Rostock/Wampen

Es ist das tragische Ende eines Strandbesuches: Am Sonntag sind zwei Hunde gestorben, nachdem sie an einer Badestelle in Wampen bei Greifswald Ostseewasser mit einer hohen Konzentration von Blaualgen getrunken haben sollen. Es handelt sich dabei um einen Mischling und einen Spitz, die von unterschiedlichen Besitzern stammen, erklärte Steffen Fechner, einer der drei Geschäftsführer der Tierklinik in Rostock, in der beide Tiere intensivmedizinisch behandelt wurden.

Lesen Sie auch: Blaualgen-Fälle in der Ostsee: Das müssen Sie über die Bakterien wissen

Anzeige

„Hunde leiden sehr unter einer Blaualgenvergiftung“, sagte der Tierarzt auf OZ-Nachfrage. Neben japsen und hecheln gehören unter anderem blutiger Durchfall und Erbrechen zu den Symptomen. Innerhalb von wenigen Stunden kann es schlecht um die Tiere stehen, meistens ist es dann für eine Behandlung schon zu spät, weiß der Experte.

Weitere OZ+ Artikel

Waren es die Blaualgen oder die Hitze?

Im aktuellen Fall hätten die Hundebesitzer die Tiere am Sonnabend ins Wasser laufen lassen. Nachdem die Vierbeiner von dem Boddenwasser getrunken hatten, hätten die Tiere Vergiftungserscheinungen gezeigt. Anschließend ging es ihnen schlecht, so dass ihre Besitzer sie in die Notaufnahme der Tierklinik brachten. „Wir haben eine Magenspülung gemacht – allerdings erfolglos“, so Fechner weiter. Spezielle Medikamente gibt es nicht.

Lesen Sie auch: Nach Blaualgen in der Ostsee vor Wampen: Badeverbote an zwei weiteren Stränden

Solche Vorfälle kommen in Mecklenburg-Vorpommern selten vor, sagt der Experte. Das Problem: Blaualgenvergiftungen sind nur schwer nachweisbar. Auch beim aktuellen Fall der beiden Hunde aus der Region um Greifswald kann Tierarzt Steffen Fechner nicht einhundertprozentig von so einer Erkrankung sprechen. „Möglicherweise hängt der Tod auch mit der starken Hitze zusammen“, erklärt er. Für andere Tierarten bestehe seinen Aussagen nach keine weitere Gefahr.

Nicht in äußerlich verändertes Wasser gehen

Was können aber nun Hundebesitzer tun, um ihre Tiere vor einer möglichen Blaualgenvergiftung zu schützen? Der Experte rät, dass äußerlich verändertes Wasser nicht betreten werden sollte. Bei Symptomen oder Verhaltensänderungen sollte zudem umgehend ein Tierarzt aufgesucht werden.

Lesen Sie auch: Blaualgen auf dem Strelasund vermiesen Badespaß

Außerdem rät Steffen Fechner dazu, möglichst zu verhindern, dass die Tiere Wasser unbekannter Qualität trinken. „Aber man muss auch beachten, dass Hunde ihr nasses Fell auch ablecken“, betont er.

Von Ann-Christin Schneider