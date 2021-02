Rostock

Rostocks Uni-Medizin gerät immer mehr an ihre Grenzen: Nach OZ-Informationen sind in der Klinik nur noch fünf Intensiv-Betten frei – nicht mal mehr zehn Prozent. Prof. Dr. Christian Schmidt, Vorstandschef des größten Krankenhauses in MV, bestätigte auf Nachfrage die sich zuspitzende Lage.

„Wir haben zehn Intensivbetten im internistischen Bereich. Die sind allesamt mit Covid-19-Patienten belegt“, so Schmidt. Dass die Klinik im vorpommerschen Karlsburg nach einem Corona-Ausbruch geschlossen ist, bereitet den Rostockern zusätzliche Probleme: 24 weitere Intensivbetten hat die Uni auf den weiteren Stationen. 19 davon sind mit Herzpatienten belegt, die nicht mehr in Karlsburg behandelt werden können.

Zusätzliche Station nimmt Betrieb auf

Am Dienstag hat die Uni eine zusätzliche Station in Betrieb genommen, um auch wieder internistische Patienten aufnehmen zu können. Über das Wochenende war das nicht möglich, nach der Notfallbehandlung wurden Patienten nach Wismar oder in die Rostocker Südstadt-Klinik verlegt.

„Wir können jeden Patienten und jeden Notfall vollumfänglich versorgen“, versichert Klinik-Chef Christian Schmidt. Was ihm allerdings Sorge bereitet: 50 Covid-19-Patienten werden aktuell auf einer „Normalstation“ behandelt. „Die Erfahrung zeigt leider, dass jeder fünfte Patient im Verlauf der Erkrankung doch noch zu einem Intensivpatienten wird, der beatmet werden muss.“ Wenn das so eintritt, seien alle Intensivbetten in der Uni-Klinik belegt.

Notfallplan in Arbeit

Die Uni bereitet sich bereits auf diesen Ausnahmezustand vor, würde dann ganze Kliniken schließen – und Personal und Technik „umleiten“ in die Notfall-Behandlung. Zudem würden Patienten mit guten Aussichten in andere Kliniken verlegt – in die Krankenhäuser in Güstrow und Bad Doberan zum Beispiel. Eine sogenannte Triage sei weiterhin nicht nötig: „Davon sind wir noch ein Stück entfernt.“

