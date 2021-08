Rostocker Windradfirma „Eno Energy“: Eine Million jährlich für Umweltprojekte

Retschow

Noch sieht das Biotop eher nach Baustelle aus. Die Gummistiefel versinken bis zum Knöchel im Matsch der meterhohen aufgeschütteten Erdwälle, tiefschwarze Wolken kündigen den nächsten Schauer an. Michael Giersberg lässt sich nicht beeindrucken. „Im Frühjahr ist das alles zugewachsen“, sagt der gut gelaunte Umweltplaner. Wenn alles gut geht, ist dann von Modder und Reifenspuren nichts mehr zu sehen. Stattdessen sollen an der Stelle in Retschow-Glashagen, unweit des Quellentals, ein paar Autominuten entfernt von Bad Doberan, bald Rohrweihen brüten, Rotbauchunken quaken und Enten ihre Bahnen ziehen.

2,2 Hektar groß ist die Fläche, die als Ausgleich für ein neues Windrad im Windpark Brusow bei Kröpelin umgebaut wurde. Auftraggeber ist der Rostocker Windradhersteller Eno Energy, der dazu von der Umweltbehörde verpflichtet wurde, um Umweltbeeinträchtigungen durch ein neues Windrad auszugleichen. „Wir führen in manchen Jahren 30 solcher Maßnahmen durch“, sagt Eno-Projektentwicklerin Christin Plepla. Das Biotop in Retschow-Glashagen gehört zu den größeren.

Eine Million für Umweltprojekte

150 000 Euro kostete das Projekt, mehr als eine Million Euro gibt das Unternehmen nach eigenen Angaben jährlich für solche Ausgleichsmaßnahmen aus. Nicht immer geht es um neue Biotope, die meisten Projekte sind deutlich kleiner. Manchmal lässt der Windradhersteller nicht benötigte Gebäude abreißen und entsiegelt die Flächen. Die Rostocker stellen Windräder her und errichten eigene Windparks.

Durch einen meterhohen Erdwall schlängelt sich eine Senke, auf dem Boden sammelt sich Wasser. „Das ist eine tolle Lösung“, schwärmt Ingenieur Giersberg. Das riesige Loch soll sich allmählich mit Wasser füllen und mit Schilf zuwachsen. Innerhalb der nächsten drei bis fünf Jahre entsteht auf diese Weise ein künstliches Soll. Die in der letzten Eiszeit entstandenen Kleingewässer sind typisch für Wiesen und Felder im Nordosten. Naturschützer bezeichnen sie auch als die „Augen von Mecklenburg-Vorpommern“. Seltene und bedrohte Tierarten finden in ihnen Lebensraum. Der steht unter Druck, berichtet Umweltplaner Giersberg. Lange war es weit verbreitete Praxis, störende Feldsteine in den Gewässern zu entsorgen, Schilfgürtel herauszureißen und Uferstreifen abzumähen.

Details sind Verhandlungssache

Windradhersteller Eno Energy musste die Ausgleichsmaßnahme durchführen, weil durch das neue Windrad Brutgebiete des Greifvogels Rohrweihe beeinträchtigt werden könnten. Ob tatsächlich Rohrweihen in der Nähe der Anlage leben, ist unbekannt. Dennoch wurde das Unternehmen zu der teuren Ausgleichsmaßnahme verdonnert. „Die Details werden zwischen den Firmen und den Genehmigungsbehörden ausverhandelt“, erklärt Giersberg. Der 70-Jährige hat in seinen 30 Berufsjahren auf diesem Gebiet rund 100 solcher Projekte begleitet. Ein Sprecher des Unternehmens sagt, dieser positive Umweltaspekt der Windstrombranche werde viel zu wenig beachtet.

Die Projekte sind langwierig. Infrage kommende Flächen müssen gesucht und mit langen Untersuchungen auf ihre Eignung geprüft werden. Die Vorbereitungszeit für das künstliche Soll betrug drei Jahre. Am Montag fand die Abnahme durch die Umweltbehörden und den Wasserverband statt. Eine halbe Stunde hören die Behördenvertreter Giersberg mit ernsten Mienen zu. Am Ende sind sie zufrieden, alles in Ordnung. Tiere und Pflanzen sollen sich von allein ansiedeln. Die Maßnahme endet aber nicht mit dem Abnahmetermin. Langzeituntersuchungen, was genau am Soll geschieht, gehen weiter. „Wir führen während der gesamten Laufzeit des Windrads ein Monitoring durch“, sagt Projektentwicklerin Plepla. Das können 20 oder 30 Jahre sein.

Geschäft mit Corona eingebrochen

Windradhersteller Eno Energy geht davon aus, dass solche Aktivitäten stark zunehmen werden. Während der Corona-Pandemie lief das Geschäft mit den Windrad eher schleppend. 2019 produzierte Eno noch 15 Anlagen, danach wurden es weniger. Ein Sprecher geht von einer Trendwende aus. Der Produktionsstandort in Rostock-Hinrichsdorf, gegenüber vom Platzhirsch Nordex, könnte jedes Jahr 50 Anlagen fertigstellen. Das Unternehmen kündigt an, schon bald an dieser Grenze zu kratzen. Details wollte der Sprecher nicht nennen. Die Rohrweihe kann sich auf neue Sölle freuen.

Von Gerald Kleine Wördemann