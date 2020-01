Rostock

Das ehemalige Seemanshotel Sonne am Neuen Markt ist nun unübersehbar in der Hand eines neuen Inhabers. Statt Steigenberger steht nun Vienna House in großen Buchstaben über dem Eingang ins Foyer des Hotels. Auch die Weinwirtschaft, das an das Hotel angeschlossene Restaurant, trägt einen neuen Namen.

Nur ein paar kleine Löcher an der Fassade erinnern noch daran, dass am Restaurant des Hotel Sonne einmal die 14 Buchstaben für Weinwirtschaft prangten. Nun heißt es Bistrot. Im April 2018 wurde bekannt, dass die österreichische Hotelgruppe Vienna House 17 Stadthotels und zwei weitere Projekte der Rostocker Unternehmensgruppe Arcona kauft. Dazu zählen auch die fünf Steigenberger-Betriebe des Franchisegebers Deutsche Hospitality.

Zur Galerie In den 70er Jahren wurde das Hotel Sonne ursprünglich als Seefahrer-Hotel errichtet. Bis heute hat es zahlreiche prominente Gäste wie Angela Merkel, Reinhard Mey oder auch Joe Cocker beherbergt.

Arcona arbeitet künftig mit Til Schweiger

„Die Stadthotels von Arcona passen perfekt in das Portfolio von Vienna House. Es haben sich zwei Partner gefunden, die sich auf ihre Markenpositionierung konzentrieren, die daraus sinnvoll wachsen wollen und sich auch noch großartig verstehen“, sagt Rupert Simoner, Vorstandsvorsitzender von Vienna House zu der Übernahme. Zu den Veränderungen, die neben der Namensänderung mit der Übernahme des Rostocker Hotels einhergehen, will das österreichische Unternehmen jedoch noch nichts sagen.

Arcona hingegen will sich zukünftig mehr auf die Ferienhotellerie konzentrieren. Im Portfolio des Rostocker Unternehmens verbleiben deshalb sechs Hotels an touristischen Orten wie Sylt, Kitzbühl oder auch Rügen. Darüber hinaus wird Arcona die Barefoot Hotels mit Gründer Til Schweiger weltweit umsetzen.

Vom Seemanshotel zur Traditionsmarke

Das Hotel Sonne wurde in den 70er Jahren von der VEB Deutschen Seereederei Rostock als Seemanshotel errichtet, nachdem das vorherige Gebäude an gleicher Stelle im Zweiten Weltkrieg den Bomben der Alliierten zum Opfer gefallen war. Seit 2008 gehörte das Hotel zum Unternehmen Arcona Hotels & Resorts. Im Gästebuch des Hotels stehen bekannte Namen wie Angela Merkel, Reinhard Mey oder auch Joe Cocker.

Von Moritz Naumann