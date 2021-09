Rostock

Familie ist nicht immer kinderleicht. Das weiß Romy Winter aus eigener Erfahrung. Die 37-Jährige ist Dreifach-Mama, psychologische Beraterin, Familientherapeutin, Doula und seit Neuestem auch Buchautorin. Vor allem die vergangenen eineinhalb Jahre Pandemie haben Väter, Mütter und Kinder vor eine besondere Herausforderung gestellt. Im Gespräch mit der OZ verrät sie, was jetzt besonders wichtig, was Kinder generell brauchen und wie sie zum Thema Digitalisierung steht.

Es liegt eine schwierige Zeit hinter uns allen – und es ist ungewiss, was uns noch erwartet. Vor welche Probleme hat die Pandemie Familien gestellt?

Romy Winter: Der Alltag wurde auf den Kopf gestellt. Im Lockdown sind alle Strukturen, alle Routinen weggebrochen, das hat Familien ganz viel Halt und Sicherheit genommen. Plötzlich mussten sich alle neu einspielen – nicht nur eine Person für sich, sondern mindestens drei miteinander. Und das unter einer oftmals großen sozialen Isolation, zu der in manchen Fällen Existenzängste kamen.

Die Doppelbelastung durch Homeoffice und Kinderbetreuung spielt da sicher auch eine Rolle, oder?

Oft war es sogar eine Dreifach-, Vierfach- oder Fünfachbelastung, die überwiegend die Frauen getroffen hat. Sie waren gleichzeitig Arbeitnehmerin, Haushälterin, Kindergärtnerin, Lehrerin. Partnerschaften, die vorher vielleicht gleichberechtigt funktioniert haben, kamen ins Ungleichgewicht. Es ist doch so: Kräfte kann man sich einteilen, wenn man weiß, wie lange ein Zustand anhält. Aber im Falle des Lockdowns wusste keiner, wann er enden wird. Die Perspektivlosigkeit war enorm belastend für Familien.

Das klingt so, als ob die schwierige Zeit nun vorbei sei.

Wir räumen noch die Scherben auf. Kinder konnten sich teilweise nicht so entwickeln, wie es normal wäre, weil ihnen das soziale Umfeld fehlte, wir haben riesige Lernrückstände, eine soziale Schere, die viel größer geworden ist. Und bei vielen Erwachsenen wurden Prozesse in Gang gesetzt: Was mache ich mit meinem Leben? Was will ich eigentlich?

Und wie gehen wir nun mit diesen Scherben um?

Die Lösungen sind individuell, genauso wie die Probleme. Wichtig ist in jedem Fall eine Bilanz zu ziehen. Was ist geschehen in der Krise? Worunter haben wir gelitten? Was hat wem gefehlt? Was war auch schön? Denn natürlich war nicht alles schlecht. Jede Krise bietet auch eine Chance. So sind viele Familien enger zusammengewachsen. Familie konnte aber ebenso plötzlich nervig, von Stress geprägt sein. Das hat große Negativität erzeugt. Es geht nun darum, wieder gemeinsame positive Momente zu sammeln. Gestritten wird in jeder Partnerschaft, in jeder Familie, aber das positive Grundgefühl darf dabei nicht verloren gehen.

Bilanz ziehen, okay. Aber was machen wir dann damit?

Nachholen, was gefehlt hat. Vielleicht brauchen Kinder gerade mehr Zeit mit Freunden, mehr Freiheiten. Das Gleiche gilt aber auch für Erwachsene. Wichtig ist, die Bedürfnisse richtig zu kommunizieren. Türen lassen sich leichter öffnen, wenn man den Gegenüber nicht angreift. Und nicht zu vergessen: Wir müssen eventuell mit einem neuen Lockdown rechnen. Wie können wir also Ressourcen schaffen? Wie können wir uns vorbereiten?

Das kann sicher nicht jeder. Wann ist es sinnvoll sich Unterstützung zu suchen?

