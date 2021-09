Rostock

Wer in der Mittagspause gern einen frischen Snack isst und die Zutaten dafür nach Lust und Laune selbst zusammenstellen möchte, kann im E-Center Rostock aus dem Vollen schöpfen: Die Salatbar lässt kaum Wünsche offen. Bis auf einen: Schlemmen ohne Gewissensbisse. Denn wer Nudelsalat, Antipasti und Rohkost mitnehmen möchte, musste diese mangels Alternative bislang in Wegwerf-Plastikschalen abfüllen. Doch damit ist jetzt Schluss.

Der Supermarkt im Warnow Park setzt ab sofort auf Mehrweg-Behälter von Faircup. „Wir wollen es Kundinnen und Kunden leicht machen, Einwegplastik und damit unnötigen Müll zu vermeiden“, betont E-Center-Chef Stephan Cunäus.

So teuer ist das Pfandsystem im Rostocker Warnow Park

Er sei überzeugt, den Nerv der Zeit zu treffen. „Wir wollen unseren Beitrag zu Klima- und Umweltschutz leisten und in punkto Nachhaltigkeit als Pioniere für andere Unternehmen vorangehen.“ Das E-Center zählt zu den ersten Edeka-Märkten bundesweit, die das Faircup-System anbieten und die Becher-Rückgabe am Automaten ermöglicht.

So funktioniert’s: Kundinnen und Kunden bekommen Speisen von der Salattheke sowie hausgemachte Smoothies in Faircup-Behältern. An der Kasse zahlen sie dafür zusätzlich zum normalen Preis einen Pfand von 1,50 Euro für einen To-go-Becher samt Deckel bzw. 4 Euro für eine Schale samt Deckel. Die Becher und Schüsseln bestehen aus 100 Prozent recyclebarem Polypropylen und sind lebensmittelecht.

Mehrweg soll zum Standard im Rostocker Warnow Park werden

Sind sie leer gegessen oder getrunken, können sie im Getränkemarkt des E-Centers am Leergutautomaten abgegeben werden. Den gezahlten Pfand gibt’s hier als Bon zurück, der dann wiederum beim nächsten Einkauf eingelöst wird. „Man muss also nur einmal Pfand investieren“, verdeutlicht Stephan Cunäus. Die benutzten Becher werden im E-Center in einer Gewerbespülmaschine gereinigt und können dann wiederverwendet werden. „Ein Kreislauf entsteht.“

Eva Mahnke (v. l.) von der Kampagne #MehrwegFürRostock, E-Center-Inhaber Stephan Cunäus und Samuel Drews von der Initiative „Plastikfreie Stadt“ präsentieren das neue Mehrweggeschirr, in dem Edeka-Kunden ab sofort Smoothies und Salate abfüllen können. Quelle: Ove Arscholl

Gerade die einfache Handhabe für Verbraucher soll dazu beitragen, dass Mehrweg zum Standard wird und Wegwerf-Artikel langfristig komplett ersetzt. Denn nur wenn sich nachhaltige Verpackungen problemlos in den Alltag integrieren lassen, werden sie sich durchsetzen, sagt Samuel Drews. Er ist Teil der Initiative „Plastikfreie Stadt“, die sich genau das zum Ziel gesetzt hat und die Kampagne #MehrwegFürRostock auf den Weg gebracht hat. Diese bezuschusst Shops, Restaurants und Cafés, die auf umweltfreundliche To-go-Becher umschwenken wollen.

Fleisch und Käse gibt es in der To-go-Schüssel

Die Salat- und Smoothiebar im E-Center soll erst der Anfang sein. Demnächst will Stephan Cunäus auch an der Wurst- und Fleischtheke, der Käsetheke und der „Heißen Theke“ Produkte in Mehrweg-Gefäßen anbieten. Für den Geschäftsmann ist die Umstellung auf Faircup ein Nullsummenspiel. „Daran verdienen wir kein Geld.“ Belohnt werde die Einführung des Mehrweg-Systems trotzdem, denn sie sei ein Gewinn für die Umwelt und damit eine Investition in die Zukunft, so Cunäus.

Eva Mahnke zeigt: Die Mehrweg-Trinkbecher können einfach am Leergutautomaten im Getränkemarkt des E-Centers zurück gegeben werden. Demnächst werden die Automaten so umgerüstet, dass sie auch Salat-schalen annehmen. Die können bis dahin an einem Faircup-Automaten zurückgegeben werden, der gleich gegenüber steht. Quelle: Ove Arscholl

Dafür stellt er Wirtschaftsinteressen hintenan. „Als Kapitalist müsste ich eigentlich sagen, ich biete ein Mehrwegsystem an, das nur im Edeka zu haben ist.“ Einen echten Wandel hin zu mehr Umweltbewusstsein und einem naturschonenden Einsatz von Ressourcen könne es aber nur geben, wenn möglichst viele daran mitwirken, bekräftigt Samuel Drews. Und: „Einen Mehrwegbecher muss sich so unkompliziert und überall zurückgeben lassen wie eine Cola-Flasche.“

Schnell-Restaurants und Cafés machen auch mit

Der Warnow Park legt vor. Ob Döner- oder Asia-Imbiss, Eiscafé oder Pasta-Stand: Binnen der kommenden sechs Wochen werden gut 80 Prozent der Gastro-Betriebe in der Shopping-Mall Speisen und Getränke in Faircup-Bechern und -Boxen anbieten, kündigt Stephan Cunäus an. Die Bäckerei Junge hat sie schon vor Monaten in all ihren Filialen eingeführt und sich im Nachgang der #MehrwegFürRostock-Kampagne angeschlossen.

Mehrweg für Rostock Aktuell sind in Rostock drei Mehrweg-Systeme am Markt: Vyble, Recup und Faircup. Letzterer Anbieter ist vor allem den Kunden der Bäckerei-Kette Junge bekannt, die das System als erstes großes Unternehmen in Rostock angeboten hat und in all ihren Filialen in Norddeutschland einsetzt. Junge ist inzwischen Teil der #MehrwegFürRostock-Kampagne. Diese wurde im Juni 2021 gestartet und wird getragen von der Hansestadt Rostock, der IHK zu Rostock, der Handwerkskammer Ostmecklenburg-Vorpommern, der Verbraucherzentrale MV, der Tourismuszentrale Rostock sowie der Rostocker Unternehmensinitiative „Plastikfreie Stadt“. Über die Kampagne können Unternehmen noch bis Mitte September einen Zuschuss von bis zu 450 Euro für die Einführung eines selbst gewählten Mehrwegsystems im To-go-Bereich bewerben. Infos dazu auf: www.mehrwegfürdeinestadt.org. Dort finden Sie auch eine Karte, die anzeigt, wo in Rostock Mehrweg-Becher abgegeben werden können.

Andere Gewerbetreibende, wie das Restaurant Ratskeller 12, das Eiscafé Veis oder der Mecklenburger Biomarkt, sitzen ebenfalls mit im Boot. Ob Großunternehmen oder kleiner Laden – es komme auf alle an, sagt Samuel Drews. Denn das Plastik-Problem, das es in Rostock zu lösen gilt, ist riesig: Pro Jahr fallen in der Hansestadt Schätzungen zufolge 6,8 Millionen Einwegbecher an und damit etwa 90 000 Kilo Restmüll an.

Von Antje Bernstein