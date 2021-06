Rostock

Trotz pandemiebedingten Einschränkungen hat der größte Vermieter des Landes, die Rostocker Wiro, im Geschäftsjahr 2020 eine sehr gute Bilanz vorgelegt. Insgesamt konnte das städtische Unternehmen einen Jahresüberschuss von mehr als 30 Millionen Euro erwirtschaften. Zum Vergleich: 2019 lag der Wert mit 29,6 Millionen Euro noch knapp darunter.

Neben einer Zuführung zu den Gewinnrücklagen werden wie im Vorjahr 15,8 Millionen Euro (brutto) an die Gesellschafterin – die Hanse- und Universitätsstadt Rostock – ausgeschüttet. Die Eigenkapitalquote ist im Geschäftsjahr von 26,6 Prozent auf 27,9 Prozent gestiegen. „Auf die Wiro ist auch in herausfordernden Zeiten Verlass“, sagt der Vorsitzende der Geschäftsführung, Ralf Zimlich, sichtlich stolz. „Das gilt sowohl gegenüber Mietern und Mitarbeitern als auch gegenüber Partnern in Politik, Wirtschaft und Verwaltung.“

Kein Investitionsstopp in der Krise

Dass die Wohnungsgesellschaft trotz der Krise einen Jahresüberschuss erzielen konnte, liege laut Unternehmenssprecher Carsten Klehn daran, dass man im vergangenen Jahr in Hinsicht auf bevorstehende Investitionen besonders bedacht vorgegangen sei. „Wir haben klug gewirtschaftet und genau geschaut, wofür wir Geld ausgeben“, betont er. Großzügige Investitionen habe man aber dennoch nicht gescheut.

So wurden im abgelaufenen Geschäftsjahr die Sanierungen von zwei Wohnblöcken in der Südstadt, der Neubau in der Albin-Köbis-Straße 8 in Markgrafenheide mit 22 Wohnungen und die kernsanierten Häuser Lortzingstraße 1 bis 3 in Warnemünde mit 18 Wohnungen fertiggestellt und vermietet. Darüber hinaus wurden einige leerstehende Gewerbeflächen zu Wohnungen umgebaut. Hinzu kommen zwei abgeschlossene Projekte aus diesem Jahr: zum einen der Umbau vom Haus des Sports in Warnemünde sowie in der Kuphalstraße in Reutershagen.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Darum will die Wiro weiterbauen

Ein echter Meilenstein in der 30-jährigen Geschichte der städtischen Wohnungsgesellschaft sei zudem die Ende 2020 gestartete Neubauoffensive, wonach 1500 neue Wiro-Wohnungen entstehen sollen. Das Investitionsprogramm für die Jahre 2021 bis 2026 hat ein Gesamtvolumen von mehr als einer halben Milliarde Euro. „Damit reagieren wir auf die Prognose der Stadt, die besagt, dass Rostock in den nächsten Jahren weiter wachsen soll“, erklärt Klehn. Gleichzeitig wolle man eine bessere Angebotsmischung schaffen, um den vielfältigen Nachfragen gerecht zu werden.

„Trotz der Corona-Situation laufen alle Bauprojekte planmäßig, und die nächsten Vorhaben sind begonnen worden“, sagt Zimlich. „Mit Sorge betrachten wir aber den zuletzt sehr starken Anstieg der Baukosten. Dazu kommen seit dem Jahreswechsel 2020/21 eine beispiellose Welle von Preiserhöhungen bei Baustoffen sowie Materialengpässe.“

Mieterhöhungen vorerst ausgeschlossen

Keine Sorgen müssen sich hingegen die rund 70 000 Bestandskunden der Wohnungsgesellschaft machen, wie der Vorsitzende der Geschäftsführung hervorhebt: „Wer bei der Wiro wohnt, zahlt seit Beginn der Corona-Pandemie die gleiche Nettokaltmiete – ausgenommen bei Modernisierungen. Das bleibt bis Ende dieses Jahres so. Ebenso steht die Wiro zu ihrem im März 2020 abgegebenen Versprechen, dass kein Mieter die Wohnung verliert, wenn er coronabedingt Schwierigkeiten hat, die Miete zu bezahlen.“ Auch mit allen von der Pandemie betroffenen Gewerbemietern seien Vereinbarungen mit Augenmaß geschlossen worden.

Zum Ende des vergangenen Jahres bewirtschaftete das Unternehmen mehr als 34 900 eigene Wohnungen sowie fast 4200 Wohnungen anderer Eigentümer. Die Leerstandsquote im eigenen Bestand betrug am Jahresende 1,79 Prozent (2019: 1,4 Prozent), die Fluktuationsquote 9,41 Prozent (2019: 9,86 Prozent). Die Nettokaltmiete lag zum Jahreswechsel 2020/21 im Durchschnitt bei 6,15 Euro pro Quadratmeter (2019: 6,09 Euro pro Quadratmeter).

Von Susanne Gidzinski