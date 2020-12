Rostock

Im Rostocker Uniklinikum ist am Montag gar nicht so leicht zu unterscheiden, wer Arzt oder Schwester und wer Patient ist: Auf den Gängen der Inneren Abteilung sind fast ausschließlich Menschen in weißen oder blauen Kitteln zu sehen.

Auf den zweiten Blick wird aber klar: Diejenigen mit den Spritzen in der Hand arbeiten gerade, die anderen warten auf ihre Impfung. Die Unimedizin hat damit begonnen, die rund 1000 Mitarbeiter mit der höchsten Priorität gegen Corona zu schützen.

Aus dem Urlaub geholt

Zu jenen mit der Spritze gehört Professor Tobias Schürholz. Als Anästhesist besteht seine Aufgabe eigentlich darin, Patienten vor einer OP schlafen zu legen. Aber auch das Spritzen des Impfstoffs geht ihm problemlos von der Hand: „Ich arbeite seit 20 Jahren als Intensivmediziner, da habe ich ausreichend Erfahrung“, versichert er.

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Uniklinikums warten auf ihre Impfung. Quelle: E-Mail-OZ-Reporter

Eigentlich hat Schürholz Urlaub, als ihn am Sonntag ein Anruf von Chef-Virologe und Dekan Emil Reisinger erreicht. Der suchte Freiwillige für das Impfteam. Und Schürholz sagte sofort zu, wie auch die anderen elf Mitarbeiter, die Reisinger gefragt hatte.

Alles läuft reibungslos

Etwa zehn Spritzen schafft Schürholz pro Stunde, so wie auch ein zweiter Kollege, der im Nebenzimmer impft. Weil alle Beteiligten vom Fach sind, laufe alles reibungslos, sagt Schürholz. Eine Ärztin klärt die Impfkandidaten schon auf dem Flur auf, ein Team von Schwestern zieht die Spritzen auf und bringt immer je sechs in die Behandlungszimmer.

Chef-Virologe Prof. Emil Reisinger sieht zu, wie Studienschwester Gerburg Schwarz eine Impfspritze aufzieht. Quelle: E-Mail-OZ-Reporter

Zu diesem Team gehört Studienschwester Gerburg Schwarz. In den ersten drei Stunden ihrer Schicht hat sie bereits 75 Impfdosen vorbereitet. Die kostbare Medizin kommt aus dem Tiefkühlschrank im Keller, wo sie bei minus 70 Grad gelagert wird. Danach ist sie etwa zwei Stunden bei Zimmertemperatur haltbar. Schwarz selbst war mit dem Impfen noch nicht dran: „Ich gehöre nicht zur priorisierten Gruppe“, erklärt sie.

Lang, aber dünn

Am Ende der Kette stehen dann Schürholz und sein Kollege. „Bis jetzt hat sich niemand beschwert, dass es wehgetan hätte“, sagt der Anästhesist. Die Nadel, die in den Oberarm gestochen wird, sei zwar lang, weil sie bis in den Muskel vordringen muss, „aber dafür ist sie ja sehr dünn.“ Auch er wurde bereits geimpft: „Ich habe gar nichts gespürt.“

Eine von Schürholz’ Patientinnen ist Stationshilfe Sabrina Henicke von der Nephrologie, wo Nierenkranke behandelt werden. Die 41-Jährige hat sich, wie alle Impfkandidaten, freiwillig gemeldet. „Ich will mich selber schützen und auch alle anderen – nicht nur bei der Arbeit, sondern auch meine Familie.“ Henicke hat zwei Kinder. Die will sie auch impfen lassen, wenn es so weit ist. „Gegen andere Krankheiten lässt man sich ja auch impfen, und dabei passiert ja auch nichts. Ich habe da keine Bedenken.“

Höchste Priorität

Die Nierenkranken, die Henicke versorgt, gehören zu den Corona-Risikogruppen. Daher hat das Personal, das sie betreut, beim Impfen höchste Priorität. „Insgesamt sind rund 1000 Mitarbeiter auf der höchsten Prioritätsstufe“, erklärt Reisinger. Sie sollen bis Ende nächster Woche alle durchgeimpft werden.

Gleich am Sonntag, als der Impfstoff am Klinikum eintraf, wurden 108 Beschäftigte gepikst „Wir wollten sofort loslegen“, erklärt Reisinger. Am Montag sollten weitere 150 dazukommen.

Impfen ist freiwillig

Weitere rund 1000 Beschäftigte arbeiten ebenfalls mit Patienten, aber nicht im Hochrisikobereich. Sie sollen im nächsten Schwung geimpft werden – je nachdem, wann ausreichend Impfstoff zur Verfügung steht. Insgesamt hat das Klinikum rund 3500 Mitarbeiter.

Die Impfung sei für alle freiwillig, betont Reisinger. Wer sie ablehnt, darf trotzdem weiter mit Patienten arbeiten. „Aber fast alle wollen sich impfen lassen“, weiß der Dekan.

Von Axel Büssem