Rostock

Es steht fest: Der Rostocker Weihnachtsmarkt wird am Donnerstag, 9 Dezember, geschlossen. Das ordnete die Landesregierung MV am Dienstag an. Wer noch einen Glühwein auf dem Markt schlürfen oder eine letzte Runde mit dem Karussell drehen möchte, muss das also heute erledigen. Eine OZ-Umfrage zeigt, dass die OZ-Leser davon alles andere als begeistert sind.

Von 2553 Umfrageteilnehmern (Stand: 8.12., 12 Uhr) haben 1965 Personen angegeben, dass sie die Schließung nicht gut finden. Das entspricht einer großen Mehrheit von 77 Prozent. 21,1 Prozent der Teilnehmer finden die Entscheidung richtig (539 Personen) und 49 Personen (1,9 Prozent) sind sich nicht sicher, was sie von der Schließung halten sollen. Die Umfrage zeigt, dass die Mehrheit die Entscheidung nicht befürwortet, auch die Kommentare auf der Facebook-Seite der OSTSEE-ZEITUNG zeigen, wie enttäuscht die Menschen über die Schließung sind.

Viele der Leser können die Entscheidung nicht nachvollziehen, weil sie das gut ausgearbeitete Hygienekonzept sehen und werfen der Regierung Planlosigkeit vor.

Facebook-Reaktionen zum Aus des Rostocker Weihnachtsmarktes

Marko Uchronska reagiert mit einer Schippe Zynismus und schreibt: „Alles richtig so. Nehmt den Menschen und den Kindern noch die letzte Freude. Warum wurden die ganzen Hygienekonzepte denn entwickelt?...“ Auch Jasmin Schwietzer findet die Entscheidung nicht nachvollziehbar: „Eine Frechheit. In den Supermärkten ist sogar mehr los als auf den Weihnachtsmärkten und die müssen schließen und in den Supermärkten darf man ein und aus gehen wie man will.“

Viele Menschen sind enttäuscht, weil sie das Ansteckungsrisiko draußen für gering halten. So auch Carolin Menzel: „Wo ist das Problem ihn mit 2G offenzulassen? Wir wissen doch alle, dass die Ansteckungsgefahr draußen minimal ist. Und mit Maske wäre es doch ok gewesen. Aber es wird einem wieder alles genommen, was Spaß macht“.

Was für die Schließung des Rostocker Weihnachtsmarktes spricht

Doch auch die Situation in den Krankenhäusern muss beachtet werden, findet OZ-Leserin Jasmin Wagner. Sie schreibt: „Ja, der Weihnachtsmarkt muss geschlossen werden, aber nicht alleine nur wegen Corona. Jeder Notfall bringt das Gesundheitssystem an seine Grenzen und die kalte Winterzeit bringt weitere Krankheiten oder Unfälle mit sich.“

Von OZ