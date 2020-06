Rostocker: Wie ich durch die Wirecard-Pleite 60 Euro verlor

Rostock

Den Finanzskandal um den deutschen Dax-Konzern Wirecard verfolge ich seit Tagen gebannt in den Medien. 1,9 Milliarden Euro, die angeblich auf irgendwelchen asiatischen Konten liegen sollten, hat es wohl nie gegeben. Unglaublich, was für ein globaler Wirtschaftskrimi!

Dabei hätte ich jedoch nicht gedacht, dass dieses Fiasko auch Auswirkungen auf mich und meinen Geldbeutel haben würde.

Anzeige

Bäcker-Verkäuferin in Rostock rannte mir aufgeregt hinterher

Am Freitagabend wollte ich – wie ich es häufig tue –, einen kleinen Snack beim Bäcker gegenüber des OZ-Gebäudes in Rostock kaufen. Zum Bezahlen nutze ich stets meine Smartwatch am Handgelenk, um mir das Klimpergeld zu sparen.

Weitere OZ+ Artikel

Doch als ich dieses Mal das Geschäft verließ, rannte mit die Verkäuferin hinterher, aufgeregt mit einem Kassenbon wedelnd. Die Zahlung war abgewiesen worden. Wir probierten es erneut – mit dem gleichen Ergebnis.

Wieder zurück am Schreibtisch fing ich an zu recherchieren, was los ist. Schnell wurde mir klar: Obwohl ich keine Aktien besitze, habe ich durch Wirecard vermutlich Geld verloren – so wie viele tausend andere Menschen in Deutschland.

Lesen Sie auch: Wirecard: Ein Niedergang zwischen Managementversagen und krimineller Energie

Apple Pay , Google Pay, Garmin Pay und weitere betroffen

Für das Bezahlen mit der Smartwatch nutze ich die App Boon. Diese stellt eine virtuelle Kreditkarte zur Verfügung, die ich von meinem Girokonto aus mit Geld betanke. Mit dem Guthaben kann ich dann beim Bäcker bezahlen. So gut wie alle wichtigen digitalen Bezahldienste funktionieren mit Boon: Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay usw. Etwas mehr als 60 Euro befanden sich noch auf meiner virtuellen Kreditkarte.

Was ich bislang nicht wusste: Boon ist eine Marke von Wirecard. Der Service gehört zum Tochterunternehmen Wirecard Card Solutions Limited mit Sitz in Großbritannien. Das Unternehmen ist zwar (noch) nicht von der Insolvenz der Mutter betroffen. Die Behörden in England haben der Firma aber am Freitag sämtliche Transaktionen untersagt, damit kein Vermögen an die insolvente Muttergesellschaft abgeführt werden kann. Betroffen von der Verfügung ist also auch mein Bezahlen beim Rostocker Bäcker.

Lesen Sie auch: Wer kontrolliert die MV Werften? Die Spur führt ins Steuerparadies nach Bermuda

Unklarheit, ob das Boon-Guthaben geschützt ist

Noch am Abend bekam ich dann wie viele andere Kunden eine Mail von Boon. „Lieber Nutzer, wir müssen dir leider mitteilen, dass deine boon.-card und alle damit verbundenen Transaktionen, einschließlich Geld senden und empfangen, aktuell nicht funktionieren.“ Man gehe zwar davon aus, dass ich meine Karte bald wieder benutzen könne. „Das kann allerdings einige Zeit dauern.“

Boon betont auch, dass mein Guthaben auch „unter den aktuellen Umständen“ geschützt sei. Es gibt jedoch Berichte, wonach die gesetzliche Einlagensicherung in diesem Fall nicht greift, weil es sich bei dem Angebot um keine Bank handelt.

Wie auch immer die Nummer ausgeht: Meine 60 Euro sind zumindest vorerst weg und es steht in den Sternen, ob ich sie jemals wiedersehe.

Ich bezahle meine Brötchen also vorerst wieder mit Klimpergeld. Ist wahrscheinlich auch besser so.

Von Alexander Müller