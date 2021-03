Rostock

Freiwillige vor, Alter (fast) egal: Was bisher bei den Impfungen gegen das Coronavirus ausgeschlossen war, wird jetzt in Rostock möglich. Jedenfalls für 100 Menschen. Denn die Uni-Klinik sucht erneut Probanden für eine Impfstudie. „Dieses Mal geht es aber nicht um einen Impfstoff, der noch in der Entwicklung ist – sondern um ein Vakzin, das bereits zugelassenen ist und sicher wirkt“, sagt Corona-Experte Prof. Dr. Emil Reisinger.

Konkret geht es bei den neuen Tests um den Corona-Impfstoff des US-Herstellers Johnson & Johnson. Der besitzt bereits eine europaweite Zulassung, ist aber bisher in der EU noch nicht verfügbar.

Dieser Impfstoff wird getestet

Reisinger und sein Team waren bereits vor der Zulassung an den weltweiten Tests des Vakzins beteiligt. „Nun wollen wir weitere Faktoren überprüfen“, sagt der Infektionsmediziner. Der Johnson & Johnson-Impfstoff hat gegenüber den bisherigen Vakzinen zwei große Vorteile: Er kann bei „Kühlschrank-Temperatur“ gelagert werden und eine Impfung ist für den vollen Schutz ausreichend.

So läuft die Studie

Alle Teilnehmer der Studie erhalten dennoch zwei Impfungen mit dem originalen Impfstoff, der erwiesenermaßen vor schweren Covid-19-Erkrankungen schützt. „Wir wollen die Wirkung und Verträglichkeit unterschiedlicher Dosierungen untersuchen“, sagt Reisinger. Führt eine zweite Impfung zum Beispiel zu einer noch „besseren“ Immunisierung – beispielsweise auch gegen Mutationen? Hält der Impfschutz dann noch länger an?

Ein zweiter Punkt, den Reisinger untersuchen wird: Hat es Auswirkungen auf den Impfschutz, wenn das Vakzin vor dem Spritzen doch bei sehr niedrigen Temperaturen gelagert wurde? „Es wird keine Placebo-Impfungen geben“, sagt der Professor. Alle Teilnehmer seien nach der Studie sicher geimpft – inklusive Nachweis im Impfpass.

Wer darf teilnehmen

Gesucht werden nun Männer und Frauen im Alter zwischen 18 und maximal 55 Jahren. „Die Probanden müssen gesund sein. Das ist die einzige echte Bedingung“, sagt Reisinger. Und: Die Testpersonen müssen mehrmals in der Uni-Klinik vorstellig werden – zu den Impfungen und zu Kontrolluntersuchungen.

Bewerbungen sind per E-Mail möglich: klinische-studien@med.uni-rostock.de

Von Andreas Meyer