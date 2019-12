Rostocker Weihnachtsmarkt: Diese Fahrgeschäfte sorgen für Adrenalin

Rostock

Das war in jeglicher Hinsicht eine ereignisreiche Karussellfahrt. Erst setzte Tester Markus Podeyn aus Angst vor der Höhe aus. Und nach einigen Runden mit der Gondel von „1001 Nacht“ entschärfte es auch noch den Magen von OZ-Testerin Josefine Möller.

Die OSTSEE-ZEITUNG hat nach Familien gesucht, die die Attraktionen auf dem Rostocker Weihnachtsmarkt testen wollen. Ausgesucht wurde die Bewerbung von Josefine und Markus. Sie selbst sagen über sich: „Wir sind für jeden Spaß zu haben.“ Deswegen wollten sie am Donnerstagabend in der Kategorie „Action und Adrenalin“ Karussells wie „1001 Nacht“, „Breakdancer“ und „The Beast“ testen. Sie wurden dabei von mir, der OZ-Reporterin Lena-Marie Walter, begleitet.

Adrenalin-Junkies werden „1001 Nacht“ lieben

Das Karussell „1001 Nacht“ wird vom Anbieter auch als höchster fliegender Teppich bezeichnet wird. Die 27 Meter waren Tester Markus jedoch zu hoch: „Das bleibt nachher für einige Minuten oben stehen. Das kann ich nicht.“ Allein konnte Josefine jedoch auch nicht mitfahren, deswegen setzte ich mich als OZ-Reporterin nach kurzer Überlegung mit hinein.

Mit jedem Schwung, den die Gondel nahm, ging es etwas höher und wenig später drehte sie sich komplett im Kreis. Auch die Richtungen wechselten. Zum Ende hin blieb der „fliegende Teppich“ dann tatsächlich am höchsten Punkt stehen. Oben hatte man einen schönen Ausblick über den Rostocker Stadthafen. Einige Minuten später ging die Fahrt in die letzten Runden und das Tempo erhöhte sich noch einmal. „Wir haben beide niemals damit gerechnet, dass es wirklich noch mal schneller wird“, sagten wir aufgeregt zu Markus, der unten wartete. Josefine, die während der Fahrt noch viel gelacht hat, musste sich nach der letzten Runde erst einmal sammeln. Für Adrenalin-Junkies ist „1001 Nacht“ auf jeden Fall einen Besuch Wert.

„Breakdancer“ bringt viel Spaß

Das Karussell „Breakdancer“ gehört fast zum Standardrepertoire eines jeden Rummels. Das Fahrgeschäft ist auch auf dem Weihnachtsmarkt in Rostock zu finden und zählt wohl zu den Fahrgeschäften, die besonders Adrenalin-Junkies lieben. So auch Josefine und Markus – nach der rasanten Fahrt sagt Josefine nur scherzhaft: „Wir haben überlebt!“ Beide hatten viel Spaß und können die Attraktion nur empfehlen. In ihren Augen kommen Action-Liebhaber hier auf jeden Fall auf ihre Kosten.

„The Beast“ nicht für jede Körpergröße geeignet

Als nächstes wollten die Tester das Fahrgeschäft „The Beast“ testen. Bei der Loopingfahrt überschlägt sich das pendelartige Karussell in schwindelerregender Höhe. Obwohl Josefine davor größten Respekt hatte, konnte Markus sie davon überzeugen einzusteigen. Letztenendes war es dann Tester Markus Podeyn, der nicht mitfahren konnte, da er zu groß war. Aus Sicherheitsgründen musste er wieder aussteigen. Alleine wollte seine Begleitung aber dann lieber nicht mitfahren.

