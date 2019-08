Rostock

Das beste Gesellenstück hat nach Ansicht der Prüfer Patrick Gabbert aus Westenbrügge abgeliefert. Einen beweglichen Schreibtisch hat der 20-jährige Auszubildende gefertigt und am 24. August dem Prüfungsausschuss der Tischlerinnung Rostock-Bad Doberan präsentiert.

Schöne, anspruchsvolle Arbeiten abgeliefert

Sideboards, Kommoden, Schreibtische, ein Doppelbett, Barschrank, Whiskyschrank und Motorradgarderobe sind in der Aula der Berufsschule für Dienstleistung und Gewerbe in der Hinrichsdorfer Straße zu bewundern. Individuelle Einzelanfertigungen von elf Lehrlingen des Tischlerhandwerks, die mit der Gesellenprüfung ihre dreijährige Lehre abschließen wollen. „Es sind in diesem Jahr sehr schöne und anspruchsvolle Stücke dabei“, lobt Prüfer Frank Urbach. „Wir bemerken einen deutlichen Qualitätssprung.“

Dennoch haben zwei Azubis die Gesellenprüfung nicht bestanden. „Die Anforderungen an das Handwerk werden immer größer und die Leistungen in der Prüfung müssen dem gerecht werden“, erklärt Urbach. Die beiden Kandidaten bekämen die Möglichkeit der Nachprüfung.

Carl Theodor Schulz ist bester Lehrling

Bester Lehrling mit 83,6 von 100 Punkten ist Carl Theodor Schulz aus Bernitt geworden. Der 21-Jährige hat den Beruf in der Tischlerei Härtel in Hohenfelde erlernt. Nach der Theorieprüfung hat er vor allem bei der Arbeitsaufgabe, die alle Prüflinge schon vor einiger Zeit in der Tischlerwerkstatt der Handwerkskammer erledigen mussten, gepunktet.

„Für diesen Prüfungsteil erhalten die Azubis eine Materialliste und eine Werkzeugliste, ohne zu wissen, was sie bauen sollen“, erläutert Manfred Neue, Geschäftsführer der Tischlerinnung. Es war ein Hocker, für den die Lehrlinge erst bei der Prüfung eine Zeichnung erhielten, danach den Zuschnitt umsetzten und eine konkrete Materialliste erstellen mussten.

Azubis sind ab Montag Gesellen

Carl Theodor Schulz erhielt für seinen Hocker 92 Punkte, eine Eins. Sein Gesellenstück ist ein Küchenschrank, ein Buffet-Unterteil, das er aus nordischer Kiefer gefertigt hat. „Das Oberteil baue ich zu Hause“, kündigt der frischgebackene Geselle an, der schon vor der Lehre kreativ mit Holz gewerkelt hat. So habe er unter anderem einen Schaukelstuhl für den Garten gebaut. Ab 1. September wird Schulz für das Möbelhaus Krüger in Kritzkow in dessen eigener Tischlerei in Schlemmin Möbel nach Kundenwunsch anfertigen.

Zur Galerie Sideboards, Kommoden, Bett und Garderobe – elf Azubis der Tischlerinnung Rostock-Bad Doberan stellen sich der Gesellenprüfung und präsentierten am 24. August 2019 in Rostock ihre Gesellenstücke.

Patrick Gabbert ist ab heute Geselle in seinem Ausbildungsbetrieb, der Tischlerei Timm in Kröpelin. „Holzarbeiten waren schon in der Schule sein Ding“, verrät seine Mutter Kati Gabbert, die zusammen mit Oma Elfriede Gabbert zur Schau der Gesellenstücke gekommen ist. „Wir sind megastolz“, erklären die Frauen, die zu Hause eine Überraschungsparty für den Jung-Gesellen organisiert haben.

Eltern stolz auf die Arbeit der Söhne

Auch Tom Schreger arbeitet in der Tischlerei Timm. Er hat ein sehr massives, zusammensteckbares Doppelbett aus Esche und Buche gefertigt. An beiden Seiten sind kleine aufgehängte Nachttische. „Ich wollte was Besonderes bauen, was nicht jedes Jahr bei der Gesellenprüfung vorkommt“, erzählt der 19-Jährige, der auch seine Familie an der Seite hat. Schwester Fiene findet das Bett cool. Und Mama Sabine Schreger ist stolz „und erleichtert, dass alles geschafft ist“. „ Tom hat sich und uns bewiesen, dass er selbstständig sein Brot verdienen kann“, freut sich die Mutter, die nun eine kleine Arbeit, einen Bilderrahmen, beim Sohn in Auftrag gegeben kann.

„Wir könnten viel mehr ausbilden“

49 Betriebe gehören zur Innung Rostock– Bad Doberan. „Insgesamt gibt es aber rund 100 Tischlereibetriebe in unserem Bereich“, sagt Innungsgeschäftsführer Neue. Sie alle suchen dringend Nachwuchs. „Wir könnten viel mehr ausbilden“, stellt Neue klar. 25 Azubis pro Jahrgang seien das Ziel. In diesem Jahr waren es 14 (drei hatten schon im Frühjahr Prüfung) im Innungsbereich, die ihr drittes Lehrjahr beenden. „Im nächsten Jahr haben wir 20, die auslernen“, berichtet Neue.

Die Hinwendung zum handwerklichen Beruf werden wieder stärker, dennoch zögen viele das Abitur vor. Dabei seien die Aufstiegschancen im Handwerk gut und endeten nicht mit dem Meistertitel. „Der Meister ist dem Bachelor gleichzusetzen und damit kann man studieren“, wirbt Neue um Nachwuchs. Auch als Geselle kann man mit gutem Realschul- und Betriebsschulabschluss studieren. „Diese Entwicklungsmöglichkeiten müssen wir den jungen Leuten bei der Berufswahl noch näher bringen“, betont Neue.

Tischlerhandwerk gerade im Wandel

Der Beruf sei vielfältig. Tischler würden mit vielen Werkstoffen arbeiten, mit Holz und Kunststoff, aber auch Glas, Metall, Steine kämen zum Einsatz. Allmählich wandle sich das Handwerk wieder, etwas weg vom Bauelement (Fenster und Türen) hin zum individuell gefertigten Möbel.

„Tischler ist mein Traumberuf“, sagt Dennis Mehler, der die Gesellenprüfung diesmal nicht bestanden hat. „Der Kopf war nicht frei“, bekennt der Empor-Handballer. Die Qualifikation für die zweite Liga hätte nicht geklappt, das habe ihn etwas aus der Bahn geworfen. „Aber ich habe aus meinen Fehlern gelernt, und die Nachprüfung schaffe ich“, betont der Kreisläufer, der als Gesellenstück einen Schreibtisch komplett aus Esche abgeliefert hatte. „Ich liebe es, mit Holz zu arbeiten.“

Jetzt mehr drin in der Lohntüte

Der Ausbildungsabschluss macht sich für die Tischlergesellen ab heute auch in der Lohntüte bemerkbar. Hatten sie im dritten Lehrjahr 860 Euro monatlich, bekommt ein Jung-Geselle 11,70 Euro pro Stunde. „Das sind schon mal 2035 Euro im Monat“, sagt Neue, „und steigert sich mit den Aufgaben.“

Von Doris Deutsch