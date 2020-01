Rostocker Touristiker feiern Erfolgsjahr und haben 2020 viel vor

Rostock

Die Bilanz ist erfreulich: Im vergangenen Jahr zählte die Hansestadt mehr als 1,8 Millionen Übernachtungen und knapp 638 000 Ankünfte von Besuchern. „Rostock ist nicht mehr nur das wirtschaftliche Herz des Landes, sondern fast auch das touristische“, sagte Wirtschaftsminister Harry Glawe ( CDU) am Dienstagabend beim Neujahrsempfang der Touristiker anerkennend in Richtung der 260 Gäste. Sie alle hätten ihren Teil dazu beigetragen, dass die Branche weiter im Aufwind und das Land im Sommer sogar beliebter als Bayern sei.

Und das soll so bleiben. Nach den Jahren des Doppeljubiläums kehrt deshalb auch 2020 an der Warnow keine Ruhe ein. Im August steht mit der 30. Hanse Sail ein bedeutendes Jubiläum an und für das Ende des gleichen Monats wird die 2. Auflage des Cruise Festivals vorbereitet.

Vorher treffen sich aber bereits mehr als 1000 Branchen- und Medienvertreter aus 45 Ländern in der Hanse Messe. Zum zweiten Mal nach 2009 ist Rostock im Mai dieses Jahres Gastgeber des Travel Marts – einer Verkaufsmesse, die der Stadt und dem Land einmal mehr breite Aufmerksamkeit verschaffen soll. Wie schon im Vorjahr der Internationale Tourismustag, den Veranstalter und Teilnehmer als Erfolg verzeichnen.

Jubiläum für den Tourismusdirektor

Rostocks Tourismusdirektor Matthias Fromm freute sich über die große Gästeschar zum Neujahrsempfang. Für ihn selbst gab es einen zusätzlichen Grund zum Feiern: „Vor zehn Jahren bin ich Tourismusdirektor von Rostock und Warnemünde geworden“, blickte der 47-Jährige auf die Gründung der Rostocker Gesellschaft für Tourismus und Marketing zurück, deren Geschäftsführer er ist.

Die bisherigen Entwicklungen in der Stadt und der lokalen Tourismusbranche machen ihn stolz. „Aber es gibt noch Potenziale, die wir nutzen können und müssen“, sagte Fromm und zählte unter anderem die Entwicklung der Mittelmole und des Rostocker Stadthafens – vor allem durch die Bundesgartenschau – auf. „Wenn wir weitere attraktive Aufenthaltsräume schaffen, entzerren wir auch den Besucheransturm – das ist für Einheimische und Gäste ein Gewinn“, erklärte der Experte.

Mehr Gäste aus dem Ausland anlocken

Was die Gäste betrifft, sieht Harry Glawe vor allem noch Reserven bei Reisenden aus dem Ausland. So gab es von Januar bis September 2019 landesweit zwar 337 000 ausländische Besucher. Das sei aber ein Rückgang um 2,4 Prozent. „Potenzial besteht vor allem bei Gästen aus dem Ostseeraum sowie den Alpenländern“, so der Minister. MV brauche nicht nur Besucher, die das Land neu entdecken, sondern auch solche, die wiederkommen.

MV legt weiter zu Von Januar bis September 2019 wurden nach Angaben des Statistischen Amtes in MV rund 6,8 Millionen Ankünfte (+5,8 Prozent) und 28,3 Millionen Übernachtungen (+10,1 Prozent) gezählt. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer lag bei 4,2 Nächten. Erfasst wurden Unterkünfte oder Campingplätze mit mindestens zehn Betten.

Deshalb unterstütze sein Ministerium immer wieder auch Maßnahmen zur Saisonverlängerung. Erst in dieser Woche hat Glawe für ein weiteres Bauprojekt im Zoo – eine neue Anlage für die Robben – eine 80-prozentige Unterstützung vom Land zugesagt.

Weihnachtsmarkt begeistert nicht nur Dänen

Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen weiß aus seinem Familien- und Freundeskreis, was die Besucher aus Dänemark nach Rostock zieht: „Es ist unser Weihnachtsmarkt“, erklärte er. Der sei vor allem für Skandinavier ein echter Anziehungspunkt, würde in den Aufzählungen der touristischen Höhepunkte aber leider viel zu oft vergessen.

„Der Tourismus ist das Gesicht der Stadt, die Visitenkarte. Dazu noch Arbeitgeber, Geld- und Steuerbringer“, so Madsen zur Bedeutung der Branche für die Hansestadt. Er nutzte die Chance und bedankte sich öffentlich vor allem bei den vielen Mitarbeitern aus der Branche. Dem konnte Frank Martens vom Tourismusverein Rostock und Warnemünde nur zustimmen: Weiteres Wachstum bedeute nämlich nicht nur, mehr Gäste zu finden, sondern auch motivierte Fachkräfte, sagte er.

Wachstum vor allem in der Nebensaison

„Bei privaten Quartieren ist der Markt gesättigt“, erklärte Matthias Dettmann, Geschäftsführer des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes ( DEHOGA) MV. Auch bei größeren Häusern verschiedenster Kategorien sei die Region gut aufgestellt. Tobias Woitendorf sieht Wachstumspotenziale deshalb auch nicht mehr im Sommer oder über den Jahreswechsel, sondern in der Nebensaison. „Wichtig ist aber, dass wir auf Qualität statt Quantität setzen“, so der Vorsitzende des Tourismusverbandes MV.

