Nur wenige Stunden Zeit. Draußen ist es noch dunkel. Es wird gesaugt, gewischt, geschrubbt; in den Fluren, Zimmern und Toiletten. Gleich wachen die Patienten auf den Stationen auf, bis dahin muss alles fertig sein.

Bereits um 2.30 Uhr in der Früh musste Nico Lange aus dem Bett, um in der Uni-Klinik in Rostock sauber zu machen. „Das war die größte Herausforderung“, gesteht der 41-Jährige. Dafür kennt der Mann alle Ecken und Winkel der Klinik. Inzwischen hat Lange den Putzlappen gegen einen Computer getauscht, koordiniert nun die Arbeitszeiten der Reinigungskräfte. Dennoch: „Die Klinikreinigung ist die Königsdisziplin“, sagt er.

„Am besten waren die Gespräche auf den Stationen“, erinnert sich der Rostocker, der bei der UMR Logistik GmbH, der Tochterfirma der Uni-Medizin, angestellt ist. „Jeden Tag sah ich andere Menschen, kein Tag ist wie der andere.“

Besonders herausfordernd waren die Reinigungen auf der Intensivstation und nach Operationen. Dort musste nicht nur noch mehr auf die Hygiene und Desinfektion geachtet werden als auf den übrigen Stationen, manchmal fühlte sich Lange dabei auch wie ein Tatortreiniger. „Wir wurden direkt nach der OP bestellt und haben alles weggemacht, was dann noch da war.“

„Manchmal habe ich mich geekelt“

Eigentlich komme er aus dem Baugewerbe, erzählt Nico Lange. 2002 machte er dann die Ausbildung zum Glas- und Gebäudereiniger. Nur wenige Leute in diesem Beruf seien speziell dafür ausgebildet. Und die Ausbildung war ganz anders, als sich die meisten Leute dies zunächst vorstellen, erklärt er. „Ich lernte beispielsweise etwas über die chemische Zusammensetzung von Reinigungsmitteln, habe Putzpläne und Gebäudeskizzen erstellt und mich in der Physik weitergebildet.“ Den theoretischen Teil der Ausbildung absolvierte er in Greifswald, die Praxis erlernte Lange in der Uni-Klinik Rostock.

Auch die Treppengeländer der Uni-Klinik müssen gereinigt werden. Quelle: Dietmar Lilienthal

„Manchmal habe ich mich auch geekelt“, gibt der Gebäudereiniger zu. Einmal musste der Mann ein Badezimmer reinigen, das voller Kot war. Angeheuert worden sei er mit den Worten: „Da ist dem Patienten ein kleiner Unfall auf dem Weg zur Toilette passiert.“ Der kleine Unfall war jedoch ein ganz großer. Und da half nur: „Zähne zusammenbeißen und los.“ Handschuhe an, Maske auf, Mentholbonbon in den Mund, so ging es dann an die Arbeit. Was der Rostocker aber hervorhebt: „Es ist keine Akkordarbeit, es gibt genug Zeit, um jedes einzelne Zimmer zu reinigen.“

Internationaler Tag der Putzfrauen am 8. November

An diesem Sonntag, am 8. November, ist internationaler Tag der Putzfrauen. Dieser Tag soll alle Reinigungskräfte ehren und entstand durch einen Wikipedia-Eintrag der Kriminalromanautorin Gesine Schulz. Auch Nico Lange ist schon oft aufgefallen: Die Putz-Branche ist eine Frauendomäne. Es arbeiten nur sehr wenig Männer in dem Beruf. „Es muss halt auch zum Leben passen“, sagt er. Bei der UMR Logistik sorgen etwa 160 Reinigungskräfte dafür, dass die Uni-Medizin glänzt.

Seit der Pandemie steht Hygiene wieder vermehrt im Fokus der Öffentlichkeit, ist dem Gebäudereiniger aufgefallen. Für die Reinigungskräfte im Klinikum hätte das jedoch kaum Auswirkungen. „Natürlich achten alle auf mehr Handdesinfektion, aber wer schon immer reinlich gearbeitet hat, muss seinen Standard nicht erhöhen.“

Sven Lange machte seinen Job gern. „ Reinigungskraft zu sein, ist auch krisensicher“, sagt er. Wegen seiner Familie war es aber nicht mehr möglich, jeden Tag um 19 Uhr ins Bett zu gehen und um kurz nach zwei Uhr wieder aufzustehen. „Deswegen habe ich eine Weiterbildung gemacht und bin jetzt als Objektleiter tätig.“

Zeit, um seinen aktiveren Job in der Reinigung zu vermissen, bleibt kaum. Grundsätzlich, so sagt er, putzt er gern. „Zu Hause mit Kopfhörern und guter Musik auf den Ohren – und los geht’s.“ Und sein Geheimtipp, um auch zu Hause so zu putzen wie ein Profi? „Einen Profi engagieren“, sagt er mit einem Schmunzeln.

