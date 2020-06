Rostocker Verein macht aufmerksam: Kindesmissbrauch ist allgegenwärtig

Rostock

Kindesmissbrauch – ein Thema das wenig angesprochen wird, aktuell aber wieder in den Fokus des Bewusstseins gerückt ist: In Münster ist die Polizei vor vier Wochen auf ein professionelles Kindesmissbrauchsnetz gestoßen, das sich über ganz Deutschland erstreckt. Auch in Rostock ist man schockiert über die Taten: „Es ist entsetzlich, was den Kindern angetan wurde“, fühlt Ulrike Bartel (53), Geschäftsführerin des Vereins „Frauen helfen Frauen“, mit. Mit ihrem Team leistet sie einen wichtigen Beitrag, solche Fälle zu verhindern. Und: Jeder könne etwas tun.

Vor exakt 30 Jahren gründete sich der Verein, um Rostocks erstes und einziges Frauenhaus aufzubauen. Schnell wurden auch Kinder, die von Gewalt betroffen sind, ein Thema. Heute kümmern sich die Mitarbeiter bei Weitem nicht nur um Frauen, sondern auch um Mädchen, Jungen, Männer und Transpersonen. „Jeder, der Hilfe braucht, kann zu uns kommen“, betont Bartel. Anlässlich des Jubiläums wolle man das auch endlich durch den Vereinsnamen deutlich machen: „Wir freuen uns daher, dass wir ab sofort unter dem Namen ‚Stark machen‘ arbeiten“, verkündet die Geschäftsführerin.

50 Anzeigen wegen sexuellen Kindesmissbrauchs in Rostock

Speziell um sexuellen Missbrauch kümmert sich Lena Melle. Die 35-Jährige leitet die Beratungsstelle gegen sexualisierte Gewalt. In 139 Fällen beriet sie allein im vergangenen Jahr Kinder und Jugendliche oder ihre Bezugspersonen. „Wir haben seit Jahren immer wieder einen leichten Anstieg an Beratungsbedarf. Das liegt vor allem auch daran, dass sich endlich mehr Leute trauen, etwas zu sagen“, erzählt Melle. Zwar sind die angezeigten Fälle von sexuellem Missbrauch an Kindern in Rostock von 62 im Jahr 2018 auf 50 im Jahr 2019 gesunken, Melle geht aber davon aus, dass es eine hohe Dunkelziffer gibt: „Die Zahlen bilden eben nur die tatsächlichen Anzeigen ab.“

Kinderpornographie um 65 Prozent gestiegen

Die bundesweiten Zahlen sind jedenfalls schockierend: Die Fälle von sexuellem Kindesmissbrauch stiegen 2019 im Vergleich zum Vorjahr um elf Prozent, der Besitz, die Herstellung und die Verbreitung kinderpornografischer Materialien sogar um 65 Prozent. Das geht aus der kürzlich veröffentlichten polizeilichen Kriminalstatistik hervor. „Ich denke nicht, dass die realen Fallzahlen so dramatisch angestiegen sind, sondern vor allem die Aufdeckungsquote“, beschwichtigt Melle.

Hinweise der Bevölkerung sind das A und O

In Rostock lag diese Quote 2019 bei 92 Prozent bezüglich sexuellen Kindesmissbrauchs und bei rund 97 Prozent bezüglich kinderpornografischer Delikte. Wichtig dafür seien vor allem Hinweise aus der Gesellschaft. „Dass immer mehr aufgeklärt wird, ist ein Indiz für uns, dass präventive Arbeit fruchtet“, freut sich Bartel. Denn „Stark machen“ berät, betreut und begleitet nicht nur Betroffene, sondern sorgt auch für Aufklärung. „Wir bilden zum Beispiel Pädagogen fort: Wie deuten sie die Signale richtig? Wie kommen sie an das Kind ran?“, erzählt die 35-Jährige Expertin.

