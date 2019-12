Rostocker Verein liefert seit zehn Jahren gesundes Frühstück für Grundschüler

Rostock

Frühstückspause in der Grundschule „Ostseekinder“ in Rostock-Dierkow: Doch nicht alle der rund 300 Sechs- bis Zehnjährigen haben ein gesundes Pausenbrot dabei. Um Abhilfe zu schaffen und allen Mädchen und Jungen einen gesunden Schulalltag zu ermöglichen, tischt der Rostocker Verein „Wohltat“ seit genau zehn Jahren Brote, Obst, Gemüse und Joghurt auf.

„Wir haben immer wieder Kinder, die mit leerem Magen kommen und mit leerem Magen lernt es sich schlecht“, erklärt Schulleiterin Christina Ritter die Aktion. „Hinzu kommt, dass viele Kinder zwar Essen zur Schule mitbringen, das aber nicht gesund und nährreich ist. Wenn man so in die Brotdosen guckt – da ist oft etwas Süßes oder weißes Toastbrot beispielsweise dabei.“ Die Schulleiterin sieht die Eltern in der Pflicht. „Leider beobachten wir immer wieder, dass es Eltern gibt, die morgens nicht zusammen mit ihren Kindern aufstehen und ihnen Frühstück zubereiten.“

Lehrer melden Bedarf an – Nachfrage steigt

Die Klassenlehrer der Grundschulklassen würden zum Schuljahresbeginn einen Bedarf für ihre Klassen anmelden, damit nicht zu viel weggeschmissen werden müsse. „Jeder darf sich aber bedienen. Auch die Kinder, die von ihren Eltern ein Frühstück bekommen, vergessen durchaus auch mal ihre Brotdosen.“

Vor zehn Jahren – am 2. Dezember 2009 – hat das Engagement der Schule und des Vereins begonnen. Damals wurden täglich 25 Portionen zubereitet – heute sind es 100. „Eine traurige Entwicklung, die uns nachdenklich macht“, so Babette Limp-Schelling, Geschäftsführerin des Vereins. Der Anstieg mache deutlich, dass es in den vergangenen zehn Jahren immer wichtiger wurde, sozialen und schulischen Benachteiligungen entgegenzuwirken, um Chancengleichheit für alle Kinder zu schaffen.

Verein und Schule danken Helfern

Zur Jubiläumsfeier am Montag haben Schüler der dritten und vierten Klasse ein Theaterstück aufgeführt, Limp-Schelling hat die Gelegenheit genutzt, den Sponsoren zu danken. Dazu gehören neben der Jahresköste der Kaufmannschaft und der Hanseatischen Bürgerstiftung, dem Transgourmet in Rostock-Roggentin, dem Rostocker Schaustellerverband oder der Elektro Schweißtechnik Nord GmbH auch die drei Unternehmen Wiro, Stadtwerke und Ostsee-Sparkasse. „Aber das Rückgrat unseres Schülerfrühstücks sind unsere Ehrenamtlerinnen“, sagt die Geschäftsführerin.

Ehrenamtliche Helferinnen schmieren Brote

Es sei schwierig gewesen, Eltern zu motivieren, jeden Tag von sieben bis neun Uhr in der Schule Brote zu schmieren. Schließlich konnten vier Frauen aus dem Stadtteil gewonnen werden. Zu ihnen gehört Hannelore Kluge. „Ich bin vor vielen Jahren durch meine Cousine darauf aufmerksam geworden und wollte helfen“, erklärt die ehrenamtliche Helferin. „Ein vollwertiges Frühstück ist wichtig – ich gehe auch nicht mit leerem Magen aus dem Haus.“ Die 64-Jährige freut sich über die Reaktionen der Kinder. „Einigen Kindern geht es manchmal nicht so gut und es ist schön, zu sehen, wie sie sich freuen“, sagt sie. Zu den Käse- oder Wurstbroten gibt es außerdem Gemüse und Obst.

„Jetzt zur Weihnachtszeit sind Orangen sehr beliebt“, erzählt Helferin Bärbel Weißschnur. „Auch Melonen und Ananas haben wir oft dabei.“ Nicht immer kennen die Schüler die Obstsorten, die ihnen serviert werden. „Das ist schon etwas traurig“, sagte die Rostockerin. „Aber dann fragen die Kinder uns und wir erklären es ihnen.“

Obst kommt gut an

Zum Jubiläum müssen die Frauen ausnahmsweise kein Frühstück zubereiten – die Schule hat zur Feier des Tages einen Food-Truck der Firma „Transgourmet Roggentin“ auf den Schulhof bestellt. Alle Helfer und alle Schulkinder dürfen sich in den Pausen bedienen. Im Angebot war neben Gemüse, belegten Broten, Bagels, Pflaumkuchen, Salaten und Soljanka auch ganz viel Obst. „Ich mag am liebsten Bananen zum Frühstück“, sagt etwa der achtjährige Maximilian. „Aber ich esse auch gern Äpfel und Orangen.“

Von Katharina Ahlers