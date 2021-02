Rostock-Stadthafen

Die Zukunft der „Undine“ wird wohl nicht so strahlend wie erhofft: Das Kulturamt hat sich dafür ausgesprochen, den Rumpf des historischen Bäderschiffs nicht wieder aufzubauen, sondern im jetzigen Zustand zu konservieren und an Land zu holen.

Denkbare Standorte für das Wrack-Denkmal wären der Überseehafen, der Fischereihafen oder der IGA-Park, heißt es in der Beschlussvorlage für die betroffenen Ortsbeiräte und Ausschüsse sowie für die Bürgerschaft.

Mittelweg zwischen Wiederaufbau und Verschrotten

In der Vorlage sind mehrere Varianten für die „Undine“ aufgeführt, vom millionenschweren Wiederaufbau als Veranstaltungsort bis zur Zerteilung in handliche Stücke, von denen nur eines ausgestellt werden sollte. Das Kulturamt empfiehlt die Variante 3.1, also einen Mittelweg: Der Traum von der Wiederauferstehung als vollwertiges Schiff wäre so zwar erst mal ausgeträumt, die Verschrottung aber vom Tisch.

Aus dem Kulturamt heißt es dazu: „Die Variante 3.1 wird sowohl der Verantwortung für das maritime Erbe als auch für die Finanzen der Stadt gerecht. Das Denkmal ,Schiffsrumpf’ bleibt für zukünftige Konzepte erhalten.“ Der verwendete Stahl sei relativ korrosionsträge. Daher könne der Schiffsrumpf einige Zeit im unbehandelten Zustand überdauern. Ganz will man in der Behörde die Hoffnung jedoch nicht aufgeben: „Ein weiterer Ausbau nach Variante 1 oder 2 ist später immer noch möglich.“

Aus den Augen – aus dem Sinn

Aus der Politik kommen eher gemischte Reaktionen. „Wir hatten auch schon höhere Ziele für die Erhaltung unseres maritimen Erbes“, bedauert Eva-Maria Kröger, Chefin der Linksfraktion in der Bürgerschaft. Es habe weitaus ambitioniertere Ideen gegeben. „Wir hoffen, dass sich der Kulturausschuss auch diesen Ideen gegenüber offen zeigt.“ Es dürfe dabei nicht nur ums Geld gehen. Den Überseehafen als Standort lehnt Kröger ab: „Da wäre die ,Undine’ aus den Augen – aus dem Sinn.“

Historisches maritimes Erbe Die „Undine“ wurde 1910 auf der Neptun Werft Rostock unter dem Namen „Kronprinz Wilhelm“ gebaut und gilt damit als Deutschlands ältestes Seebäderschiff. Als „Undine“ fuhr sie für die Weiße Flotte in Stralsund. Sie ist 32 Meter lang und 7 Meter breit. 2007 sollte sie auf einer Dresdner Werft saniert werden, doch diese ging in Insolvenz. Also wurde der unter Denkmalschutz stehende Rumpf zurück nach Rostock geholt und ist seit Dezember 2019 Eigentum der Hansestadt. Seit Oktober 2014 liegt er am Liegeplatz 93 im Stadthafen.

Die Grünen könnten mit der Variante 3.1 leben. „Es ist gut, dass die Stadtverwaltung von der millionenschweren Idee Abstand genommen hat, aus den Teilen des zerfallenden Rumpfes der ,Undine’ einen Veranstaltungsort zu konstruieren“, sagt der Fraktionsvorsitzende, Uwe Flachsmeyer. Der frühere Oberbürgermeister, Roland Methling, habe das Schiffswrack seinerzeit ohne Zustimmung der Bürgerschaft und ohne ein Nutzungskonzept vorzulegen, gekauft und nach Rostock bringen lassen.

Stimmen aus CDU für Werftdreieck

Das Wrack zunächst an Land zu lagern, sei eine denkbare Alternative. „Allerdings verschiebt dies die Entscheidung nur in die Zukunft“, so Flachsmeyer weiter. „Sinnvoller finden wir Variante 4, nämlich die Ausstellung eines charakteristischen Teiles des Schiffes. Dies wäre eine dauerhafte Lösung, die sich gut in das bestehende maritim-historische Ensemble des Schifffahrtsmuseums im IGA-Park eingliedert.“

Aus der CDU-Fraktion wiederum kommt der Vorschlag, den Rumpf nicht an einem der im Konzept empfohlenen Orte aufzustellen, sondern am Werftdreieck. „Das Areal steht für die Rostocker Industriegeschichte. Da würde die ,Undine’ gut reinpassen“, sagt der Fraktionschef Daniel Peters.

Wrack droht zu sinken

Die Variante 3.1 mit veranschlagten Kosten von knapp 100 000 Euro klinge für ihn wirtschaftlich vernünftig, so Peters. „Die ,Undine’ hat Geschichte, das sollte uns etwas wert sein.“ Aber eben auch nicht zu viel: „Der Wiederaufbau für Millionen von Euro war unrealistisch.“

Die Pläne gehen nun zunächst durch die Ortsbeiräte und Ausschüsse. Die Bürgerschaft soll nach jetzigem Stand am 21. April über das Schicksal der „Undine“ entscheiden. Laut Beschlussvorlage ist die Lage ernst und erfordert schnelles Handeln: Die Schwimmfähigkeit des Wracks sei nicht mehr gewährleistet, es drohe zu sinken.

Von Axel Büssem