Sozialer Verein feiert 30. Geburtstag Gegründet wurde der Verein „Frauen helfen Frauen“ am 12. Juni 1990. Engagierte Frauen schlossen sich zusammen, um in Rostock ein Frauenhaus aufzubauen. Gewalt gegen Frauen war zunächst das Thema. Schnell ging es aber auch um Kinder, die Gewalt miterleben oder erfahren. In den 90er-Jahren drangen dann auch die Themen sexueller Missbrauch und Vergewaltigung an die Öffentlichkeit. Anfang der 2000er wurde dem Verein klar, dass Männer ebenso betroffen sind und man öffnete sich dieser Zielgruppe. Seit 2016 sind deshalb auch männliche Berater im Einsatz. Heute schützt, berät und begleitet der Verein Kinder, Jugendliche, Frauen, Männer und Transpersonen auf ihrem Weg in ein gewaltfreies, selbstbestimmtes Leben. Zudem leistet er Präventionsarbeit, bietet Weiterbildungen an und macht sich auf politischer sowie gesellschaftlicher Ebene für die Interessen Betroffener stark. Mit „Sela“ hat der Verein zudem eine Beratungsstelle für Menschen in der Sexarbeit eingerichtet. Zum 30. Geburtstag möchte der Verein hervorheben, dass er sich um alle betroffenen Menschen – nicht nur um Frauen – kümmert und heißt deshalb von nun an „Stark machen“. 30 Mitarbeiter sind aktuell in sieben Einrichtungen tätig. Die kostenfreie Nummer des Hilfetelefons für sexuellen Missbrauch lautet: 0800/22 555 30 Mehr dazu unter www.stark-machen.de

Zwei Kinder pro Klasse betroffen

Alarmsignale wahrzunehmen sei besonders wichtig. „Kein Kind kommt zu uns, wenn es nicht jemand herbringt“, betont Melle. Wie Dunkelfeldstudien zeigen, sind im Schnitt in jeder Schulklasse zwei betroffene Kinder. Die Indizien zu deuten ist allerdings gar nicht so einfach, erklärt die Expertin: „So unterschiedlich die Kinder an sich sind, so unterschiedlich ist ihr Verhalten. Einige sind enorm schreckhaft, zurückgezogen, andere werden wahnsinnig wütend und aggressiv. Und dann gibt es diejenigen, die sich völlig unauffällig verhalten, um ja nicht sagen zu müssen, dass etwas nicht stimmt.“

Aufmerksam auf Signale achten

Es komme auf viele kleine Signale an: Ein Bild, dass das betroffene Kind malt, ein Satz, den es beiläufig fallen lässt. „Viele, die zu uns kommen, haben erst nur einen Verdacht, ein blödes Bauchgefühl“, erzählt Melle. Wichtig sei es vor allem den Kindern Glauben zu schenken, wenn sie von sich aus etwas sagen. „Wir beraten oft Erwachsene, die unter den Folgen von Kindesmisshandlung leiden. So weit muss es nicht kommen, wenn sie rechtzeitig Hilfe erhalten“, sagt die 35-Jährige nachdrücklich.

Kinder von Kindern missbraucht

Erschreckend ist zudem, dass immer mehr Täter selbst noch minderjährig sind. 2019 waren deutschlandweit rund 10 Prozent der Tatverdächtigen sogar noch unter 14 Jahre alt, rund 21 Prozent zwischen 14 und 18 Jahren. „Häufig haben sie selbst Gewalt erfahren“, informiert Melle. Wichtig sei, diese sexuellen Übergriffe nicht als jugendlichen Leichtsinn abzutun. Im Übrigen kommen laut der Expertin bis zu 85 Prozent der Täter aus dem direkten Umfeld der Kinder: „Sie sind Verwandte, Bekannte oder Betreuungspersonen.“

Nun sind Bartel und ihre Kollegen erstmal gespannt, was Corona noch für Folgen haben wird. „Im Moment sind die meisten Kinder noch gut isoliert, keiner kann aufmerksam werden. Ich denke, wir werden erst im Nachgang sehen, was die Pandemie angerichtet hat“, prophezeit die Geschäftsführerin und betont nachdrücklich: „Jeder, der einen Verdacht hat, sollte zu uns kommen – das geht auch anonym.“

