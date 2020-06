Rostocker Volkstheater bietet eine Stunde „Kunsthappen“

Rostock

„Das ist keine Veranstaltung, sondern eine Warteschlange für unsere Flexitickets“, sagte Volkstheater-Intendant Ralph Reichel zu den Gästen am Montagnachmittag. „Eigentlich ist es ein Wartesitzen“, verbesserte sich Reichel mit Blick auf die gekommenen Theaterfans, die sich auf dem Vorplatz gute Sitzplätze gesucht hatten, unter Wahrung der Corona-Abstandsregeln natürlich.

Die provisorische Bühne war vor dem Theatereingang platziert, die im Rahmen dieses Events angekündigten Flexitickets gab es gleich daneben an der Theaterkasse. Die Idee des Flexitickets ist, dass es Zutritt zu fünf frei wählbaren Vorstellungen des Volkstheater Rostock in der kommenden Saison möglich macht – ohne Bindung an einen Sitzplatz oder einen Termin, aber zu einem Vorzugspreis. So kommt auch wieder ein bisschen Geld in die Theaterkasse.

„Happy Hour“ – ein einstündiges Programm

Zur Unterhaltung hatte das Volkstheater ein rund einstündiges Programm vorbereitet, vorwiegend Musik. Zu Beginn sang zum Beispiel Tenor James J. Kee Arien aus „Der Bajazzo“ und „Die Walküre“. Die Freude darüber, endlich wieder vor Publikum singen zu können, stand dem Sänger ins Gesicht geschrieben. „Mein letzter Auftritt ist jetzt fünf Monate her“, sagt James J. Kee. Zwischendurch hat er freilich viel geübt, um seine Stimme fit zu halten.

Nach James J. Kee kam Sängerin Katarzyna Włodarczyk auf die improvisierte Bühne, die Ausschnitte aus der Operette „Die Fledermaus“ offerierte, auch aus der Oper „Eugen Onegin“, die in leider coronabedingt die kommende Theaterspielzeit verschoben werden musste.

Auch ein Vorgeschmack auf die kommende Theaterspielzeit

Richtig Stimmung kam auf dem Theatervorplatz auf, als Stephan Brauer und Özgür Platte rockig-flockige Songs aus der „Blues Brothers“-Inszenierung präsentierten, unter anderem „Soul Man“ und „Stand By Your Man“. Es folgten Ausschnitte aus dem Udo-Jürgens-Abend „ Merci Chérie“, präsentiert von Frank Buchwald (Gesang) und Ralph Zedler ( Piano).

Und schließlich traten Bernd Färber und Steffen Schreier auf, die Songs aus dem Musical „Cabaret“ auf die den Theatervorplatz brachten. Auch dies war ein Vorgeschmack auf die kommende Spielzeit, denn „Cabaret“ wurde ebenfalls verschoben.

Für die Künstler eine willkommene Möglichkeit, vor Menschen zu spielen

Diese eine Stunde auf dem sonnenüberfluteten Theatervorplatz war für die beteiligten Künstler willkommene Möglichkeit, auch mal wieder hinaus zu den Menschen zu kommen. Beteiligt an dieser Volkstheater-Aktion sind das Schauspiel, das Musiktheater, die Norddeutsche Philharmonie und die Tanzcompagnie.

Die beteiligten Künstler wechseln sich an den einzelnen Nachmittagen ab, jeder Auftritt dauert etwa zehn bis 15 Minuten, „ Kunsthappen“ im besten Sinne. „Wir haben den Schwerpunkt auf die Musik gelegt“, sagte Theaterintendant Ralph Reichel, „das ist unter diesen Bedingungen am besten zu realisieren.“

Die Besucher waren angetan von den „ Kunsthappen “

Seit der coronabedingten Schließung des Volkstheater am 13. März war dies auch die erste Gelegenheit für die Theatergänger, mal wieder ein bisschen Kultur zu genießen. Auch den Gästen hat’s beim Start der „Happy Hour“ gefallen. „Jetzt merkt man mal, wie einem die Kultur gefehlt hat“, sagte Liane Foerster aus Stäbelow. „Ich bin begeistert.“

Auch die Rostockerinnen Sabine Dittrich und Heike Holm waren sehr angetan vom „Happy Hour“-Programm und wollen es weiterempfehlen. Die Reihe wird bis zum kommenden Freitag fortgesetzt, von 15.30 bis 16.30 Uhr gibt’s jeweils eine Stunde Kultur auf dem Theatervorplatz.

Von Thorsten Czarkowski