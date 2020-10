Rostock

Bei einem Unfall am Rostocker Warnowufer wurden am 5. Oktober zwei Autofahrerinnen verletzt – sie wurden ins Krankenhaus gebracht. Der Vorfall ereignete sich um 15.17 Uhr.

Eine 20-jährige Rostockerin fuhr mit ihrem Wagen am Warnowufer in Richtung der Lübecker Straße. Auf Höhe der Neuen Werderstraße wollte sie auf die linke Fahrspur wechseln, um danach in die Friedrichstraße abzubiegen. Sie zeigte das Abbiegen durch den Blinker an, konnte aber durch den vorbeifahrenden Verkehr nicht die Spur wechseln.

Dabei kam sie dem Fahrzeug vor ihr immer näher. Sie konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Pkw der 49-Jährigen auf. Dabei wurde die Fahrerin leicht verletzt. Beide Frauen wurden anschließend in ein Klinikum gebracht. Es entstand ein Sachschaden von ca. 7000 Euro.

Von OZ