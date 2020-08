Rostocker Verein veranstaltet Fest für große und kleine Kämpferherzen

Rostock

Dass die beiden Brüder Marc (6) und Tom (8) ausgelassen miteinander spielen können, ist nicht selbstverständlich. Erst im Dezember 2017 ist bei Marc ein Hirntumor diagnostiziert worden. Unzählige Untersuchungen, eine Operation und Chemotherapie bestimmten von da an das Leben seiner gesamten Familie. Heute – zweieinhalb Jahre später – ist er wieder gesund und wohl auf.

Beim Sommerfest des Rostocker Vereins zur Förderung krebskranker Kinder am Sonntagnachmittag tobt der Junge fröhlich auf dem neuen Klettergerüst. „Es ist schön, zu sehen, wie unbeschwert die Kinder und ihre Eltern hier sind. Genau darum soll es heute gehen“, betont Gudrun Eggers, Vorsitzende des Vereins. Es ist die erste Veranstaltung, die seit Beginn der Corona-Pandemie wieder auf dem Grundstück stattfinden kann.

Hilfe für die ganze Familie

Bereits seit 1992 – dem Gründungsjahr des Vereins – unterstützt Gudrun Eggers Menschen, deren Kinder an Krebs erkrankt sind. „Solch eine Diagnose erschüttert die gesamte Familie. Einige zerbrechen an der Belastung“, weiß die Rostockerin. 36 Jahre lang hat sie in der Kinderklinik gearbeitet und war dort auf den Bereich Onkologie spezialisiert. Das Schicksal ihrer kleinen Patienten ließ sie auch nach dem Abschied aus dem Berufsleben nicht los.

Gemeinsam mit ihren Vereinskollegen hat sie es sich zu Aufgabe gemacht Familien in diesen schweren Zeiten mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. „Oftmals ist es das Gefühl von Hilflosigkeit, welches die Betroffenen quält“, berichtet die 79-Jährige.

Wunsch nach Normalität

Wie es sich anfühlt in solch einer Situation gefangen zu sein, weiß Katharina Kellermann. Seit mittlerweile fast zwei Jahren gehört sie zum Vorstand des Vereins. Beigetreten ist sie, als ihr jüngster Sohn Marc an Krebs erkrankt ist. Damals ist für die junge Mutter eine Welt zusammengebrochen. „Es war die schlimmste Zeit in meinem Leben. Ich habe mich immerzu nach einem ganz normalen Alltag gesehnt“, erinnert sich die 36-Jährige.

Kraft gegeben habe ihr der Zusammenhalt im Verein. Vor allem der Erfahrungsaustausch mit anderen Eltern sei für sie enorm wichtig gewesen. In den monatlich stattfindenden Gesprächsgruppen können heute noch sowohl betroffene als auch verwaiste Eltern über Ängste, Gefühle, Alltagsherausforderungen und über ihre bisher erlebte Zeit sprechen.

„Das hilft ungemein“, findet auch Martina Gültzow. Im Oktober ist die Transplantation ihres heute 12 Jahre alten Sohnes Paul genau zehn Jahre her. Noch immer denkt sie oft an die schwere Zeit zurück. „So etwas vergisst man nie wieder“, sagt die 43-Jährige. Sie ist froh, dass sie damals durch den Verein auf Gleichgesinnte gestoßen ist. „Die haben mich durch alle Höhen und Tiefen begleitet und waren stets für mich da.“

Geschwisterkinder leiden besonders mit

Aber nicht nur Eltern leiden unter der Erkrankung ihrer Kinder. Besonders Geschwister haben es oftmals nicht leicht, wie Kellermann betont. Wie schwer das sein kann, verrät ihr Sohn Tom. Der Achtjährige musste 2017 dabei zusehen, wie sein Bruder ums Überleben kämpfte. Noch immer fällt es im schwer, darüber zu sprechen. „Ich werde immer traurig, wenn ich an die Zeit zurückdenke“, verrät er und wischt sich eine Träne aus dem Gesicht.

Nur selten habe er seinen kleinen Bruder während dessen Therapie sehen können. „Kinder unter 14 Jahren dürfen schließlich nicht mit auf Station“, klärt Mama Katharina Kellermann auf. Umso glücklicher ist Tom, dass er und Marc wieder miteinander spielen können. Jeden Morgen – gleich nach dem Frühstück – liefern sie sich ein Fußballduell. „Das macht Spaß.“

Hilfe für betroffene Familien Der Rostocker Verein zur Förderung krebskranker Kinder wurde 1992 von betroffenen Eltern und Interessierten gegründet, um krebskranke Kinder und ihre Familien in der schweren Zeit der Behandlung, aber auch danach zu unterstützen. Denn: Die Diagnose Krebs bedeutet eine schwere psychische und physische Belastung für das erkrankte Kind, aber auch für dessen gesamte Familie. Angst, Verzweiflung und Hilflosigkeit bestimmen den Alltag. Der Verein umfasst heute fast 150 Mitglieder und Fördermitglieder und wird von einem ehrenamtlich arbeitenden Vorstand geleitet. Die Planung, Organisation und Finanzierung zahlreicher Projekte und Freizeitaktivitäten für die betroffenen Kinder, ihre Geschwister und ihre Familien steht im Mittelpunkt der Vereinstätigkeit. Da alles allein durch Spenden finanziert wird, zählt jede Hilfe. Unterstützer können ihre Spenden persönlich vorbeibringen oder an folgendes Konto senden: IBAN: DE38 1305 0000 0445 0028 83, BIC: NOLADE21ROS

Grund zum feiern

Das Sommerfest ist für die beiden Jungen eine schöne Gelegenheit alles um sich herum zu vergessen. Gemeinsam mit den anderen Kindern können sie an einer Schnitzeljagd teilnehmen, basteln, sich schminken lassen und den neuen Spielplatz erkunden.

Erst Ende 2019 wurde dieser komplett neu gestaltet, wie Gudrun Eggers berichtet. „Das wäre nicht möglich gewesen, wenn wir nicht von zahlreichen Menschen unterstützt worden wären“, betont die Vereinsvorsitzende. Insgesamt 1,6 Millionen Euro habe es gekostet, das Grundstück zu kaufen, das Haus zu bauen und die Außenanlage herzurichten. „Es waren unzählige kleine Spenden, die das Ganze möglich gemacht haben. Ein Grund mehr zum feiern.“

Von Susanne Gidzinski