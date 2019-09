Lesemöwe e.V.: Studenten helfen jungen Lesern

Rostock

Für viele Kinder ist das Lesenlernen schwer: Es erfordert viel Mühe, Zeit und Durchhaltevermögen, bis man endlich in die Welt des Buches abtauchen kann. Diesen langen Weg ein bisschen leichter zu machen, hat sich der Verein Lesemöwe zum Ziel gesetzt: Er vermittelt Studenten als Lesepaten an Kinder, die Unterstützung beim Lesen brauchen. „Es geht uns darum, bei den Kindern den Spaß am Lesen zu erwecken“, sagt Vereinsmitglied Silke Wollscheid. Gemeinsam mit Franka Marie Herfurth engagiert sie sich ehrenamtlich für den Verein.

„Lesen ist sehr wichtig, vor allem angesichts der Neuen Medien“, sagt Herfurth. Oft könnten Kinder eher mit dem Tablet umgehen, als dass sie vom kostenlosen Bibliotheksausweis wüssten. Sie entwickelte 2015 als Studentin gemeinsam mit einer ebenfalls lesebegeisterten Freundin das Konzept des Vereins: Die Paten lesen gemeinsam mit Kindern etwa eine Stunde in der Woche und helfen ihnen, den Spaß am Lesen zu finden. Damit die Interessen nicht zu unterschiedlich sind, füllen die Lesepaten zunächst einen Fragebogen aus – Lieblingsbücher und Hobbys werden abgefragt.

Die Idee: Freude am Lesen entdecken

„Wir haben aber erst einmal getestet, ob die Idee angenommen wird“, erzählt Herfurth von den Anfängen des Projekts. Die Nachfrage sei aber so groß gewesen, sodass man schon 2016 den Verein gegründet habe. Bei den Gebühren, die für die Gründung eines Vereins fällig werden, hatten sie Glück: „Eine gute Seele hat uns die 300 Euro gespendet. Wir alleine hätten das Geld nicht aufbringen können“, erzählt Herfurth.

„Es ist toll, wenn man einen stressigen oder blöden Tag hatte, sich ein Buch zu schnappen, anzufangen zu lesen und in eine andere Welt einzutauchen“, sagt Herfurth. Sie fände es schade, das viele Kinder nicht mehr in diesen Genuss kämen. „Den Eltern fehlt die Zeit, für die Lehrer sind die Klassen zu groß. So verpassen viele Kinder schon am Anfang den Anschluss.“ Diesen Kindern falle das Lesen dann schwer, sie seien unmotiviert und fänden nicht wieder hinein. „Das war unser Anliegen: Den Kindern ermöglichen, zu erleben, wie toll lesen sein kann und in welche Welten man abtauchen kann“, sagt Herfurth.

Lesen tut gut – auch dem Selbstbewusstsein

Herfurth schafft es mittlerweile nicht mehr, sich auch als Lesepatin zu engagieren, erinnert sich aber noch gut: „Mein Leseschützling konnte schon super lesen, darum ging es nicht. Sie hatte mehr Probleme dabei, auf neue Leute zuzugehen oder sich in ungewohntem Umfeld zurechtzufinden.“ Mit der Zeit gewann das Mädchen so viel Selbstvertrauen, dass sie sich ein Jahr später bei der Wahl zur Klassensprecherin aufstellen ließ – und gewann. „Ein Beispiel dafür, dass Lesen auch dem Selbstwertgefühl guttut“, sagt Herfurth stolz.

„Wir haben aber auch Kinder, die überhaupt nicht gelesen haben und nur Hörbuch gehört haben“, erzählt Herfurth. Aber auch hier habe es große Entwicklungen gegeben: „Die Eltern erzählen, dass die Kinder anfangen, sich selbstständig Bücher zu suchen.“ Manchmal gestalte sich der Einstieg für die Paten aber auch schwierig.Die Lösung: „Wir starten damit, mit den Kindern ein Lesezeichen zu basteln.“ Auch Ausweise werden erstellt, die die Kinder offiziell als Lesemöwe ausweisen. Wichtig sei vor allem, dass den Eltern bewusst sei, dass die Lesepaten keine Nachhilfe für die Kinder sind, betont Herfurth.

Das Ziel: 100 vermittelte Lesepaten

Das größte Problem sei mittlerweile die Zeit: „Die Paten müssen sich jede Lese-Stunde abzwacken. Das Studium ist stressig und viele Studenten müssen Geld verdienen, da fällt das Ehrenamt oft hinten runter“, berichtet Herfurth. Mittlerweile habe der Verein mehr angemeldete Kinder als Studenten, so Herfurth weiter. Einige Kinder warteten deshalb schon ein halbes Jahr auf einen Lesepaten. Auch deshalb freue sie sich über jeden Studenten, egal welchen Fachs, der sich engagieren wolle.

Herfurth selbst hat ebenfalls einen Wunsch: „Wir haben einen Zähler auf der Internetseite, wie viele Patenschaften wir schon vermittelt haben. Wenn da irgendwann mal die 100 steht, dann wäre das ein tolles Gefühl.“

Von Jana Schubert