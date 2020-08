Rostock

Aus dem Schiffskörper sprießen kleine Bäumchen, der Boden ist mit Moos bedeckt. Vor dem Hintergrund des schicken, modernen Aida-Gebäudes wirkt das alte Wrack noch trostloser. Der traurige Rest des ehemaligen Dampfschiffes „Undine“ ist von Rost zerfressen; wie vergessen liegt er hinter einem Zaun im Stadthafen. Nur selten beachten Passanten den Rumpf, der kaum über die Kaikante ragt. Rentner Detlef Peters (59) meint: „Die ‚Undine‘ war ein legendäres Ausflugsschiff. Aber jetzt kann man das Ding im Prinzip verschrotten.“

Große Pläne für alten Dampfer

Doch ganz so weit ist es wohl noch nicht: Im Raum steht weiterhin die umstrittene Idee, die „Undine“ wieder aufzubauen und für Veranstaltungen zu nutzen. Stadtsprecher Ulrich Kunze sagt: „Das Ingenieurbüro Andreas Hallier wertet gerade die Konzepte und Planungen für das Schiffswrack aus.“ Im Oktober sollen diese dann der Bürgerschaft vorgelegt werden. Die gewählte Variante könnte dann 2021 umgesetzt werden. „Gerade stehen wir auch in enger Zusammenarbeit mit dem Schifffahrtsmuseum“, so der Pressesprecher. Details zu den Plänen gibt es noch nicht.

Kritische Stimmen gegen Wiederaufbau

So mancher hat sich allerdings schon eine Meinung gebildet. Der Fraktionsvorsitzende der Grünen in der Bürgerschaft, Uwe Flachsmeyer, steht einer Nutzung eher kritisch entgegen: „Wir sehen in der Restaurierung des Schiffes keinen angemessenen Kosten-Nutzen-Effekt. Das Geld könnte man gut für andere museale Projekte ausgeben.“ Ähnlich äußert sich SPD-Fraktionschef Steffen Wandschneider-Kastell: „Wir haben das Konzept zum Veranstaltungsraum abgelehnt. Mit den Steuergeldern sollte man eher sparsam umgehen.“

Zur Galerie In den letzten Jahren hat sich die „Undine“ sehr verändert. Von dem einstigen Dampfschiff blieb nicht mehr viel übrig.

Neben der einst so stolzen „Undine“ hat es sich Ute Wendt (57) auf einer Bank im Stadthafen gemütlich gemacht. Zu den traurigen Überresten von Deutschlands ältestem erhaltenen Seebäderschiff hat die Rentnerin keinen rechten Bezug. „Also so etwas möchte ich noch nicht einmal geschenkt haben“, sagt sie kopfschüttelnd.

Denkmal muss erhalten bleiben

Der Vorsitzender des Maritimen Rates der Hansestadt, Hans-Joachim Hasse, wünscht sich ja nicht einmal den kompletten Wiederaufbau, allerdings sagt er: „Wir legen viel Wert darauf, dass der Schiffskörper Verwendung findet.“ Hasse meint, dass die „Undine“ als Denkmal auf jeden Fall erhalten bleiben sollte. „Der Schiffsrumpf sollte für etwas Sinnvolles verwendet werden“, findet er.

Der Vorsitzende des zuständigen Ortsbeirats Stadtmitte, Andreas Herzog ( SPD), ist bei der „Undine“ gegen halbe Sachen: „Es ist nur noch der Rumpf übrig – wenn, dann sollte man es konsequent umbauen.“ Er denkt auch, dass ein zu übertriebener Bezug aus dem ehemaligen Dampfschiff gemacht wird. „Dieses Wrack sollte man endlich zur Seite tun“, kritisiert Herzog.

Die Gremien der Hansestadt Rostock hatten 2019 Planungsmittel in Höhe von 55 000 Euro für die Sanierung der Undine freigestellt. Laut CDU-Fraktionsvorsitzenden Daniel Peters müsse nun geklärt werden, ob es sich generell lohnt, die „Undine“ zu erhalten. „Jetzt muss geschaut werden, wie viel eine Sanierung kosten würde und ob eine Nutzung möglich wäre, denn nur dann würde es sich es lohnen, so viel Geld in eine Restaurierung zu stecken.“

1910 unter dem Namen „Kronprinz Wilhelm“ gebaut

Seit 2014 liegt das Schiffswrack der „Undine“ im Rostocker Stadthafen. Das einstige Dampfschiff, das 1910 unter dem Namen „Kronprinz Wilhelm“ gebaut wurde, wurde im Zweiten Weltkrieg erheblich beschädigt. In der Nachkriegszeit wurde es zum Motorschiff umgebaut und 1951 unter dem Namen „Undine“ ins Schiffsregister eingetragen.

Anfang 1993 lief das Schiff bei der Überfahrt von Rostock nach Barth auf Grund. Erst zwei Jahre später konnte die „Undine“ mit Hilfe eines Schleppers befreit werden. Auf einer Dresdner Werft sollte das Schiff 2006 restauriert werden, doch das Vorhaben scheiterte und die „Undine“ wurde für rund 30 000 Euro zurück nach Rostock geholt. 2018 übernahm die Hansestadt das Wrack schließlich in einem Alleingang des damaligen Oberbürgermeisters Roland Methling für 8500 Euro.

Von Clara Weiland