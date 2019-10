Investition in Evershagen - Das plant eine Rostocker Genossenschaft gegen den Handwerkermangel Handwerker sind begehrt – und oft teuer. Die Rostocker Wohnungsgenossenschaft Warnow hat genug von der Preistreiberei der Branche und setzt auf Unabhängigkeit. Für den geplanten eigenen Handwerkertrupp wird im Stadtteil Evershagen ein neuer Betriebshof gebaut.

So soll der Neubau der WG Warnow in Evershagen aussehen. Neben der Geschäftsstelle sind in der Hans-Fallada-Straße auch ein Betriebslogistikzentrum sowie Havariewohnungen geplant. Quelle: Buttler Architekten Rostock