Rostocker Volkstheater: Erste Premiere mit 2G-plus-Regel

Rostock

Es war die erste Premiere am Rostocker Volkstheater für die die 2G-plus-Regel galt: Vor einem von 50 auf 30 Prozent reduzierten Publikum mit rund 130 Zuschauern, ging am Freitagabend die Operetten-Gala „Es ist ein Traum“ unter Regie von Rainer Holzapfel über die Bühne. Dafür hatten die Zuschauer einiges auf sich genommen: „Ein Theaterbesuch unter Corona-Bedingungen ist eine echte Herausforderung. Allein die Pflicht, sich vorher testen zu lassen, nimmt viel Zeit in Anspruch und schmälert die Vorfreude“, so Rostockerin Brigitte Hast. Dennoch ist die 80-Jährige am Freitag ins Volkstheater gekommen: „Für das künstlerische Erlebnis nehme ich das in Kauf“, sagt sie. Und sie wurde belohnt: Alle Mitwirkenden schienen sich darin einig, dem Publikum einen abwechslungsreichen, mitreißenden Abend schenken zu wollen.

Im Mittelpunkt stand die nicht ganz unproblematische Begegnung der österreichischen Komponisten Franz Lehár und Oscar Straus im Berlin der 1920er Jahre. Das unfreiwillige Treffen zwischen Lehár und Strauß, beide herausragende Tonkünstler ihrer Zeit, bietet sich geradezu für eine Operetten-Gala an. So entstand die Idee, auf der Bühne des Großen Hauses die unsterblichen Melodien ihrer Operetten „Paganini“ und „Ein Walzertraum“ zu vereinigen. Und nicht nur das. Zudem nahmen sich es sich die Rostocker Theaterleute heraus, das Treffen der Komponisten von 1926 freizügig nachzuempfinden. In diesem Sinne widmete das Volkstheater den beiden Musikschöpfern eine turbulente Revue.

Turbulente Revue um das Treffen von zwei Komponisten

Worum geht es bei dieser Gala? Franz Lehár möchte, so wie mit Heinz Saltenburg, Direktor des Deutschen Künstlertheaters, vereinbart, seine bereits in Wien aufgeführte Operette „Paganini“ auch in Berlin auf die Bühne bringen. Aber da das Stück in der österreichischen Hauptstadt beim Publikum krachend durchfiel, setzt Saltenburg kurz entschlossen Oscar Straus‘ erfolgversprechenden „Walzertraum“ auf den Spielplan. Das geht dem Komponisten Franz Lehár und dem berühmten Tenor Richard Tauber, in der Hauptrolle der Operetten besetzt, gegen den Strich. So kommt es zu einem Duell der besonderen Art.

Aus diesem Zwist entwickelte sich zur Freude der Rostocker Operettenfreunde ein musikalisches Spiel: Durch das leicht verwirrende Geschehen führt Direktor Saltenburg persönlich. Allerdings machte der Theaterchef dabei nicht immer eine glückliche Figur. Köstlich, wie ihn Schauspieler Ulf Perthel als einen zweifelnden, zögerlichen und genervten, aber schließlich doch vom Erfolg beglückten Theatermann gab. Für die stimmliche Interpretation der bekannten Operettenpartien aus „Paganini“ und „Walzertraum“ sorgten Jussi Juola als Franz Lehár, Natalija Cantrak als dessen Gattin Sophie, Grzegorsz Sobzak als Oscar Straus, Takako Onodera als seine Ehefrau Clara und Michael Ha als Franz Tauber. Ihre vokalen Leistungen rissen die Zuhörer immer wieder zu Szenenapplaus hin. Zusätzlich Spaß und Tempo ins Spiel brachten Stephan Boving als Etagenkellner Paul und Lena Langenbacher als seine Freundin Franzi.

Martin Hannus, in dessen bewährten Händen die musikalische Leitung lag, verstand es, sowohl die Solisten und Solistinnen des Musiktheaterensembles als auch die Mitglieder des Opernchores zu herausragenden musikalischen, tänzerischen und spielerischen Leistungen zu führen. Obwohl naturgemäß die Akteure einen Großteil der Aufmerksamkeit in Anspruch nahmen, blieb das Bühnenbild nicht unbeachtet. Historische Fotos aus dem Deutschen Künstlertheater und dem Hotel Adlon sowie Filmsequenzen eines Autorennens setzten die Orte des Geschehens originell in Szene.

„Vorstellung zeigt, wie kostbar das Theater für die Menschen ist“

Dass auch auf den berühmten „Weibermarsch“ und das bekannte „Grisettenlied“ aus „Die lustigen Weiber“ zurückgegriffen wurde, bereicherte das temperamentvolle Spiel. Für Regisseur Holzapfel war das eine „Herausforderung“, wie er bekannte. Denn auf die klassische Interpretation, so betonte er, habe er nicht zurückgreifen wollen. Dass, so wie ursprünglich, befrackte Herren über den Umgang mit Frauen singen und sich dabei noch wahnsinnig toll finden, ging ihm offenbar gegen den Strich. Deshalb steckte er die Männer des Opernchores in glitzernde Fummel und die Damen als Grisetten – seinerzeit ledig junge Frauen aus der Unterschicht – in eleganten Frack und Zylinder. Das offensichtliche Vergnügen des Publikums an diesem Einfall gab ihm Recht!

Für die erste Überraschung des Abends hatte jedoch die Bühnenpräsenz der Norddeutschen Philharmonie gesorgt. Die Damen und Herren des Klangkörpers, die diesmal dem Orchestergraben entstiegen, sorgten unter Leitung von Martin Hannus ihrerseits für einen gelungenen Abend.

Der langanhaltende Abschlussbeifall dankte für eine herausragende Ensembleleistung. Er war aber vor allem als Bekenntnis des Publikums in schwerer Zeit zu seinem Theater zu verstehen. Weil die Corona-Ampel des Landkreises Rostock bereits auf „Rot plus“ gesprungen war und ab Sonnabend weitere Einschränkungen galten, musste das Ernst-Barlach-Theater seinen Spielbetrieb bereits wieder einstellen. Dasselbe droht nun auch der Stadt Rostock und damit dem Volkstheater. „Es war ein berauschender Abend, das Publikum wollte einfach nicht gehen und ist so lange sitzengeblieben, bis alle noch mal rausgekommen sind“, sagt Sprecherin Ute Fischer-Graf. „Das hat gezeigt, wie kostbar das Erlebnis Theater für die Menschen ist.“ Das bestätigte auch Jürgen Saatmann (80), der dem Volkstheater seit 1948 die Treue hält, und eigens aus Ahrenshoop gekommen war: „Ich bin begeistert von der Gala. Schön, dass es trotz dieser traurigen Zeiten möglich war, solch einen stimmungsvollen Abend zu erleben.“

Von Werner Geske