Rostock

„Wir können die Krankenversorgung für die Region Rostock nicht mehr vollumfänglich sicherstellen“: Der Brandbrief von 41 Ärzten der Uni-Klinik Rostock an Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) sorgt für massive Verunsicherung.

Vor allem bei der Zahl der Ärzte soll gekürzt worden sein. Die Folge: Längere Wartezeiten für Patienten. „Und in einigen Fälle könne es sogar vorkommen, dass Notfälle in andere Kliniken ausweichen müssen“, berichtet ein Uni-Mediziner, der anonym bleiben will.

Klinik-Ärzte rufen in Praxen an

Offen darüber reden, wie genau sich der harte Sparkurs auf Patienten auswirkt, will derzeit kaum jemand. Fakt ist aber: Aus der Uni-Medizin heißt es, dass niemand abgewiesen und jeder behandelt wird. Aber: „Bestimmte Patienten können im Zweifelsfall wegen der fehlenden Verfügbarkeit von Experten nicht sofort behandelt werden.“ Das betreffe vor allem „aufschiebbare“ Erkrankungen – zum Beispiel, wenn ein Patient ein neues Gelenk benötige.

Mehr und mehr gehen der Uni-Medizin die Spezialisten aus. „Es kann vorkommen, dass wir in Notfällen Patienten an andere Kliniken verweisen müssen“, so der Mediziner, der anonym bleiben möchte. Das akuteste Beispiel ist die Kindermedizin: Dort gelingt es der Uni-Medizin schon seit Wochen nicht mehr, rund um die Uhr spezialisierte Kindermediziner in Bereitschaft zu haben.

„Die Kinderklinik ist nicht mehr 24 Stunden am Tag mit Kinderärzten besetzt“, kritisierte bereits vor Wochen der Rostocker Kinderarzt Hagen Straßburger vom Landesverband der Kinder- und Jugendärzte. Auch Kinder-Intensivmediziner würden fehlen. Die Kinderärzte würden sogar Anrufe aus der Klinik erhalten, welche Dosen bestimmter Medikamente Kindern verabreicht werden dürfen.

„Wir weisen keine Patienten ab“

Wie die Nachrichten aus der Uni auf Patienten wirken – das bekommt auch die Rostocker Südstadt-Klinik zu spüren. Dort hat die Geburtshilfe der Uni-Medizin ihren Sitz. Längst machen Gerüchte die Runde, dort würden werdende Mütter abgewiesen. „Das stimmt überhaupt nicht“, betont jedoch der Direktor des städtischen Krankenhauses, Steffen Vollrath. „Unser Kliniken arbeiten ohne jede Einschränkung. Wir weisen niemanden ab. Zu keiner Zeit.“

Lesen Sie zu diesem Thema auch den Kommentar unseres Reporter-Chefs Andreas Meyer: Das Land hat aus Fehlern nie gelernt

Als er von den Gerüchten gehört habe, sei Vollrath „vom Glauben abgefallen“. Zu den Vorgängen in der Uni-Medizin will er sich aber weiter nicht äußern. Vollrath kämpft jedoch seit Jahren mit Uni-Vorstandschef Schmidt für eine neue Kinderklinik. Bisher erfolglos.

Aufsichtsrat wollte Stellen kürzen

Erst Ende 2020 hatte der Aufsichtsrat um Chef-Aufseher Mathias Brodkorb (SPD) den Vorstand aufgefordert, die Zahl der „Vollkraftstellen“ in der Krankenversorgung in allen Bereichen „schnellst möglich an die tatsächlich durch Leistung refinanzierte Zahl an Vollkraftstellen“ anzupassen. Im Klartext: Die Ärzte müssen sich selbst refinanzieren. Kliniken, die viele Eingriffe und Behandlungen durchführen – und damit viele Einnahmen generieren –, mussten weniger sparen als jene, die zum Beispiel auf seltene und langwierige Krankheiten spezialisiert sind. Personelle Reserven gibt es kaum noch.

Hinter den Kulissen hat ein „Schwarzer Peter“-Spiel begonnen, wer Schuld an der Misere trägt. Aus dem Aufsichtsrat heißt es, dass der Vorstand einen Personalabbau lediglich prüfen sollte. Der Vorstand selbst äußert sich gar nicht zur Causa. In einem gemeinsamen Statement betonen beide Seiten: „In den vergangenen Tagen und Wochen wurden zahlreiche Gespräche geführt, um die geäußerten Sorgen aufzunehmen, gemeinsam die erforderlichen Maßnahmen zu entwickeln und auch zeitnah umzusetzen. An diesem Prozess sind die Chefärzte zur Sicherung einer qualitativ hochwertigen Versorgung der Patienten unmittelbar beteiligt.“ Und außerdem: „Klar ist, dass trotz wirtschaftlicher Sanierung die Krankenversorgung stets Vorrang haben muss.“

Von Andreas Meyer