Am 8. März ist Frauentag! Aus diesem Anlass hat der Rostocker Verein Institut Lernen und Leben allen Mitarbeiterinnen freigegeben. Was dahintersteckt und wie sich das auf die 66 Bildungseinrichtungen in MV auswirkt, hat Geschäftsführer Sergio Achilles verraten.

Sergio Archilles, Geschäftsführer vom Institut Lernen und Leben, setzt sich für mehr Gleichberechtigung von Frauen und Männern ein. Deshalb bleiben aller Einrichtungen des Vereins in MV am Frauentag geschlossen. So wie die Kita „Gewächshaus“ in Rostock. Quelle: Moritz Naumann/Maria Baumgärtel