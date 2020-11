Rostock

„Wir stehen den Familien zur Seite. Entscheiden sollen und wollen sie selbst“, sagt Cindy Nauenburg. Die Diplompädagogin arbeitet seit 20 Jahren in der Rostocker Kinder- und Jugendhilfe des ASB, seit drei Jahren ist sie Teamleiterin bei „F.r.i.d.o.l.i.n.“, einem ambulanten Projekt mit Betreuungs-, Beratungs- und Unterstützungsangeboten für Familien. Das ASB-Familienprojekt existiert im elften Jahr. Vermittelt und finanziert wird es über das Rostocker Jugendamt.

Wieder zusammenfinden

Erziehungsprobleme, Probleme bei der Alltagsbewältigung, Schulden, Paarkonflikte, psychische oder Sucht-Erkrankungen: Es gibt viele Gründe, warum Kinder nicht oder nur unter schwierigen Bedingungen bei ihren Eltern leben können und weshalb Familien manchmal erst wieder zueinanderfinden müssen.

Cindy Nauenburg arbeitet seit drei Jahren bei „F.r.i.d.o.l.i.n.“. Quelle: Bea Schwarz

„Voraussetzung für alles ist die Bindung zwischen Eltern und Kindern“, erklärt Cindy Nauenburg. „Besteht diese, ist unser Projekt eine Chance, Familien – ob Groß- oder Kleinfamilie, alleinerziehende Mütter oder Väter – auf dem Weg zurück in ein eigenständiges Familienleben zu unterstützen.“ Wichtig ist: „Die Familien müssen das selbst wollen.“

Großer Schritt

Familien, Ressourcen, Integration, Dialog, Orientierung, Lebensgestaltung, Interaktion, Neuanfang – „F.r.i.d.o.l.i.n.“ gibt sozialpädagogische Hilfe zur Selbsthilfe. Für zwei Jahre ziehen die Familien dafür in vom ASB gemietete Wohnungen in Rostock-Lichtenhagen. „Sie haben hier ihre eigene Wohnung, geben aber die bisherige dafür auf. Darum ist es ein großer Schritt, sich für das Projekt zu entscheiden“, so die Teamleiterin.

Dem Einzug geht eine dreimonatige Recherchephase voraus. Cindy Nauenburg: „In dieser Zeit lernen wir uns gegenseitig kennen, schauen, ob das Projekt und die Familie zusammenpassen. Ziele werden vereinbart.“ Der Recherche folgen sechs Monate Ankommens-, zwölf Monate Gestaltungs- und sechs Monate Ablösungsphase. Drei Monate Nachbetreuung schließen sich an.

Immer erreichbar

20 Kinder jeden Alters, 13 Erwachsene: Die sechs Projektwohnungen sind belegt, zwei weitere Familien befinden sich derzeit in der Recherchephase. Eine Wohnung ist als Büro und geschützter Raum für gemeinsame Aktivitäten eingerichtet. Coronabedingt muss vieles zurzeit eingeschränkt stattfinden, Beratungen erfolgen zum Beispiel nur zu zweit im Freien.

Das „F.r.i.d.o.l.i.n.“-Team ist trotzdem weiter montags bis freitags von 7 bis 20 Uhr vor Ort. Nachts und am Wochenende gibt es ein Nottelefon. „Wir sind rund um die Uhr erreichbar“, sagt Cindy Nauenburg. Sechs Betreuerinnen und ein Familienfachberater gehören zum Team, jeweils zu zweit unterstützen sie eine Familie. Die Familien leben Tür an Tür mit anderen Mietern. Auch das ist ein Stück „normaler“ Alltag.

