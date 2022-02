Rostock

Wohnraum in Rostock ist ein begehrtes Gut. Gleichzeitig ist Bauen und Sanieren derzeit so teuer wie noch nie. Daher müssen die Wohnungsgesellschaften der Hansestadt gut abwägen, wo sie ihr Geld investieren. Die OZ hat nachgefragt, wohin das meiste Geld fließt.

Wiro

„Im laufenden Jahr plant die Wiro, rund 61 Millionen Euro in Neubauten zu investieren, vor allem an den Standorten Thierfelder Straße, Möllner Straße, Kuphalstraße, Werftdreieck sowie Albin-Köbis-Straße“, sagt Sprecher Carsten Klehn. Zum Vergleich: Im Jahr 2021 waren es rund 12 Millionen Euro.

Im Januar war Baustart für das Quartier in der Thierfelder Straße, wo 174 Wohnungen entstehen, darunter 40 mit Sozialförderung. In der Kuphalstraße startet im Sommer der dritte von vier Bauabschnitten, der alleine 45 Wohnungen umfasst. In Markgrafenheide werden in der Albin-Köbis-Straße Schritt für Schritt marode Wohnhäuser durch neue ersetzt. „Im Sommer kann das Haus mit der Nummer 6 mit 18 Wohnungen bezogen werden“, verspricht Klehn.

In größere Modernisierungsmaßnahmen sollen 2022 rund 3,6 Millionen Euro fließen, unter anderem in neue Aufzüge. „Dazu kommen 48,7 Millionen Euro für kleinere Modernisierungen und Instandhaltungsmaßnahmen.“ Im vergangenen Jahr waren die Ausgaben für große Maßnahmen mit fünf Millionen Euro etwas höher, weil Gebäudeaufstockungen kräftig zu Buche schlugen. Die Summe für kleinere Instandsetzungen bleibt in etwa gleich.

BG Neptun

Die Baugenossenschaft Neptun will in diesem Jahr zwölf neue Wohnungen fertigstellen, 182 werden modernisiert. Dafür werden insgesamt 14,8 Millionen Euro veranschlagt.

„Ein Bestandsobjekt in der Paulstraße 20 mit aktuell sechs Wohneinheiten wird komplett modernisiert“, sagt BG-Vorstand Ina Liebing. „Es werden Grundrissänderungen vorgenommen, ein Personenaufzug eingebaut und die Baulücke zum Nachbargebäude mit weiteren fünf Wohneinheiten geschlossen.“ Rechne man alle Maßnahmen zusammen, entstehen dort elf neue Wohneinheiten.

Die Häuser in Helsinkier Straße 35-37 und 39 werden einer Komplettmodernisierung unterzogen. Der erste Bauabschnitt mit 40 Wohnungen, der die Aufgänge 37 und 39 umfasst, soll noch in diesem Jahr fertig werden. Sieben Wohnungen entstehen dabei neu. Drei davon werden sogenannte Maisonette-Wohnungen, die über zwei Stockwerke gehen – ungewöhnlich für frühere DDR-Neubauten „Der Mietpreis steht noch nicht fest, aber er wird ähnlich ausfallen wie in unseren anderen Wohnungen“, verspricht Liebing.

„Das Gebäude wird mit einem Anbau auf der Südseite und Teilanbau auf der Nordseite sowie mit einer Aufstockung erweitert“, so Liebing. Darüber hinaus wird ein innen liegender Aufzug installiert. Der Aufgang Helsinkier Straße 38 wurde bereits im Jahr 2009 umfassend saniert.

Umfassende Modernisierungsmaßnahmen gibt es auch in der Hans-Sachs-Allee 5-10. Die Baumaßnahme befindet sich hier im zweiten und dritten Bauabschnitt. „Die komplette Heizung- und Warmwasseraufbereitung wird hier von Gas auf Fernwärme umgestellt, sodass die alten, sperrigen und instandhaltungsaufwendigen Gasgeräte aus den Wohnungen entfernt werden können“, erklärt Liebing. Die Hans-Sachs-Allee 2-4 mit 23 Wohnungen wurde Ende 2021 fertiggestellt.

„In unseren weiteren Modernisierungsmaßnahmen stehen ebenfalls Sanierungen der Gas-, Kalt- und Abwasserleitungen sowie die Umstellung der Warmwasseraufbereitung von Gas auf Elektro im Vordergrund“, so Liebing. „Wir planen aktuell weitere Umstellungen von Gas auf Fernwärme in diversen Objekten, um auch hier den steigenden Gaspreisen und weiteren Aufwendungen entgegenzuwirken.“

Damit soll laut BG Neptun auch klimaschädliches Kohlendioxid (CO2) eingespart werden. Dafür wurden auch noch rechtzeitig die entsprechenden KfW-Förderungen beantragt, deren Auslaufen zuletzt für Wirbel gesorgt hatte.

WG Schiffahrt-Hafen

Die Wohnungsbaugenossenschaft Schiffahrt-Hafen stellt in diesem Jahr 227 Wohnungen fertig. Alleine 122 davon sind im Vorzeige-Bauprojekt am Rosengarten zu finden. 69 weitere Wohnungen entstehen im Brecht-Park und 36 in der Ziolkowskistraße. Insgesamt werden 46 Millionen Euro in Neubau und Erhaltung investiert.

Die Bauzeit für den Komplex im Rosengarten betrug gerade einmal zwei Jahre. „Für so ein großes Projekt sind wir sehr gut unterwegs, gerade wenn man die aktuellen Lieferschwierigkeiten für Baumaterial bedenkt“, sagt Genossenschaftsvorstand Roland Blank. Im August soll alles fertig sein. „Ein Großteil der Wohnungen ist auch schon vermietet. Für die wenigen, die noch zu haben sind, gibt es mehr als 1000 Bewerber“, so Blank.

Sanierungen seien schwer zu planen, sagt Blank: „Wenn Wohnungen gekündigt werden, schauen wir, ob hier Instandhaltungsmaßnahmen notwendig sind. Sofern dies der Fall ist, nutzen wir den Mieterwechsel für die notwendigen Arbeiten. Eine genaue Anzahl können wir somit nicht benennen.“

Blank verweist auf die Internetseite der WG Schiffahrt-Hafen: Dort sind unter anderem Dachsanierungen im Ostseering und die Sanierung der Heizungsrohre in der Fred-Weickert-Straße aufgeführt. In der Fred-Weickert-Straße werden zudem Fassaden saniert, ebenso in der Wolgaster Straße.

Von Axel Büssem