Rostock

Die „größte Thermoskanne von MV“ hat jetzt einen Deckel: Die Rostocker Stadtwerke feierten am Mittwoch mit geladenen Gästen Richtfest für ihren Wärmespeicher. „Ein sehr schöner Tag“, sagte Robert Kelling, der seit anderthalb Jahren für das Großprojekt bei dem kommunalen Versorger verantwortlich ist.

Es war die erste und zugleich einzige Party in dem 55 Meter hohen Stahlturm. Eine zwölfminütige Licht- und Sound-Show der Firma Event-Net aus Halle ließ kurzzeitig Technoclub-Atmosphäre im Inneren des Turms aufkommen. Strandkörbe, Fische und ein Stadtwerke-U-Boot flimmerten zusammen mit Lichtblitzen und Farbeffekten zu Ambient-Klängen über die rostbraunen Wände.

Letztes „Mann-Loch“ wird zugeschweißt

In ein paar Tagen ziehen ewige Stille, abgesehen von ein paar Glucksern, und Dunkelheit in den Wärmespeicher ein. Die langsame Befüllung mit Wasser beginnt, zeitgleich befestigen Arbeiter die Außenisolierung. Die Kanne bleibt zu: Eine spätere Öffnung des Riesen-Behälters, etwa für Wartungsarbeiten, ist nicht vorgesehen, erklärt Ingenieur Kelling. Nur für Notfälle, die hoffentlich nie eintreten, gibt es auf der Oberseite einen Einstieg. Für den 35-Jährigen geht mit dem Richtfest die wohl wichtigste Etappe seines Berufslebens Ende. Die Stahlbau-Phase ist abgeschlossen, nach dem Aufräumen wird in ein paar Tagen das letzte „Mann-Loch“ zugeschweißt. Das Einzige, was dann noch in den Speicher darf, ist Wasser.

Noch ist der Wärmespeicher unverkleidet. Bis zum Frühjahr erhält er eine weiß-blaue Kacheloptik. Quelle: Bernd Wüstneck/dpa

50 Tage lang werden 45 000 Kubikmeter in den Behälter gepumpt, gleichzeitig bringen Arbeiter die Außenisolierung an. Auf diese Weise wird getestet, ob der riesige Topf dicht hält. Kelling stellt sich nicht auf schlaflose Nächte ein: „Die Schweißnähte wurde alle sehr gründlich untersucht, unter anderem vom Tüv“. Im Frühjahr soll der Wärmespeicher ans Netz gehen.

Heiße und kalte Zone

„Voll geladen“ kann der Speicher Rostock zwei Tage lang mit Fernwärme versorgen, sagte Umweltsenator Holger Matthäus (Grüne) vor der Show im Festzelt. Wobei „voll geladen“ nichts mit dem Wasserstand zu tun hat. Der Turm ist immer bis zum Rand gefüllt. Im oberen Bereich beträgt die Wassertemperatur 95 Grad Celsius. Darunter, in der sogenannten kalten Zone, sind es 50 Grad. Das heiße obere Wasser speichert die zugeführte Energie von Windrädern und anderen erneuerbaren Quellen, die ansonsten verloren gehen würde. Die Größe des kalten und des warmen Bereichs verschiebt sich ständig, je nach Ladungsstand.

Richtfest-Gäste: Anne Shepley (Grüne), Dietmar Barsch (Linke, von links), Eva-Maria Kröger (Linke, re.) und Ute Römer (Stadtwerke). Quelle: Dietmar Lilienthal

Ein Drittel der Energie, die Rostock benötigt, um klimaneutral zu werden, könne der stählerne Wasserturm speichern, erklärte Matthäus. Als „Geschenk“ zum Richtfest überreichte er den Stadtwerke-Vorständen und Ute Römer und Oliver Brünnich die Baugenehmigung für den passenden Tauchsieder zur neuen Kaffeekanne. Die „Power-To-Heat“-Anlage soll kommendes Jahr gebaut werden und Strom in Hitze für die Fernwärmespeicher umwandeln. Die Speicherung von klimaneutral erzeugter Wind- und Solarenergie „wird unsere wichtigste Arbeit der nächsten Jahre“, sagte Vorstandschef Brünnich.

Verkehrsminister im Stau

Verkehrsminister Christian Pegel (SPD) verpasste die Lichtershow, weil er mit seinem Auto auf der A 20 im Stau steckte, was für kurzzeitige Heiterkeit im Festzelt sorgte. „Der Turm ist ein wundervolles Symbol“, sagte Pegel dann, als er doch noch eintraf. Und zwar steht der Speicher für etwas, was Energieexperten als Sektorenkopplung bezeichnen. Bereiche, die bislang getrennt voneinander arbeiten, werden verbunden. In diesem Fall Öko-Strom und Fernwärme.

Im Schnitt übertreffen erneuerbare Energiequellen mit 180 Prozent den Strombedarf von MV. Auf Bundesebene werde das bisher vor allem als Problem für die Stromnetze gesehen, erklärte Pegel. Mit Speichermöglichkeiten, wie der Rostocker Thermoskanne, gehe die Rechnung endlich auf.

Kleine Kaffeekanne als Geschenk

Im Frühjahr soll der Wärmespeicher, der zu den größten in Europa gehört, ans Netz gehen. Zunächst soll er die Energie aus den Gas- und Dampfkraftwerken der Stadtwerke speichern. Bis dahin soll er auch seine Außenbemalung erhalten haben. Die Pixeloptik aus weißen und blauen Kacheln soll an den Himmel erinnern. Eine kleine Thermoskanne mit ähnlicher Aufmachung bekamen die Richtfestbesucher geschenkt – für die persönliche Energiebilanz.

Von Gerald Kleine Wördemann