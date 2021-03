Rostock

Matschrückstände auf den Scheiben, festgeklebte Insektenreste auf dem Lack und Bremsstaub an den Felgen: Mit lästigen Verschmutzungen kennt sich Matthias Deutsch bestens aus. Seit mittlerweile fast genau zehn Jahren betreibt der 48-Jährige die IMO-Autowaschstraße im Rostocker Stadtteil Lichtenhagen. Er weiß nicht nur, wie man sein Fahrzeug nach dem Winter wieder richtig sauber bekommt, sondern auch, was bei der Autowäsche zu beachten ist.

Zwischen 140 und 150 Autos fahren täglich durch seine Anlage – zum Frühlingsbeginn sind es an manchen Tagen sogar deutlich mehr. Trotz des derzeit großen Andrangs legt er vor der eigentlichen Wäsche bei jedem einzelnen Auto selbst noch einmal Hand an. Scheiben werden eingeweicht und grober Schmutz mithilfe eines Hochdruckreinigers von der Karosserie entfernt.

Nicht ohne Vorwäsche!

„Vorwäsche ist das Wichtigste, wenn es darum geht, ein Auto schonend sauber zu bekommen“, betont der 48-Jährige und wischt sich eine Schweißperle von der Stirn. Dadurch werde verhindert, dass kleine Verunreinigungen den Lack während der eigentlichen Wäsche beschädigen.

Während seiner Arbeit widmet der Pächter der Anlage sich nicht allein den Autos, die die Einfahrt passieren. Auch zu den Fahrern pflegt er einen engen Kontakt. Zeit für einen kurzen Plausch und Witze – die nimmt er sich gerne. „Jeder Kunde wird hier behandelt wie ein Stammkunde. Wenn jemand Fragen oder ein Anliegen hat, dann bin ich für ihn da. Egal, ob hinter ihm bereits jemand wartet.“

Tipps vom Profi: Darauf ist bei der Autowäsche zu achten Zeitpunkt: Wann und wie oft ein Auto gewaschen werden sollte, hängt stets vom Verschmutzungsgrad ab und ist dem Halter selbst überlassen. Dennoch rät Matthias Deutsch vor allem nach dem Winter, sobald Schnee und Frost weg sind, zu einer gründlichen Wäsche. Denn gerade bei älteren Fahrzeugen bestehe die Gefahr, dass sich Rückstände vom Streusalz in den Lack hineinfressen. Grundsätzlich gilt: Je eher man den Dreck entfernt, desto geringer die Chance, dass sich dieser festsetzt. In Position bringen: Hat man sich dazu entschieden, sein Auto einmal gründlich zu säubern, gibt es zuvor ein paar Kleinigkeiten zu checken: Sind alle Fenster, Türen, das Schiebedach und der Tankdeckel geschlossen? Ist der Regensensor pausiert und die Antenne abgeschraubt? Dann heißt es nur noch Gang rausnehmen und schon kann es losgehen. Vorwäsche: Bevor es allerdings an die Bürsten geht, sollte das Fahrzeug nach Meinung des Experten einer Vorwäsche unterzogen werden. Dies diene dazu, den groben Schmutz zu entfernen. In einigen Waschanlagen werden dazu Hochdruckreiniger für den manuellen Gebrauch oder spezielle automatische Vorprogramme angeboten. Dabei kommt es auf die Gründlichkeit an: Denn in der anschließenden Wäsche in der Anlage würden kleine Verunreinigungen wie Schleifmittel wirken und können leicht den Lack beschädigen. Füße stillhalten: Im Inneren der Waschanlage heißt es nun Hände und Füße stillhalten und warten, bis der Waschgang beendet ist. Je nach Typ der Anlage werden zwischen 150 und 600 Liter Wasser für die Wäsche benötigt. Zum Vergleich: Ein Mensch verbraucht am Tag rund 140 Liter Wasser. Unterboden nicht vergessen: Besonders nach den kalten Wintermonaten sollte man den Unterboden gründlich reinigen. In einer Waschstraße kann dazu ein entsprechendes Programm ausgewählt werden.

Übel nimmt ihm das keiner – ganz im Gegenteil. Viele der Besucher kennt Deutsch schon seit Jahren. Immer wieder kommen sie her, um ihr Auto auf Hochglanz polieren zu lassen. „Von einigen weiß ich sogar, dass sie niemanden anderen an ihr Fahrzeug lassen“, sagt er mit einem Lächeln. „Das gibt mir ein gutes Gefühl. Scheint, als mache ich alles richtig.“

Touristen fehlen

Vor Corona wurde Deutsch von seinen Mitarbeitern unterstützt. Seit Beginn der Pandemie aber muss er allein die Stellung halten. Auch die Zahl der Nutzer sei deutlich zurückgegangen. In den letzten zwölf Monaten waren es rund 6500 weniger. „Was fehlt, sind die Tagesurlauber und Touristen“, erklärt der gelernte Gas-Wasser-Installateur. „Das macht sich in der Kasse deutlich bemerkbar.“ Doch Aufgeben ist für ihn keine Option. Egal ob bei Sonnenschein oder eisigen Temperaturen. Das ganze Jahr über ist er für seine Kunden da. Lediglich an verregneten Tagen gönnt er sich eine Pause. „Dann ist hier ohnehin nichts los“, berichtet er.

Mit Vollgas durch die Waschanlage

Denkt Deutsch an das vergangene Jahrzehnt zurück, kann er manchmal kaum glauben, was er hier schon alles erlebt hat. Ein Ereignis ist ihm dabei ganz besonders in Erinnerung geblieben. „Ich werde nie vergessen, wie ein älterer Herr mit Vollgas durch die Anlage gesaust ist“, erzählt er. Innerhalb weniger Sekunden sei er am anderen Ende der Waschstraße angelangt. Wie sich im Nachhinein herausstellte, hatte dieser den Automatikwahlhebel falsch eingestellt und anschließend Gas gegeben. Totalschaden für Auto und Anlage seien die Folge gewesen. Heute kann Deutsch darüber nur lachen. Nachtragend ist er nicht. „Der Kunde hat es schließlich nicht mit Absicht gemacht. Wofür gibt es denn Versicherungen“, sagt er. „Dieser Fehler wird ihm bestimmt nie wieder passieren.“

Nach nur 24 Stunden konnte der 48-Jährige seine Waschstraße wieder in Betrieb nehmen. Über Nacht sei der Schaden behoben worden, so dass am nächsten Tag wieder zahlreiche Autos mit mehreren Hundert Litern Wasser begossen werden konnten. Was geblieben ist, sei eine lustige Erinnerung.

Von Susanne Gidzinski