Wenn man merkt, dass man in einem Muster, einem Kreislauf gefangen ist und die Strategien, die mal gut funktioniert haben, überhaupt nicht mehr greifen.

Wie helfen Sie in solchen Fällen?

Durch viel Gesprächstherapie. Oft ist der eigene Frust so groß, dass wir nicht in der Lage sind zu sehen, was der andere gerade erlebt. Es geht darum, Empathie und Perspektivwechsel zu fördern, sichtbar zu machen, was gut funktioniert. Aber auch Methoden, wie Figuren aufstellen, funktionieren gut. Wer nimmt die Familie wie wahr? Oft ist der Vater dabei außen vor, was ihm zum Vorwurf gemacht wird. Andererseits wird dann manchmal sichtbar, dass es ganz schön schwer ist, in diese Mutter-Kind-Symbiose reinzukommen. Das Verständnis füreinander wird verbessert.

„Krisenfest“ – Ein Elternratgeber der anderen Art „Krisenfest – Das Resilienzbuch für Familien“ hat Autorin Romy Winter aktuell im Kösel-Verlag veröffentlicht. Sie sei damit die Erste, die das Thema Resilienz und Familie in einem Buch zusammenbringt. Der Begriff „Resilienz“ wird vor allem in der Psychologie verwendet. Es handelt sich dabei um ein Konzept, das sich damit beschäftigt, wie Menschen widerstandsfähiger sein können. Romy Winter spricht in dem Zusammenhang vom „Immunsystem der Seele“, das ebenso gestärkt werden kann wie das tatsächliche Immunsystem: „Resiliente Menschen haben Strategien und Ressourcen, um besser durch Krisen zu kommen.“ Auf rund 300 Seiten gibt sie Tipps und Ratschläge, wie Familien lernen, Krisen gemeinsam zu meistern, widerstandsfähiger zu werden, ihre Beziehungen untereinander zu stärken und den Alltag zu entschleunigen. Als Familientherapeutin und Resilienztrainerin gibt sie Familien in ihrem Buch praktische Werkzeuge für den Alltag an die Hand. Sie sollen nicht nur helfen, wenn man bereits in einer Krise steckt, sondern auch vor Krisen bewahren. „Das Thema ist zeitlich absolut relevant. Die Idee zum Buch kam mir zum Anfang des ersten Lockdowns. Denn Familien – und da spreche ich aus Erfahrung – sind durch Corona in eine komplett neue Situation geschlittert. Handlungs- oder Orientierungshilfen fehlten aber“, sagt Romy Winter. Ihr Buch gliedert sich in drei große Teile: Im ersten Abschnitt geht es um die sieben Resilienzfaktoren – jeweils aufgeschlüsselt für Kinder und für Erwachsene. Ein Beispiel ist die Akzeptanz: Wofür ist sie gut? Wie können wir sie bei uns Erwachsenen fördern? Wie bei den Kindern? Im zweiten Teil geht Romy Winter auf die Familienz ein, ein Konzept, das sie selbst entwickelt hat. „Es ist ein Hybridwort für resiliente Familien“, wie sie sagt. Welche Rolle spielt Bindung? Worauf kommt es an, wenn wir in der Erziehung Resilienz fördern wollen? Wie kommunizieren wir am besten? Was sollte die Führungsrolle der Erwachsenen ausmachen? „Es geht um Werte und Rituale“, fasst die Autorin zusammen. Der dritte Teil orientiert sich an einer Frage: Sollten wir in unserer hektischen Welt alles dafür zu tun, widerstandsfähiger werden oder aber unsere Lebensumstände so gestalten, dass das gar nicht nötig ist. Stichwort: Slow Living. Dabei werden auch Themen, wie die Rolle der Natur für Kinder, die Digitalisierung, Religion und Spiritualität, Achtsamkeit und Liebe angesprochen. Wichtig ist Romy Winter zu betonen, dass das Buch keine Erziehungsmethode vorschreibt, sondern die Menschen anleitet, ihren eigenen Weg zu finden. Der Familienratgeber ist als Taschenbuch für 18,50 Euro erhältlich.