Hilfe zur Selbsthilfe Das Familienprojekt „F.r.i.d.o.l.i.n.“ der ASB-Kinder- und Jugendhilfe unterstützt Familien, in denen krisenhafte Bedingungen herrschen. Ziel ist es, die Familie zu erhalten und die Eltern zu befähigen, ihre Kinder mit möglichst wenig Hilfe zu versorgen, zu erziehen und zu fördern – und dabei eine lebensnahe Perspektive für sich und die ganze Familie zu entwickeln. Die Hilfe erfolgt im Auftrag der Jugendämter in Rostock und aus der Region. Kontakt: Familienprojekt „F.r.i.d.o.l.i.n.“, Malchiner Straße 14, 18109 Rostock, Tel.: 0381 / 37 13 859 Mehr dazu: www.asb-kjh.de

Was ist wichtig?

Von der Stärkung in Alltagssituationen bis zum Coaching in Eltern-Kind-Interaktionen reicht die Hilfe für die Familien. Cindy Nauenburg: „Wir schauen, was jede Familie individuell braucht.“ Wie kann sie sich selbst helfen? Was ist für die Kinder wichtig, was für die Eltern?

Erarbeitet wird das mit verschiedenen Methoden: systemische-lösungsorientierte Beratung, Traumapädagogik, Marte-Meo-Entwicklungsförderung mit Video. Das gemeinsame Leben als Familie meistern zu können, ist das Ziel von „F.r.i.d.o.l.i.n.“. „In den meisten Fällen schaffen unsere Familien das nach den zwei Jahren“, erzählt Cindy Nauenburg.

Aussichtslose Wohnungssuche

Um nach „F.r.i.d.o.l.i.n.“ in die komplette Eigenständigkeit zurückzukehren, braucht es ein neues Zuhause. Das zu finden, gestaltet sich zunehmend schwerer. Die Vergangenheit mit Schulden, der noch fehlende Arbeitsplatz, die benötigte Wohnungsgröße: „Der Wohnungsmarkt ist schwierig, für unsere Familien ist es da fast aussichtslos, eine Wohnung zu bekommen“, sagt die Teamleiterin.

Da ist zum Beispiel die syrische Familie mit fünf Kindern, die ins Leben hinaus kann. „Sie findet einfach keine Wohnung. Dazu kommt: Für neue Familien, die in unser Projekt wollen, fehlt uns so Wohnraum“, erklärt Cindy Nauenburg. Sie hofft: „Vielleicht hat jemand eine Wohnung zu vermieten, gern auch im Landkreis, oder kann einen Kontakt vermitteln und meldet sich bei uns.“

Eine Chance bekommen

Auch für die 27-jährige Nadine ist die Wohnungssuche schwierig. Seit August 2019 lebt sie mit ihrer zweijährigen Tochter in einer „F.r.i.d.o.l.i.n.“-Wohnung. Die Söhne, fünf und drei Jahre alt, kommen donnerstags bis montags in die Familie. „Bald können wir alle wieder ganz zusammenwohnen.“

Zum August 2021 braucht Nadine dafür ein Zuhause mit vier bis fünf Zimmern. Für die Wohnungssuche bittet sie um eine Chance: „Und wenn es nur ist, dass ich erst mal angehört werde. Nicht alle Menschen, die Probleme hatten oder Sozialleistungen beziehen, sind so wie der Ruf, der ihnen vorauseilt.“

Ein glückliches Leben

Obdachlosigkeit, danach engmaschig betreutes Mutter-Kind-Wohnen beim ASB: Nadine entschied sich 2019 bewusst für zwei Jahre „F.r.i.d.o.l.i.n.“. „Ich kann das Projekt nur empfehlen. Man kann frei handeln und hat trotzdem immer jemanden, der da ist, wenn man Rat braucht.“

Für ihre Kinder und sich wünscht sie sich „ein glückliches Leben“. Dafür kämpft sie weiter, auch um eine Wohnung. „Aufzugeben, ist keine Option“, sagt die junge Mutter. „F.r.i.d.o.l.i.n.“ habe sie stärker gemacht.

Von Bea Schwarz