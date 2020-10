Der größte Weihnachtsmarkt in Norddeutschland kann wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Das hat Stadtsprecher Ulrich Kunze bestätigt. Die Verwaltung will jetzt beraten, wie dennoch Weihnachtsstimmung in die Innenstadt einziehen kann. Auch ein anderes Großevent in der Hansestadt wurde abgesagt.