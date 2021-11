Rostock

Da war doch was? Zimtduft geschwängerte Luft, „Last Christmas“ von Wham! im Ohr, Karussellgebimmel, Glühwein und Bratwurststände. Nach einem Jahr Abstinenz ist es endlich wieder Zeit für eine vorweihnachtliche Dosis Budenzauber.

Ich besuche den Rostocker Weihnachtsmarkt – natürlich am Abend, wenn die Lichter die Stände in ein anheimelndes Licht tauchen. Wer weiß, wie lange das noch möglich ist.

Fast wie bei einer Einreise in einen Drittstaat

Noch einmal checke ich, ob ich alles für den Bummel unter 2G-Bedingungen dabei habe: Impfzertifikat, Ausweis, Maske und einen tagesaktuellen Antigentest. Letzteres für den Fall, dass ich mich in einer Weihnachtsschenke aufwärmen möchte. Okay, die Zutrittsbedingungen nähern sich denen an, die ich bei der einer Einreise in einen Drittstaat erfüllen muss. Die Kontrolle am Eingang auf dem Neuen Markt geht dann aber doch wesentlich schneller als am BER.

Andrang am Test-Container am nördlichen Ende der Breiten Straße. Quelle: Ove Arscholl

Nach zehn Minuten in der Schlange zeige ich mein Impfzertifikat. Zack, ein paar Sekunden später legt mir ABS-Mitarbeiter Leon Sterlike am Kontrollpunkt das legitimierende Bändchen ans Handgelenk. „Etwas 75 Prozent der Besucher sind freundlich, 25 Prozent murren oder machen Stress wegen 2G“, sagt er. Für mich kann der Spaß jetzt beginnen.

„Nur der Alte arbeitet noch“

Wie habe ich das vermisst! Lichterzauber, entspannte und fröhliche Leute, Ihr Kinderlein kommet“ schallt es aus dem Lautsprecher. Von links kitzelt der Duft von gebrannten Mandeln in der Nase und konkurriert mit dem Geruch von Glühwein aus der anderen Richtung. Ich steuere nach rechts, um mir einen Überblick zu verschaffen und die Stimmung zu genießen.

Lutz Hofmann, Betreiber der Hütten Gaudi, lässt sich mein Bändchen zeigen und reicht mir einen Glühwein rüber. „Heute ist richtig was los“, freut sich der Thüringer. „Aber man merkt schon, dass ein Teil der Bevölkerung fehlt.“ Ungeimpfte darf Hofmann in diesem Jahr nicht bedienen. „Ist auch okay, wenn man sich die Corona-Lage anschaut“, sagt er.

Lutz Hofmann, Chef vom Hütten-Gaudi. Quelle: Dietmar Lilienthal

Jeder Tag Umsatz zählt. „Mein Sohn stand auf dem Weihnachtsmarkt in Erfurt, mein Schwiegersohn in Regensburg – beide Weihnachtsmärkte sind dicht“, seufzt er. „Nur der Alte arbeitet noch.“ Ich merke: Neben Zimt- und Glühweinduft liegt in diesem Jahr die Sorge vor einer vorzeitigen Schließung in der Luft.

Gedränge am Imbiss

Weiter geht es in die Kröpi. Links ein chinesischer Imbiss, an dem sich die Jugend drängelt. Kein Wunder, bei einem Glühwein-Preis von einem Euro pro Becher. „Eh, Alter, willst du auch einen mit Schuss“, begrüßt eine Clique einen Neuankömmling. Ich will hier nur durch. Ist mir zu eng. Sorry!

Dahinter wird es wieder etwas ruhiger – und weihnachtlicher. An einem Stand mit erzgebirgischem Schnitzwerk treffe ich auf Familie Peters aus Plate bei Schwerin, die überlegt, ob sie sich ein „Räucherklo“ kauft. „Das ist mittlerweile Tradition bei uns“, lacht Mutter Sabine. Die Familie hat ein Faible für skurrile Räuchermännchen-Alternativen. Nach einem dampfenden Räucherwurststand im vergangenen Jahr entscheidet sich die Familie nun für die WC-Variante. Sohn Heinrich (10) ist happy.

Auf dem Rummel auf der Fischerbastion. Quelle: Dietmar Lilienthal

Zum Abschluss des Bummels wird nun Karl-August, der zweite Sohn der Familie, noch einmal glücklich gemacht. „Eine Runde Breakdancer“ wünscht sich der Elfjährige. „Klar doch“, sagt Mutter Sabine. „Wir sind so froh, dass wir es in diesem Jahr noch auf den Weihnachtsmarkt geschafft haben.“

Die Händler wollen nichts falsch machen

Was mir bei meinem Bummel auffällt, ist die hohe Polizeipräsenz. In Zweier- oder Dreiertrupps patrouillieren die Beamten durch die Kröpi, ermahnen die Besucher, die Maske auch über die Nase zu ziehen. „Eigentlich sind wir dafür zuständig, Handy- oder Taschendiebstähle aufzuklären und Konfliktsituationen zu entschärfen“, erklärt mir Polizeioberkommissar Feyerabend. Die Hinweise auf die Einhaltung der Hygienevorschriften erledigen sie quasi im Nebenjob, unterstützen damit das Ordnungsamt.

Polizeibeamte in der mobilen Wache. Quelle: Dietmar Lilienthal

Verstöße von Händlern habe es bisher kaum gegeben, sagt Inga Knospe von der veranstaltenden Rostocker Großmarkt GmbH. Dass die Händler, die nach der Lockdown-Serie auf das Weihnachtsmarktgeschäft so dringend angewiesen sind, nichts falsch machen wollen, merke ich am Stand mit Lübecker Marzipan: Auch hier muss ich mein Bändchen zeigen, bevor ich mein Geld gegen die süßen Leckereien tauschen kann.

Noch einmal Kribbeln im Bauch

Auf der Fischerbastion haben die Regenburger Domspatzen mit ihrem mehrstimmigen „Oh, Du Fröhliche“ Hausverbot. Hier stampft der Weihnachtsmann im Beat. Die Attraktionen heißen „Wellenflug“, „Big Spin“ oder „Grand Spectacle“. Die 18-jährige Pauline und ihre Clique stimmen sich mit einem Glühwein auf den Abend ein: Eine Runde Breakdancer und Kettenkarussell, dann vielleicht noch einen zweiten Glühwein, so der Plan der vier Mädels und zwei Jungs.

Glühwein auf der Fischerbastion: Pauline (18, v.l.), Josi (19), Julia (18) und Pauline (19), hinten Leon (21, v.l.) und Moritz (26) Quelle: Dietmar Lilienthal

„Viele andere Möglichkeiten zu feiern, gibt es ja kaum noch.“ Recht hat sie! Noch einmal das Kribbeln im Bauch und den Geschwindigkeitsrausch erleben. „Schön, dass das noch übrig ist“, sagt Freundin Julia. Dann zieht die Truppe weiter.

Ich denke an die Worte von Lutz Hofmann, den Betreiber der Hütten Gaudi, den ich zu Beginn meines Weihnachtsmarktbummels traf und der über sein Handy die tägliche Entwicklung der Inzidenzen in Rostock verfolgt. Wird Rostock als rote Zone eingestuft, gilt 2G plus. „Dann bin ich mir nicht sicher, ob sich das die Besucher noch antun und es sich für uns wirtschaftlich noch rechnet“, sagt er. „Aber vielleicht gibt es doch noch Wunder und wir haben bis zum 22. Dezember geöffnet.“

