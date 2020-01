Seit August vergangenen Jahres gibt es im Hansaviertel in Rostock Bewohnerparkbereiche. Die Stadtteilvertreter haben am Dienstagabend über weitere Stellflächen für die Bewohner gesprochen. Diskutiert wurde auch über die Einbahnstraßen in der Thünen-, Eichendorff- und Virchowstraße. Anwohner kritisieren die Verkehrsführung.