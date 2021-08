Rostocker Uni-Klinik in Not: Was die Kinderärzte in MV jetzt vom Land fordern

Rostock

Hinter den Kulissen der Rostocker Uni-Medizin jagt eine Krisensitzung die nächste. Der wichtigste Punkt auch dieses Mal: Wer trägt die Schuld an der desolaten Lage der größten Klinik im Land? Und: Muss es personelle Konsequenzen geben?

Dabei warten nicht nur die 41 Ärzte, die einen Brandbrief an Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (ebenfalls SPD) geschrieben haben, auf Antwort, wie die Versorgung der Patienten wieder komplett sichergestellt werden soll. Vor allem der Berufsverband Kinder- und Jugendmedizin in MV macht nun Druck, fordert den schnellstmöglichen Aufbau einer neuen Kinderklinik in der Hansestadt.

Land muss mehr Geld geben

Die Situation in der Kindermedizin war der Auslöser für den Brandbrief an die Regierungschefin, die bisher weiter zur Causa Uni-Medizin Rostock schweigt. „Das derzeit aktuelle Problem der Uni-Kinderklinik ist das Resultat jahrelanger Versäumnisse und Fehlentscheidungen innerhalb der Universität Rostock, aber auch der Landespolitik“, sagt Steffen Büchner, Kinderarzt aus Güstrow und Sprecher des Berufsverbandes BVJK.

Das neueste Problem für die Kinder, die Hilfe benötigen: Schon seit geraumer Zeit seien kleine Intensiv-Patienten in der Uni-Medizin von Erwachsenen-Anästhesisten behandelt worden. Doch die wollen die Verantwortung nicht mehr tragen. „Eigentlich sollten Kinder von Kinder-Intensivspezialisten behandelt werden. Doch die gibt es in Rostock schlichtweg nicht mehr“, sagt Büchner.

Die Schweriner Staatskanzlei, an die der Brandbrief der Ärzte gerichtet war, verweist an das zuständige Kultusministerium – und das wiederum an den Aufsichtsrat. Die Kinderärzte im Land haben genug von solchen Ausflüchten: Kindermedizin sei nicht kostendeckend, die Ausbildung neuer Fachärzte teuer. Verbandssprecher Büchner: „Das größte Versäumnis liegt in der unterbliebenen ausreichenden Weiterbildung der nachfolgenden Generation Fachärzte. Ist das bis jetzt nur ein Problem an den kleineren Kliniken wie Wolgast oder Parchim gewesen, trifft es nun einen Maximalversorger in MV.” Mehr Geld, um kurzfristig neue Stelle zu schaffen, sei nicht die Lösung: „Es muss flächendeckend viel mehr Geld in die Hand genommen werden. Die Sicherung der medizinischen Versorgung ist Landesaufgabe!”

Rostock braucht Eltern-Kind-Zentrum

Und noch eine Forderung kommt von den Kinderärzten: Zehn Jahre Debatten um eine neue Kinderklinik, das sogenannte Eltern-Kind-Zentrum, seien genug. Büchner sagt: „Eine Bündelung der Kompetenzen an einem einheitlichen Standort im Rahmen eines gemeinsamen Eltern-Kind-Zentrums ist aus Sicht des Berufsverbandes die einzige nachhaltige Lösung zur dauerhaften sicheren medizinischen Versorgung der Kinder und Jugendlichen in der größten Stadt des Bundeslandes.“

Das Land müsse endlich zu seinem Wort stehen, dass die damalige Sozialministerin Manuela Schwesig (SPD) schon 2011 gegeben habe. „Und bestimmte Kreise in der Uni-Medizin müssen ihre Blockade-Haltung aufgeben.“

Von Andreas Meyer