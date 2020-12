Rostocker Träger erklärt: So funktioniert Familienhilfe in Corona-Zeiten

Rostock

Das gemeinsame Kochen und Basteln ist in diesem Jahr der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen. Und nun musste auch noch die alljährliche Weihnachtsfeier für Eltern und Kinder abgesagt werden. Dafür hat der Internationale Bund (IB) aus Rostock Geschenktüten gebastelt – mit Obst, etwas Süßem und einem Weihnachtsmann, der einen persönlichen Gruß übermittelt. „Diese Weihnachtstüten erhalten rund 80 Kinder, die wir im Rahmen der Familienhilfe betreuen“, sagt IB-Mitarbeiterin Vivien Richters.

Wegen Corona muss die Übergabe der Geschenktüten kontaktlos vor der Haustür erfolgen. Dabei ist gerade der persönliche Kontakt für die sozialpädagogische Arbeit so wichtig, wie Vivien Richters schildert. Seit dem Ausbruch der Pandemie im Frühjahr müssen Mitarbeiter und Betroffene nun schon mit Einschränkung leben. „Viele Familien haben Ängste und Sorgen in Hinblick auf ihre Gesundheit und die Gesundheit ihrer Angehörigen entwickelt“, sagt Vivien Richters.

Anzeige

Zwölf Mitarbeiter unterschiedlicher Professionen

Viele Betreuungsmöglichkeiten und auch außerhäusliche Aktivitäten sind nicht mehr möglich, obwohl sie für ein ausgeglichenes Wohlergehen der Kinder dringend erforderlich sind. „Wir müssen in dieser Zeit flexibel sein und nutzen digitale Hilfsmittel, um stets mit den Familien in Kontakt zu bleiben und sie zu unterstützen“, sagt Sozialpädagoge Kay Sören Engler.

Seit 20 Jahren in Groß Klein Der Internationale Bund (IB) ist mit mehr als 14 000 Mitarbeitenden einer der großen Dienstleister in der Jugend-, Sozial- und Bildungsarbeit in Deutschland. Er unterstützt Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren dabei, ein selbstverantwortliches Leben zu führen – unabhängig von ihrer Herkunft, Religion oder Weltanschauung. Der Standort des ambulanten Teams für Hilfen zur Erziehung besteht bereits seit 20 Jahren im Rostocker Stadtteil Groß Klein. Die derzeitigen Räumlichkeiten des Internationalen Bunds befinden sich im Bürgerzentrum „Klenowtor“.

Das Team des Internationalen Bundes besteht aus zwölf Mitarbeitern unterschiedlicher Professionen, die bis zu 70 Familien in Form der sozialpädagogischen Familienhilfe, Erziehungsbeistandschaft, Familienpflege und Schulbegleitung betreuen. „Auch bietet unser Sprachinstitut verschiedene Sprachkurse für Menschen mit Migrationshintergrund an“, so Kay Sören Engler. Ein weiteres Projekt zum ambulant betreuten Wohnen für beeinträchtigte Menschen befindet sich im Aufbau.

Jugendämter prüfen zunächst Bedarf

Der Internationale Bund ist in der Region für die Hansestadt, den Landkreis Rostock und den Landkreis Mecklenburgische Seenplatte zuständig. In Rostock betreuen die Mitarbeiter hauptsächlich Familien in den nordwestlich gelegenen Stadtteilen. „In unserer heutigen Gesellschaft befinden sich Familien in einer besonderen Dynamik, die nie stillsteht, deshalb ist es wichtig, Kinder, Jugendliche und Familien bei Erziehungsfragen und der Bewältigung von Alltagsaufgaben zu unterstützen“, sagt Christine Poschmann, die Bereichsleiterin am Standort Rostock ist.

Kay Sören Engler (l.), Sozialpädagoge und systemischer Berater, und Vivien Richters, sozialpädagogische Familienhilfe und Erziehungsbeistand, haben die Weihnachtstüten mitgebastelt. Quelle: Internationaler Bund

Die Familienhilfe erfolge dabei als aufsuchende Hilfe. Generell prüfen die Jugendämter hier zunächst in Form eines Hilfeplans den Bedarf der Familien, Jugendlichen oder Kinder und übermitteln diesen an die verschiedenen Träger für den Bereich der ambulanten Hilfe zur Erziehung. „Im gesamten Hilfeverlauf stehen die Sozialpädagogen mit dem zuständigen Jugendamt und weiteren Netzwerkpartnern, wie Schulen und Kitas, im Austausch“, sagt Christine Poschmann.

Jugendlichen wird kein Idealmodell aufgezwungen

Die Mitarbeiter des Internationalen Bundes begleiten aber auch Behörden- und Arztbesuche sowie Umgang innerhalb der Familien. „Einen besonders wichtigen Teil der ambulanten Hilfe in unserem Träger übernehmen die Familienpflegerinnen, die frisch gewordene Eltern in der Säuglingspflege beraten, begleiten und unterstützen“, so Christine Poschmann.

Ein weiterer wichtiger Pfeiler ist der Erziehungsbeistand: „Wir unterstützen und begleiten junge Menschen in ihrer Verselbstständigungsphase und vermitteln gegebenenfalls zwischen ihnen und der Herkunftsfamilie, falls dieser Bedarf besteht“, sagt Kay Sören Engler. Hier gehe es darum, „die Jugendlichen menschlich da abzuholen, wo sie stehen“. Die Mitarbeiter würden den Heranwachsenden dabei kein gesellschaftliches Idealmodell aufzwingen, um eine gelingende Arbeit herbeizurufen, sondern förderten sie individuell und in ihrem eigenen Tempo.

Von André Horn