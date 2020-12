Rostock

Jetzt kommen die ersten Einschränkungen: Nach dem Desaster um die marode Vorpommernbrücke in Rostock hat die Hansestadt nun weitere Maßnahmen verhängt. Ab Mittwoch dürfen Lkw über 7,5 Tonnen nur noch auf der linken Fahrspur und mit mindestens 70 Meter Abstand auf der Warnow-Querung fahren. Das wurde am Dienstag vom Tiefbauamt verkündet.

Das Amt betont, dass alle anderen Fahrzeuge mit einer Gesamtlast bis zu 7,5 Tonnen weiterhin die jeweils rechten Geradeausfahrstreifen auf der Vorpommernbrücke benutzen können. Trotzdem müssen sich Autofahrer auf Verkehrseinschränkungen einstellen. Denn in den Spurwechselbereichen zwischen den Kreuzungen L 22 / Verbindungsweg / Petridamm und L 22 / Neue Warnowstraße / Gaffelschonerweg wird die maximal zulässige Geschwindigkeit auf 30 km/h reduziert.

Beschilderung wird angepasst

Grund für die Maßnahmen ist, dass die Vorpommernbrücke – die wichtigste Warnow-Querung in Rostock – baufällig ist. Die Fahrbahn der L 22 hängt durch, mittlerweile fast 20 Zentimeter. Experten geben der Brücke maximal noch sechs Jahre. Eher weniger. Ein kompletter Neubau würde, so heißt es, um die 30 Millionen Euro kosten. Ob ein Neubau oder eine Sanierung die Schäden beheben sollen – darüber wird derzeit noch in Rostocks Stadtpolitik gestritten.

Auf die ab Mittwoch geltenden Verkehrseinschränkungen wird durch eine entsprechende Beschilderung stadteinwärts bereits in der Rövershäger Chaussee und stadtauswärts ab Höhe Grubenstraße hingewiesen, heißt es weiter von der Stadt. Alle Verkehrsteilnehmenden werden um besondere Aufmerksamkeit und Rücksichtnahme, vorrangig gegenüber den betroffenen Lkw, gebeten.

