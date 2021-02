Rostock/Karlsburg

In Kliniken des Landes ist die Situation aufgrund von Corona-Infektionen in den Einrichtungen angespannt: Das Zentrum für Innere Medizin (ZIM) der Universitätsmedizin Rostock wird ab Dienstag wieder Patienten aufnehmen. Das erklärte am Montag Sprecherin Susanne Schimke.

Seit dem Wochenende galt hier ein Aufnahmestopp. Der Grund: 38 Patienten und zwölf Mitarbeiter im ZIM waren positiv getestet worden.

Zusätzlicher „heißer Dienst“ im Klinikum Südstadt

Die Patienten und Kontaktpersonen seien von Nichtinfizierten getrennt und die Mitarbeiter in die häusliche Quarantäne geschickt worden, hatte Prof. Dr. Christian Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Unimedizin, erklärt. Am Dienstag nimmt die Unimedizin auch eine zusätzliche Station mit 15 Betten nur für die Aufnahme internistischer Patienten in Betrieb.

„Bis Mittwochmorgen ist im Klinikum Südstadt Rostock ein zusätzlicher ,heißer Dienst’ eingerichtet“, betont der Ärztliche Direktor, Prof. Dr. Jan Roesner. Konkret seien die Zahl der diensthabenden Pfleger, Schwestern, Techniker, Ärzte und Apotheker erhöht worden. „Die Versorgung der Notfallpatienten im Bereich der Inneren Medizin ist für Rostock und die Region abgesichert, so Prof. Roesner. Zudem wurden acht Patienten ins offizielle Notkrankenhaus nach Tessin (Landkreis Rostock) verlegt.

Keine Neuaufnahmen in Karlsburger Intensivstation

„Derweil bleibt die Intensivstation (ITS) des Klinikums Karlsburg bei Greifswald voraussichtlich bis Montag, den 8. Februar, für Neuaufnahmen geschlossen.“ Das erklärte am Montag Klinikdirektor Prof. Dr. Wolfgang Motz. Sämtliche herzchirurgische Operationen sind ausgesetzt. Das Klinikum steht eine Woche lang nicht für die Notversorgung in der Region zur Verfügung.

Das Klinikum Karlsburg wird auf der Intensivstation voraussichtlich bis Montag, den 8. Februar, keine neuen Patienten aufnehmen. Quelle: Dietmar Lilienthal

Am vergangenen Freitag waren zwei Patienten und drei Mitarbeiter der ITS positiv getestet worden. Die Mitarbeiter befinden sich in häuslicher Quarantäne. „Die aktuelle Situation im Herz- und Diabeteszentrum ist stabil“, so Prof. Motz. Täglich werden Mitarbeiter und Patienten getestet. Weitere fünf Patienten wurden nach einem positiven Screening-Testergebnis bei der Aufnahme ins Klinikum im separierten Bereich des Wundzentrums untergebracht. Die Betreffenden haben laut Klinik jedoch nichts mit den Fällen in der Intensivstation zu tun. Sie werden im Wundzentrum behandelt.

Auf OZ-Nachfrage in der Unimedizin Greifswald erklärte der dortige Pressesprecher Christian Arns:„Wer als Notfallpatient zu uns kommt, wird aufgenommen und behandelt .“

Helios Kliniken stoppen stationäre Aufnahme

Bis Mittwoch nehmen die Helios Kliniken Schwerin aufgrund von mehreren positiven Corona-Tests auf zwei Stationen keine neuen stationären Patienten auf. „Notfallpatienten aber werden weiterhin versorgt“, so Sprecher Christian Becker. Auch Geburten können weiterhin im Schweriner Kreißsaal stattfinden. Die Ambulanzen sind geöffnet.

Alle Patienten und die Mitarbeiter mit Kontakt zu den Erkrankten werden zusätzlich zum Aufnahmetest zweimal wöchentlich mit Antigentests gecheckt. Mit Betreffenden, deren stationäre Aufnahme bereits geplant war, werde ein neuer Termin vereinbart, so Becker.

