei auf Uni-Städte, wie zum Beispiel Stralsund, Lüneburg oder Rotterdam.“ Außerdem will er seine Ledertaschen auf sogenannten Hipster-Wochen-Märkten verkaufen. Dort sieht er wahnsinniges Potenzial für seine Marke.

Bestseller seit 2009 werden verkauft

Darüber hinaus soll das Geschäft mit den Fahrradtaschen mehr in den Fokus rücken, erklärt der leidenschaftliche Hobby-Radfahrer. Jedes zweite Produkt davon geht ins Ausland, meist nach Australien oder Amerika. Pietsch orientiert sich seit Beginn seiner Karriere an dem Konzept „Slow Fashion“. Dabei geht es um die stärkere Wertschätzung von Textilien. Slow Fashion steht buchstäblich für die Entschleunigung der Modeindustrie. Das heißt, der Konsum soll verlangsamt und Kleidung und Accessoires länger getragen werden.

Ziel ist es, damit bessere Bedingungen für Mensch und Natur zu schaffen. Deswegen hat sich Pietsch für Leder als Material seiner Taschen entschieden. „Man kann es immer wieder reparieren. Außerdem ist es keine Saisonware. Die Taschen werden das komplette Jahr über verkauft. „Wir verkaufen heute noch immer unsere Bestseller, mit denen wir 2009 gestartet sind.“

Von Luisa Schröder