Diese Probleme gibt es ja auch ohne Corona-Krise, ebenso wie Erziehung nicht nur in der Pandemie eine Herausforderung ist. Ganz grundlegend: Was sollten Eltern beachten?

Was Kinder brauchen sind die vier ’Z’: Zuneigung, Zuwendung, Zutrauen, Zumutung.

Das bedeutet im Einzelnen?

Mit der Zuneigung ist bedingungslose Liebe und Akzeptanz gemeint. Kinder kommen als Persönlichkeiten zur Welt. Ich finde es unglaublich unfair, an ihnen rumzuzerren. Was nicht bedeutet, dass man alles hinnehmen muss, was sie tun. Zuwendung ist, die kindlichen Bedürfnisse zu erfüllen, den Alltag auch danach auszurichten. Und wir müssen unseren Kindern zeigen, dass unsere Fürsorge nichts ist, was sie sich verdienen müssen.

Und der Unterschied zwischen Zutrauen und Zumutung?

Wir sollten unserem Kind zutrauen, dass es alle Fähigkeiten dann entwickelt, wenn es sie braucht und nicht dann, wenn es der „Entwicklungsplan“ vorgibt. Eltern werden heute so oft verunsichert, das überträgt sich aufs Kind. Es gibt nichts Schlimmeres fürs Selbstbewusstsein eines Kindes, als ständig besorgte Eltern. Und dann müssen wir lernen, unseren Kindern etwas zuzumuten. Wir können und sollten ihnen nicht alle Probleme abnehmen, damit sie lernen können, sie zu lösen. Andererseits müssen wir Grenzen setzen, auch mal Nein sagen. Das gibt Kindern Halt.

Früher war – aus heutiger Sicht betrachtet – eine zu harte Kindererziehung das Problem. Was ist das große Problem der jetzigen Generation?

Die Schere in der Erziehung wird immer größer: Es gibt die Eltern, die sich mit ihren Ansprüchen an die Elternschaft schon fast geißeln. Ein anderer Teil lebt aber noch das 50er-Jahre-Modell, in dem es okay ist, Kinder zu schlagen. Beratungsstellen haben nicht ohne Grund immer noch jede Menge zu tun. Ein generelles Problem ist für mich aber der große Leistungsdruck, dass aus den Kindern etwas werden soll, und gleichermaßen der Druck, dass aus ihnen alles werden kann.

Und wie stehen Sie zum Thema Digitalisierung?

Für mich persönlich ist sie eine potenzielle Gefahr für Kinder.

Zu vermeiden ist sie aber nicht. Was ist also der richtige Umgang damit?

Es ist wie mit allem anderen: Es beginnt mit uns Eltern. Wenn ich den ganzen Tag am Handy hänge, brauche ich nicht damit anzufangen, meinem Kind zu erklären, dass das schlecht ist. Fernhalten kann man Kinder davon nicht, immerhin vollziehen sie viele soziale Entwicklungsaufgaben über Medien. Dann muss man eben Regelungen finden, parallel analoge Möglichkeiten anbieten.

Gibt es ein richtiges „Einstiegsalter“ für ein Handy?

Nein. Wenn Kinder allein mit dem Schulbus hin- und herfahren, dann sind Eltern oft beruhigt, wenn sie erreichbar sind. Aber muss es dafür ein Smartphone sein? Ich finde nicht. Mein Sohn hat mit zwölf nun sein erstes bekommen. Vor dem Schuleintritt braucht aber kein Kind ein Handy, meiner Meinung nach. Was immer wichtig ist: Kinder müssen mitgestalten dürfen – in sämtlichen Lebensbereichen.

Von Maria Lentz