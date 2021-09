Rostock

Nach dem Großbrand am Montagabend im Rostocker Seehafen bangt das betroffene Unternehmen um seine Existenz. Die Firma Innova Composites verlor in den Flammen sowohl Material, fertige Produkte als auch ihre Maschinen. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen bei rund 750 000 Euro. Die Spezialmaschinen waren erst vor einem halben Jahr aus China geliefert worden, sagt der Rostocker Rechtsanwalt Jan Daub, der das Unternehmen in der Öffentlichkeit vertritt.

Die Geschäftsführer stammen aus der Türkei und sprechen kein Deutsch. Das Unternehmen ist seit 2020 in Rostock und produziert Transportbänder aus Kunststoff für die Geflügelwirtschaft. Ob die beiden Inhaber – Vater und Sohn – weitermachen können, hängt von der Versicherung ab. „So viel Geld zahlt man nicht mal eben aus der Brieftasche“, erklärt Daub. Mitarbeiter gibt es noch nicht, das Unternehmen befindet sich noch im Aufbau. Die beiden Chefs hätten selbst an den Maschinen gestanden und „Tag und Nacht gearbeitet“. Die Ansiedlung kam durch Vermittlung von Invest in MV zustande.

Ursache weiter unklar

Als Ursache des Großbrands, bei dem die 600 Quadratmeter große Halle komplett ausbrannte und anschließend einstürzte, nennt die Polizei bislang fahrlässige Brandstiftung. Das sei eine vorläufige Einschätzung, die sich im Laufe der Ermittlungen noch ändern könne, sagte Sprecherin Ellen Klaubert von der Polizeiinspektion Rostock. Am Dienstag untersuchte ein Brandgutachter bis zum Abend die Unglücksstelle. Erste Ergebnisse solle frühestens am Mittwoch feststehen. Zunächst sollen Abfall und Verpackungsreste auf einer Freifläche gebrannt haben, dann griffen die Flammen auf das Gebäude über.

Brand im Rostocker Seehafen: Dicke Rauchwolken ziehen über Teile der Stadt. Als Brandursache vermutet die Polizei fahrlässige Brandstiftung. Quelle: Stefan Tretropp

Für die Rostocker Bevölkerung hätte es schlimmer ausgehen können, bei dem Flammeninferno gab es, soweit bekannt ist, keine Verletzten. Der extrem starke giftige Rauch des brennenden Plastiks stieg aufgrund der Wetterlage schnell in höhere Luftschichten auf. „Das Wetter hat uns in die Karten gespielt, die Thermik war sehr günstig“, sagt Johann Edelmann, Chef der Rostocker Berufsfeuerwehr.

Rauchsäule kilometerweit zu sehen

Die Rauchsäule war noch kilometerweit im Umland zu sehen und selbst in der Innenstadt roch es am späten Abend noch nach verbranntem Plastik. Die Feuerwehr setzte ein Fahrzeug mit Messinstrumenten im Stadtgebiet ein, fand aber keine erhöhte Konzentration von Giftstoffen in der Luft – weder am Brandort noch in anderen Teilen der Stadt. Die Stadtverwaltung hatte am Montagabend Anwohner aufgerufen, Türen und Fenster geschlossen zu halten sowie Klima- und Lüftungsanlagen abzuschalten.

Die Lagerhalle gehört zu einem größeren Komplex, in dem noch mindestens eine weitere Firma untergebracht ist. Vermieter ist die Hafen-Umschlagsgesellschaft Euroports, die im Ortsteil Preetz das benachbarte Großtanklager betreibt. „Wenn solche Hallen brennen, haben wir kaum eine Chance. Diese Gebäude sind gar nicht dafür ausgelegt, dass sie bei einem Brand gerettet werden“, sagte Feuerwehr-Chef Johann Edelmann.

Feuerwehrleute mit Atemschutzgeräten in die Halle zu schicken, schied wegen der hohen Gefährdung aus. „Wir konnten nur danebenstehen, viel Wasser in das Feuer pumpen und verhindern, dass die Flammen auf andere Bereiche im Seehafen übergreifen.“ Im nur wenige Meter vom Brandort entfernten Großtanklager befinden sich mehrere Millionen Liter Öl, Benzin und Diesel.

Plastik schwer zu löschen

„Plastik macht uns keinen Spaß. Es hat sehr unangenehme Eigenschaften“, erklärt Edelmann die schwierigen Löscharbeiten. „Wenn wir Wasser auf brennendes Plastik spritzen, kühlt zwar die Oberfläche ab und bildet eine harte Kruste – darunter aber brennt es weiter.“ Der Brand sei zwar bereits nach anderthalb Stunden unter Kontrolle gewesen, bis in die frühen Morgenstunden dauerten aber die weiteren Löscharbeiten an.

„Wir sind immer noch vor Ort, um sofort einschreiten zu können, wenn die Flammen wieder auflodern“, sagte Edelmann am Morgen nach dem Großeinsatz. Mit Wärmebildkameras werde der Brandort permanent beobachtet und untersucht. Erst um 8.05 Uhr – fast 15 Stunden nach dem Eingang des ersten Notrufs – gab die Feuerwehr offiziell Entwarnung.

