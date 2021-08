Rostock-Stadtmitte

Die Sanierung der Rostocker Wallanlagen kommt gut voran. Selbstverständlich ist das angesichts der aktuell herrschenden Baustoffknappheit nicht. Weltweit leiden darunter zahlreiche Bauprojekte.

Und tatsächlich hätte es beinahe auch die Arbeiten an den beliebtesten Grünanlagen der Hansestadt getroffen: „Das Pflaster, das wir auf den Wegen verlegen, ist heute nicht mehr lieferbar“, sagt Projektleiter Thomas Jürß von der Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung (RGS). „Das hatten wir im Frühjahr gerade noch rechtzeitig bestellt, sonst hätten sich die Arbeiten um mehrere Monate verzögert.“

Keine Lärche aus Sibirien

So aber soll die Sanierung der Dreiwallbastion wie geplant im Juni 2022 abgeschlossen sein – vielleicht sogar ein wenig früher. Probleme gab es auch mit dem Holz für die neu gebaute Pergola an der Teufelskuhle: „Dafür wollte der Architekt eigentlich sibirische Lärche haben. Sie wächst langsam und hat daher ein sehr beständiges Holz.“ Doch das Holz ist derzeit nicht zu bekommen. Also ranken sich die Pflanzen künftig an einer Pergola aus europäischer Lärche.

Trotz der Probleme bewegen sich die Baukosten bislang im Rahmen, versichert Jürß. Drei Millionen Euro soll die Sanierung kosten, 2,7 Millionen davon stammen aus Städtebaufördermitteln. Mit dem Geld werden unter anderem Wege und Böschungen befestigt oder ganz neu angelegt, die Bepflanzung erneuert, ein Pavillon gebaut und zusätzliche Bänke und Lampen aufgestellt.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Serpentinen werden angelegt

Gut befestigte Wege, Lampen und Bänke sollen besonders älteren Menschen, Behinderten und Eltern mit Kinderwagen zugutekommen, sagt RGS-Chefin Sigrid Hecht. Auch Beschäftigte auf dem Weg zur Arbeit oder nach Hause, die die Wallanlagen nutzen, sollen sich dort wohler fühlen. Derzeit werden Serpentinen zwischen den oberen und dem unteren Wallweg angelegt.

Für den Pavillon, der die hölzerne Jagdhütte ersetzt, wurden gerade die Fundamente gegossen. Er wird aus Stahl und Beton gebaut. „Die Jagdhütte wurde schon mehrfach angekokelt“, erklärt Jürß. Bei Stahl und Beton dürfte das keine große Gefahr sein. Damit die Besucher nicht auf grauen Beton schauen, erhält der Pavillon ein buntes Ziermuster.

So soll der neue Pavillon auf der Dreiwallbastion aussehen. Quelle: Architekturbüro Jens Rupprecht

Die meisten großen Bäume blieben stehen

Großen Streit gab es um die Bäume, die der Sanierung weichen sollten. Laut Jürß wurden inzwischen einige Dutzend Bäume gefällt. „Die meisten großen Bäume haben wir aber stehenlassen.“ Gerodet wurden nur kleinere und kranke Bäume. So sollen jetzt die verbliebenen mehr Platz zum Wachsen haben.

Zudem seien die Wallanlagen ursprünglich als Garten angelegt worden, nicht als bewaldeter Park, betont Jürß. Um diesen Charakter wieder hervorzuheben, wurden oder werden noch insgesamt 16 000 Bodendecker, Sträucher und Kletterpflanzen gesetzt. Im Herbst kommen noch 20 000 Frühblüher hinzu. „Ziel ist, dass die Rostocker sich im Sommer auf eine schöne bunte Wiese setzen können. Das war früher nicht möglich.“

Neue Liegewiese für die Rostocker

Ob das allerdings schon im Sommer 2022 möglich sein wird, hänge davon ab, wann die insgesamt 7000 Quadratmeter Rasen ausgesät werden können und wie sich das Gras bis dahin entwickelt. „Spätestens in drei bis vier Jahren werden die Wallanlagen wieder ein Park sein, wie man ihn sich wünscht und der zum Verweilen einlädt“, sagt Hecht.

Die Umgestaltung der Dreiwallbastion ist das umfassendste Sanierungsvorhaben in den Wallanlagen. Die Fläche beträgt mehr als 17 300 Quadratmeter. Ein großer Teil davon befindet sich in starken Hanglagen, was die Planer vor besondere Herausforderungen stellte. Die Dreiwallbastion wurde erstmals im 17. Jahrhundert dokumentiert und war früher ein wesentlicher Teil der Rostocker Stadtbefestigung.

Von Axel Büssem