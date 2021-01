Rostock

Es ist kalt und windig an diesem Morgen in Rostock. Der Wochenmarkt auf dem Doberaner Platz ist dennoch gut besucht. Dick eingepackt stehen die Kunden an den Ständen an, um Obst und Gemüse, Feinkost oder Wildfleisch aus Grammentin zu kaufen. „Ich mag die kleinen Spezialitäten, die es auf den Märkten zu kaufen gibt“, sagt Beate Radke aus dem Hansaviertel. „Das ist etwas, was ich mir gern gönne. Schließlich sind die Produkte regional und ökologisch.“ Zudem sei das Personal auf dem Wochenmarkt sehr freundlich.

„So ist das Marktleben – amüsant und lustig“, sagt Fabian Kutz, Verkäufer am Feinkoststand „olivero“, gut gelaunt. „Zeit für einen Schnack ist immer.“ Gerade im Januar sei es verhältnismäßig ruhig. „Die Menschen sind noch satt von den Feiertagen“, sagt der 36-Jährige. Der Bützower mag die Arbeit an der frischen Luft – auch im kalten Winter. „Die Kälte stört die Rostocker nicht. Wenn es regnet, ist es nicht so schön. Da ist dann weniger los.“ Wichtig seien warme Schuhe und Wollsocken. Kutz zeigt auf seine kanadischen Eisangelschuhe. „Hinter dem Stand haben wir zudem Fußmatten. Das ist das Wichtigste: dass die Füße warm bleiben. Man kann noch so warm angezogen sein. Wenn die Füße frieren, hat man verloren.“

Kohl und Salat gerade beliebt

Auch Katharina Dellwall ist gut vorbereitet: Zwei Wollstrumpfhosen, Wollstulpen und mehrere Lagen Kleidung hat die 35-Jährige angezogen. „Gummistiefel sind ratsam. In dieser Jahreszeit muss man besonders auf regenfeste Klamotten achten“, sagt sie. „Das macht die jahrelange Erfahrung.“ Seit 2012 ist die Rostockerin fünfmal wöchentlich auf den Wochenmärkten der Hansestadt unterwegs, verkauft Obst und Gemüse.

„Jetzt ist Eintopfzeit. Da wird vor allem Kohl nachgefragt oder auch Rote Bete“, erzählt sie. „Aber auch Salate sind beliebt.“ Im Vergleich zu den Vorjahren habe sie nun mehr Kundschaft. „Die Menschen sind aufgrund von Corona mehr zu Hause, kochen selbst und wollen dann vor allem frisch und regional kochen.“ Die Lage am Doberaner Platz sei gut – zentral und gut angebunden. „Wir haben viel Laufkundschaft, aber auch Stammkunden, die bei Wind und Wetter kommen“, so die Händlerin.

Regional und ohne Pestizide

Dazu gehört Sabine Seifert aus Dierkow, die mehrmals wöchentlich auf dem Markt einkauft. „Das habe ich auch früher schon gemacht, als ich auf dem Weg von der Arbeit nach Hause am Doberaner Platz umgestiegen bin“, sagt die 67-Jährige. „Das ist alles bio, ohne irgendwelche Pestizide, frisch und gesund. Da habe ich ein gutes Gefühl.“ Auch den Kontakt zu den Händlern schätzt Seifert. „Alle sind sehr hilfsbereit, beraten mich auch, wenn ich Fragen habe. Das gefällt mir sehr gut.“ Ab und zu kauft die Rentnerin auch auf dem Wochenmarkt am Mittwoch in Dierkow ein. „Da gefällt mir vor allem der Fischstand“, sagt sie.

Im Stadtteil im Osten der Hansestadt wird an jedem Mittwoch der Markt aufgebaut. „Ich bin seit sieben Uhr hier und habe seit etwa acht Uhr geöffnet“, sagt Kiziltas Latif gut gelaunt. „Ja, es ist etwas kalt, aber ich mache mir einfach warme Gedanken.“ Seit mehr als zehn Jahren kommt er her. „Die Kunden mögen die Oliven, Frischkäse und Käse“, sagt er.

Corona-Vorschriften haben auch Einfluss auf den Markt

Neben dem Feinkost-Stand sind an diesem Tag nur noch vier weitere aufgebaut. „Die Händler, die keine Lebensmittel verkaufen – Textilwaren etwa –, dürfen gerade nicht kommen aufgrund der Corona-Vorschriften“, erklärt Wochenmarktmeister Sven Harder. „Im Winter ist es zudem für Saisonhändler, wie Gärtner oder Obstverkäufer, schwer.“ Zudem befänden sich andere Verkäufer auch in Quarantäne und mussten daher absagen.

Jeden Tag fährt Harder alle Wochenmärkte im Stadtgebiet ab und schaut nach dem Rechten, etwa ob die Stromanschlüsse funktionieren. Für die Einhaltung der Abstands- und Maskenregeln müssen hauptsächlich die Standbetreiber sorgen. „Im Moment ist viel los. Viele sind zu Hause und genießen dann auch mal den Einkauf an der frischen Luft.“

Gerne an der frischen Luft

Dem stimmt Sylvia Meier zu. „Ich wohne in Toitenwinkel und komme gern her. Die frische Luft tut mir gut, außerdem kenne ich hier viele“, sagt die 68-Jährige. „Da kommt man schnell mal mit den Händlern ins Gespräch.“ Meier wünscht sich einen Wochenmarkt in ihrem Stadtteil. „Das ist eine gute Sache. Hier weiß ich, dass die Qualität gut ist.“

Von Katharina Ahlers