Rostock

Nun also doch: Der größte Weihnachtsmarkt Norddeutschlands muss schließen. Am Mittwoch dürfen sich die Karussells auf dem Rostocker Markt noch drehen, dann ist Schluss. So hat es die Schweriner Landesregierung am Dienstag angeordnet.

Die Rostocker Stadtverwaltung fügt sich der Entscheidung – allerdings widerwillig, wie es aus dem Rathaus heißt. „Bei der jetzt geplanten Schließung ist ein Rückzug von Begegnungen in unkontrollierbare private Bereiche zu befürchten“, heißt es in einer Mitteilung der Verwaltung.

„Ab Donnerstag wird abgebaut. Eine Besserung ist leider nicht in Sicht“, kündigt Inga Knospe, Chefin der Rostocker Großmarkt GmbH und Ausrichter des Weihnachtsmarktes, an. Sie hofft, dass zumindest Mittwoch in Rostock noch ein letztes Mal richtig Weihnachtsstimmung aufkommt: „Das wäre auch für die Schausteller ganz, ganz wichtig.“

Hintergrund der Schließung ist die Lage im Landkreis Rostock

Obwohl die Hansestadt seit über sieben Tagen als „rote“ Region gilt und die Inzidenz seit mehr als sieben Tagen am Stück über der 400er Marke liegt, hatten Stadt und Land bisher von einer Schließung abgesehen und auf die Verschärfung „Rot Plus“ verzichtet. Bisher nämlich versicherten die beiden großen Kliniken der Stadt, dass eine Überlastung des Gesundheitssystem in Rostock nicht drohe. Nach OZ-Informationen werden in der Hansestadt aktuell 15 Covid-19-Patienten auf einer Intensivstation behandelt – fünf im Klinikum Südstadt, zehn in der Uni-Medizin. Auch die Hospitalisierungsinzidenz in Rostock – also die Zahl der Corona-Fälle je 100.000 Einwohner, die im Krankenhaus behandelt werden müssen – ist mit aktuell 3,3 vergleichsweise niedrig.

Doch im Rostocker Umland sieht die Lage offenbar anders aus: Im Landkreis Rostock – dort gilt bereits „Rot Plus“ seit dem Wochenende – seien kaum noch Intensivbetten verfügbar, auch Beatmungsplätze werden knapp. Rostock müsse sich bereithalten, Patienten aufzunehmen, sagt ein Insider.

Rostocker Rathaus wollte nicht schließen

Nach OZ-Informationen hatte sich Rostock gegen die Schließung ausgesprochen. Gesundheitssenator Steffen Bockhahn (Linke) sagt der OZ: „Unser Gesundheitsamt hat massive Probleme, die Entscheidung des Landes nachzuvollziehen. Uns jedenfalls ist nicht bekannt, dass der Weihnachtsmarkt das Infektionsgeschehen in Rostock und dem Umland befördert hat.“ Auch die Kliniken sollen sich gegen die Schließung ausgesprochen haben. „Der Markt hatte ein sicheres Konzept – mit 2G Plus-Regel, Maskenpflicht, ständigen Kontrollen“, so Bockhahn. „Mehr Sicherheit war kaum möglich. Wir bedauern die Entscheidung des Landes sehr, müssen uns aber fügen.“

Schausteller vor ungewisser Zukunft

„Das ist ein Schlag. Bis März haben viele Schausteller jetzt keine Einnahmen mehr“, sagt Großmarkt-Chefin Knospe. „Was jetzt mit diesem Berufsstand in MV passiert, wie viele Schausteller es 2022 noch gibt – wir können das nicht sagen. Das war kein schönes Weihnachtsgeschenk aus Schwerin.“

Der Weihnachtsmarkt in Greifswald hingegen bleibt offen – allerdings mit eingeschränkten Öffnungszeiten. Täglich gibt es zwei Stunden weniger Rummel, geöffnet ist von 12 bis 20 Uhr von Sonntag bis Donnerstag. Am Freitag und Samstag hat der Markt von 12 bis 21 Uhr offen. Auch in Wismar darf der Weihnachtsmarkt bis auf Weiteres öffnen. Der Landkreis Nordwestmecklenburg ist auf Warnstufe „Orange“ – wie das gesamte Land. Deshalb gilt dort auf dem Adventsrummel die 2G-Regel. In Neubrandenburg musste der Weihnachtsmarkt schon Anfang Dezember wegen der hohen Inzidenz an der Seenplatte dicht machen. Auch in Stralsund bleibt der Weihnachtsmarkt mit 2G plus geöffnet.

Von Andreas Meyer