Rostock

Mit einem modernen Opern-Klassiker startete das Volkstheater in die neue Spielzeit. „Die Schändung der Lukrezia“ vom britischen Komponisten Benjamin Britten wurde 1946 erstmals aufgeführt. Brittens Kammeroper basiert auf dem Theaterstück des französischen Autors André Obey aus dem Jahr 1930.

Wir begeben uns zurück etwa ins Jahr 500 vor unserer Zeitrechnung, als der Despot Lucius Tarquinius Superbus über Rom herrschte. In den Mittelpunkt des Geschehens gerät hier jedoch sein Sohn, Prinz Tarquinius. Es war eine Zeit der ständigen kriegerischen Auseinandersetzungen, da waren die Männer oft und lange fern von ihren Frauen. Eine der Nebenwirkungen: Die Fremdgeherei war offenbar allgegenwärtig.

Anzeige

Lukrezia fast wie eine Heilige verehrt

Aber nicht Lukrezia, die treue Gattin von Collatinus! Sie bekämpft ihre Sehnsucht nach ihrem Mann, bleibt tapfer, anständig und keusch. So wird Lukrezia fast wie eine Heilige verehrt. Ihre Tugendhaftigkeit ist sprichwörtlich, so dass Prinz Tarquinius einen üblen Plan fasst. Er will Lukrezia verführen, mit allen Mitteln. Eingeredet hat ihm das General Junius, um seinem Widersacher Collatinus eins auszuwischen. Das üble männliche Konkurrenz- und Dominanzgehabe unserer Altvorderen – viele, viele Jahrhunderte vor der #MeToo-Debatte.

Weitere OZ+ Artikel

Der Werktitel nimmt bereits vorweg, was dann geschieht. Lukrezia, die sich in ihrem Hause zunächst gegen Eindringling Tarquinius wehrt, muss die Schändung schließlich über sich ergehen lassen. Danach verlässt Tarquinius rasch den Ort seines Vergehens, zurück bleibt eine gedemütigte und gebrochene Frau.

Der Komponist Benjamin Britten Der britische Komponist Benjamin Britten wurde 1913 geboren.Mit fünf Jahren erhielt er von seiner Mutter erste Klavierstunden. Während der Schulzeit wurde er im Klavier- und Bratschenspiel unterrichtet. 1930 bis 1933 studierte Britten Klavier und Komposition am Royal College of Music in London. Benjamin Brittens Kompositionen umfassen Orchester- und Kammermusik, vor allem aber Vokalmusik – Opern, Lieder, Kompositionen für Chor. Zu Brittens bedeutendsten Werken zählen die Opern „ Peter Grimes“ (1945) und „A Midsummer Night’s Dream“ (1960). Eines seiner bekanntesten Orchesterwerke ist „The Young Person’s Guide to the Orchestra“ (1946). Benjamin Britten starb 1976.

Selbst ihr Mann Collatinus, der später das Schreckliche verstehen muss und Lukrezia wieder aufrichten will, hat keine Chance. Seine Frau will den Freitod. Zurück bleiben verwüstete Seelen und Ratlosigkeit. Auch die Frage, die Lukrezia als Lichtgestalt aus dem Volke heraushebt: „Wie ist es möglich nur, dass sie, die so rein war, verging?“

Oper mit coronagerechtem Abstand

Zur besseren Verständlichkeit werden in der Rostocker Inszenierung Übertitel eingeblendet, die die dem Libretto innewohnende Poesie stärker vor Augen führt. Die leicht gekippte Bühne gibt dem Publikum sozusagen eine Draufsicht auf das Geschehen. Die Oper wurde übrigens so inszeniert, dass die Agierenden auf der Bühne immer einen coronagerechten Mindestabstand einhalten. Eine ungewöhnliche Herausforderung! Für die Dramaturgie war Jens Ponath zuständig, für die musikalische Einstudierung Teodora-Eugenia Belu. Dazu spielt die Norddeutsche Philharmonie Rostock in werkgerechter Besetzung.

Lesen Sie auch: #MeToo: Neues Rostocker Volkstheater-Stück bringt Sexismus-Debatte auf die Bühne

Auf der Bühne überzeugt das Ensemble der Sängerinnen und Sänger, vor allem Jussi Juola als General Collatinus, Grzegorz Sobczak als Prinz Tarquinius und James J. Kee als General Junius. Katarzyna Wlodarczyk gibt der Lukrezia eine schmerzvolle Bühnenpräsenz, an ihrer Seite Takako Onodera (Amme Bianca) und Katharina Kühn (Dienerin Lucia). Erzählerin Alyona Rostovskaya und Erzähler Václav Vallon vervollständigen das Ensemble auf der Bühne. Eine gute Gemeinschaftsleistung.

Lukrezia lässt nicht los

Die Vergötterung von Lukrezia hat über die Jahrhunderte angehalten. Der Stoff ist schon oft künstlerisch verarbeitet worden und hat Menschen immer wieder bewegt. Auch der Maler Tizian hat Lukrezias Vergewaltigung als Werkmotiv gewählt, so wird das Geschehen bis zum heutigen Tag weitergetragen. Lukrezia lässt eben nicht los – ihre tragische Geschichte überzeugte auch in Rostock. Im wegen der Corona-Abstandsregeln ausgedünnten Publikum fand das Stück bei der Premiere trotzdem großen Beifall.

Weitere Aufführungen: 3. Oktober um 19:30 Uhr, 11. Oktober um 15 Uhr, im Großen Haus des Volkstheaters Rostock

Von Thorsten Czarkowski