Einfach so im stillen Kämmerlein ausgedacht, und nun wollen die Rostocker Verkehrsplaner ihren Modellversuch „Fahrradstraße Lange Straße“ mit aller Gewalt durchsetzen. So lautet zumindest der Vorwurf, den Citykreis, Industrie- und Handelskammer (IHK) und jetzt auch die Fraktion aus CDU und UFR der Rostocker Bürgerschaft den Zuständigen machen.

Sie kritisieren, dass Betroffene nicht einbezogen wurden, und bezweifeln, dass das Projekt die Straße tatsächlich sicherer machen wird, wenn dort, wie geplant, ab 1. Mai für ein Jahr testweise gilt, dass Radfahrer den Vorrang vor Autos haben. Per Antrag wollen CDU und UFR das von Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) persönlich angestoßene Projekt kippen. Doch die Verkehrsplaner verteidigen ihre Pläne.

Lange Straße soll sicherer für alle werden

„Unsere Zielstellung war es, die Straße sicherer zu machen – für alle“, sagte Stefan Krause, Leiter des Mobilitätsamts am Mittwochabend den Mitgliedern des Ortsbeirats Stadtmitte. Sie waren die Ersten auf einer langen Liste, die sich mit dem Stopp-Antrag zur Fahrradstraße von CDU und UFR beschäftigen durften.

Der Leiter des Rostocker Amts für Mobilität Stefan Krause ist überzeugt von dem Modellversuch, der die Lange Straße für ein Jahr in eine Fahrradstraße verwandeln soll. Quelle: Frank Söllner

„Fahrradfahrer fühlen sich nicht wohl und Autofahrer wissen nicht, was sie dürfen“, sagte Krause zum Status quo in der Langen Straße. Denn die sollen zwar gemeinsam eine Spur nutzen – der begleitende Radfahrstreifen wurde im September 2018 beseitigt – so richtig wissen aber nicht alle, was sie dürfen und was nicht. Es wird gedrängelt, gehupt, geflucht. Die offizielle Deklaration als Fahrradstraße soll Abhilfe schaffen.

Welche Regeln gelten in einer Fahrradstraße? Die Straßenverkehrsordnung (StVO) erlaubt in Fahrradstraßen eine Höchstgeschwindigkeit von 30 Kilometern pro Stunde. Autos und Motorräder dürfen den Radverkehr nicht behindern oder gefährden, also nicht drängeln. Dass Radler nebeneinander fahren, ist ausdrücklich erlaubt. Im Gegensatz zu Schutzstreifen ist in Fahrradstraßen die gesamte Fahrbahnbreite für den Radverkehr reserviert. Falls die Vorfahrt nicht durch Zeichen geregelt ist, gilt für alle rechts vor links. Dem Radverkehr kann die Vorfahrt eingeräumt werden, indem der Gehweg der Fahrradstraße ohne Unterbrechung über die einmündende Fahrbahn verläuft oder die Bordsteine abgesenkt sind. Autos und Motorräder dürfen in Fahrradstraßen parken, wenn dies nicht durch Beschilderung verboten oder eingeschränkt ist. Quelle: Allgemeiner Deutscher Automobil-Club e. V. (ADAC)

Zwar sind Radfahrer in der Langen Straße in der Unterzahl – rund 7000 Autofahrer nutzen sie laut Verkehrserhebungen der Stadt täglich und im Sommer in der Spitze bis zu 2000 Fahrradfahrer. Doch dürfen sie dennoch bevorzugt werden.

Der Passus, dass eine Fahrradstraße nur dort eingerichtet werden darf, wo de facto mehr Radler als Pkw unterwegs sind, sei kürzlich aus der Straßenverkehrsordnung (StVO) gestrichen worden, erklärte Verkehrsplaner Martin Schüffler.

Der Kritik von CDU/UFR und IHK nahm er damit ein Stück weit den Wind aus den Segeln. Auch dass die Stadt ihren Plan „knallhart durchziehen“ wolle, müsse niemand befürchten. Dank eines stetigen Monitorings werde es immer wieder Rückkopplungen geben, so Amtsleiter Krause, sodass nachgesteuert werden könne, wenn es Probleme gebe.

Sorge um Anwohner und Geschäfte in der City bleibt

Die sieht Ortsbeiratsmitglied Christoph Eisfeld (FDP) jetzt schon. Seine Prognose: Die umliegenden Straßen und deren Bewohner werden leiden. Denn im Zuge der Umgestaltung der Langen Straße soll Autofahrern die Durchfahrt bergab Am Vogelsang versperrt werden. Sie sollen künftig auf Höhe des Neuen Markts wenden.

Eisfeld erinnerte daran, wie sich der Verkehr in die Grubenstraße verlagerte, „als der Neue Markt zugemacht wurde“. Von Ruhe sei dort keine Spur mehr – bis heute. Dem Modellprojekt in der Langen Straße sprach er insgesamt ein vernichtendes Urteil aus: „Ich sehe darin nur den Versuch, mit möglichst wenig Geld das Problem der Sicherheit nur scheinbar lösen zu wollen.“ Stattdessen gehe es Oberbürgermeister wie Verkehrsplanern einzig um gute Publicity.

Hinter dem Modellversuch für die Lange Straße vermutet Christoph Eisfeld (FDP), der Mitglied im zuständigen Ortsbeirat ist, einen Versuch, der viel Publicity, aber sonst nur wenig bringt. Quelle: Ove Arscholl

Dem Projekt den Namen „Fahrradstraße“ zu geben, beseitige die Unsicherheit der Verkehrsteilnehmer nicht, sagte auch May-Britt Krüger (CDU). Sie monierte zudem, dass die Betroffenen – vor allem Anwohner und Gewerbetreibende – im Vorfeld nicht einbezogen wurden.

Ein ähnliches Vorgehen hatte im Sommer für Ärger gesorgt, als die Straße Am Brink in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt drei Monate lang komplett für Autos gesperrt wurde, damit Spaziergänger mehr Platz haben und Gastronomen ihre Terrassen vergrößern können.

Echte Beteiligung der Anlieger und Händler der Innenstadt kann May-Britt Krüger (CDU), die Mitglied im Ortsbeirat Stadtmitte ist, vor dem Start des Modellversuchs für die Lange Straße nicht erkennen. Quelle: Ove Arscholl

Doch die Beteiligung soll kommen, sagte Mobilitätskoordinator Steffen Nozon. Ende Februar werde ein Projektbeirat gebildet, in dem neben den zuständigen Planern auch Vertreter des Citykreises, der IHK, Parkhausbetreiber und andere sitzen werden. Auch Bürgerforen seien geplant und eine eigene Internetseite für den Versuch angelegt, auf der künftig Fragen und Antworten Platz finden sollen. Bis zum Start am 1. Mai bleibe also noch genügend Zeit, auf Hinweise und Kritik zu reagieren, so Nozon.

Den Stopp-Antrag zum Modellversuch von CDU und UFR lehnten die Mitglieder des Ortsbeirats Stadtmitte am Mittwochabend schließlich mehrheitlich ab. Wenn es nach ihnen geht, soll die Lange Straße also ab 1. Mai, wie geplant, testweise für ein Jahr zur Fahrradstraße werden. Im Februar haben noch die Ausschüsse für Bau, Wirtschaft und Stadtentwicklung das Thema auf dem Tisch. Am 2. März soll die Rostocker Bürgerschaft final über den Versuch entscheiden.

