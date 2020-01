Rostocker Vegan-Koch verrät Lieblingsrezept: So gelingen meine Buletten

Schüler und Pendler in MV müssen sich am Donnerstag darauf einstellen, dass sie vergebens an den Haltestellen im Land warten: Die Gewerkschaft Verdi wird nach OZ-Informationen zu einem landesweiten Warnstreik im Nahverkehr aufrufen. Es geht um 19 Prozent mehr Geld für die Busfahrer in MV.