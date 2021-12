Rostock

Enttäuschung, Wut, Trauer – so lässt sich die Stimmung unter Händlern und Schaustellern auf dem Rostocker Weihnachtsmarkt zusammenfassen. Am Mittwoch durften sie zum letzten Mal ihre Glühwein- und Mutzenstände, Kinderkarussells und das Riesenrad öffnen. Am Donnerstag wird abgebaut. Verantwortlich dafür ist die angespannte Corona-Lage. Die Entscheidung dazu kam am Dienstagabend aus Schwerin. Viele haben den letzten Tag noch einmal für einen Bummel auf dem Weihnachtsmarkt genutzt.

Antje Kleinke aus der Nähe von Sanitz ist mit Mann und Tochter noch einmal zum Weihnachtsmarkt gekommen. Sie sagt: „Es ist traurig. Mehr als sich impfen zu lassen und getestet auf den Markt zu gehen, kann man doch nicht machen.“ Ihrer Tochter habe sie noch eine letzte Fahrt im Karussell spendiert.

„Bis 2G plus liefen die Geschäfte gut“

Moritz Schröder aus Rostock ist mit seiner kleinen Schwester auf dem Markt unterwegs. „Ich finde es doof, dass er schließt. Ich wollte eigentlich noch mit meinen Freunden herkommen.“ Daraus wird nun nichts.

Am Stand von Steve Upleger auf dem Universitätsplatz herrscht noch einmal Andrang, er verkauft Winzerglühwein. Er berichtet, die Geschäfte liefen trotz der strengen Regeln gut, bis 2G plus kam. „Ich kann meinen Glühwein zurück an den Winzer schicken, ich habe Glück, weil ich in gutem Kontakt mit ihm bin“, sagt er wenigstens etwas erleichtert. Die Kanister könnten bis zum nächsten Jahr gelagert und noch nachgewürzt werden. Anderen gehe es schlechter. Die müssen den Glühwein wegkippen.

Schaustellerbetriebe von Insolvenz bedroht

Holger Lange, Chef des Historischen Weihnachtsmarktes, berichtet sogar: „Ich hatte noch eine Glühweinbestellung aufgegeben, die ich noch am Abend rückgängig machen wollte, was nicht mehr möglich war.“ Nun hofft er, dass im Januar oder Februar noch einmal etwas öffnen kann, wo er die Vorräte verkaufen kann. Ein Problem sieht er zudem bei der Auszahlung der Hilfezahlungen durch Bund und Länder. „Das sind Fixkosten, aber alles können wir davon auch nicht bezahlen. Ich erwarte aber, dass man uns unterstützt.“

Den Tränen nahe und vor allem wütend zeigt sich am letzten geöffneten Abend auch Lothar Welte. Er ist Chef des Schaustellerverbandes MV. „Das war ein Schlag in die Magengrube. Händler,

Schausteller, Besucher haben alles geliefert, was verlangt wurde, damit das hier stattfinden kann.“ Viele Besucher hätten sich bedankt, dass der Markt überhaupt stattfinden konnte. „Doch das schöne Reden, wir bekommen dies und das an Entschädigung, das nützt hier keinem mehr. Hier muss jetzt Tacheles geredet werden, sonst kommen die Schaustellerbetriebe, die alles geleistet haben, nicht mehr über den Berg“, sagt er.

Der Rostocker Weihnachtsmarkt mit 120 Ständen sei aus seiner Sicht nicht nur Ort für den nächsten Glühwein. „Das ist hier ein Ort für Familien. Wir haben nur 19 Glühweinstände.“

Theoretisch gäbe es eine Chance, den Weihnachtsmarkt in der nächsten Woche wieder zu öffnen. In seiner neuen Fassung sieht das Bundesinfektionsschutzgesetz weder flächendeckende Schließungen von Geschäften, Restaurants oder Freizeiteinrichtungen noch Ausgangssperren vor.

Bis zum 15. Dezember gibt es aber eine Übergangsregelung, nach der die bisherigen Maßnahmen der Länder noch weiter gelten. Inga Knospe, Chefin des Großmarkts Rostock, sagt aber: „Wir bauen ab.“ Es habe keinen Sinn zu warten. Der Großmarkt ist auch Veranstalter des Weihnachtsmarktes in Greifswald, der allerdings noch geöffnet bleiben kann.

Von Michaela Krohn