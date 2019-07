Rostock

Im Buddeln und Bauen sind Rostocks Zoo-Lieblinge absolute Profis. Ihr Zuhause haben die Erdmännchen dann aber doch lieber von Zweibeinern renovieren lassen. Mit dem Ergebnis sind die putzigen Schleichkatzen offenbar zufrieden. Kaum dürfen die Sechs ihr neu gestaltetes Quartier im Großkatzen-Haus beziehen, flitzen sie durch den Sand, kullern sich in Kuhlen und lassen sich ihr „Einweihungsgeschenk“ – Näpfe voll Futter – schmecken.

„Einweihungsgeschenk“ von den Tierpaten: Tom Scheffler (Ferdinand Schultz Nachfolger, v.l.), Barbara Becker-Hornickel (Lotto MV), Axel Erdmann (Ferdinand Schultz Nachfolger), Jens Bohlmann (Specht Glas- und Metallbau) und Michael Brüning (Ferdinand Schultz Nachfolger) füttern die Erdmännchen. Quelle: Zoo Rostock/ Kloock

Mit der Rückkehr endet für die Erdmännchen ein mehrwöchiges Hin und Her. Für den Umbau hatten die „Untermieter“ der Löwen und Jaguare im vergangenen Monat das Feld räumen und, je nachdem wo gebaut wurde, zwischen Außen- und Innenanlage wechseln müssen. Dafür dürfen sie jetzt über ein neu modelliertes Gelände toben und kommen leichter in ihren Stall.

Für den kleinen Hunger zwischendurch steht eine neue „Snackstation“ mit Leckerbissen im Gehege: In Totholzstämmen können Erdmanns nach Herzenslust nach Larven und Insekten stochern.

Glasklare Sicht auf den Clan

Ihr rundum erneuertes Heim haben die Tier ihren Paten zu verdanken: dem Autohaus Ferdinand Schultz Nachfolger, der Lotto-Gesellschaft Mecklenburg-Vorpommern sowie der Firma Specht Glas- und Metallbau. Letztere hat der 45 Quadratmeter großen Außenanlage neue Scheiben verpasst. So haben Zoo-Besucher besten Blick auf Familie Erdmann.

Süßes Video: Die Erdmännchen des Rostocker Zooshttps://youtu.be/IEAcLkj38l8

In der Großkatzen-Anlage sind die Erdmännchen zu Hause, seit diese im Jahr 2000 eröffnet worden ist. Manchmal hatten sie es hier ziemlich kuschelig, denn zeitweise zählte der putzige Familienclan 18 Mitglieder.

Kinoreife Komik in der Kalahari

Nahezu unbegrenzt Platz haben Erdmännchen in ihrer eigentlichen Heimat – den Weiten Süd- Afrikas. Doch auch 9000 Kilometer Luftlinie von der Kalahari-Wüste entfernt, in Rostock, sorgen die Nager mit kinoreifer Komik für Aufsehen und nicht selten ist ein Zoobesucher beim Anblick ihrer Kulleraugen geradezu schockverliebt.

Die Anziehung beruht auf Gegenseitigkeit: Erdmännchen sind von Natur aus neugierig und haben weder in freier Wildbahn noch in Zoos Angst vor Menschen. Mit der eigenen Familie springen sie dagegen mitunter recht rabiat um. Will ein Erdmännchen ein unliebsames Gruppenmitglied rausekeln, zeigt es, dass es ein echter Meister im Piesacken ist.

Mobber mit Herz für Familie

Mobbingattacken sind allerdings eine Ausnahme. In aller Regel sind Erdmanns eine eingeschworene Gemeinschaft, in der sich einer für den anderen aufopfert. Im Clan hat jeder eine Aufgabe: die Babysitter kümmern sich um den Nachwuchs, die Nahrungsbeschaffer um Futternachschub und die Wächter um die Sicherheit. Schleicht sich ein Fressfeind an, pfeift oder bellt er eine Warnung.

Promi auf Stippvisite

Im Rostocker Zoo können Erdmanns auf solch einen Alarm wohl verzichten. Demnächst ist eher Ohrenspitzen angesagt, denn am 25. August gibt es Besonderes zu hören. An diesem Tag gibt das Deutsche Kammerorchester Berlin ein Gastspiel auf der Zoo-Festwiese. Die Musiker geben am Abend den „Karneval der Tiere“ zum Besten. Ergänzt wird die Musik mit witzigen Reimen von Roger Willemsen (1955-2016), die Katja Riemann vorträgt.

Sollte die Schauspielerin noch Tipps in Sachen Komik brauchen: Eine Stippvisite am neuen Heim von Familie Erdmann könnte da helfen. Schließlich machen die sechs tierisch süßen Entertainer ihr Publikum allein schon durch ihre Anwesenheit glücklich.

Karneval der Tiere 120 Jahre – anlässlich dieses Geburtstages ist in Rostocks Zoo tierisch viel los: Jeder Monat des Jubiläumsjahres steht unter einem besonderen Motto. Im August heißt es „Zoo kulturell“. Highlight: ein Gastspiel der Festspiele MV am 25. August. Das Deutsche Kammerorchester Berlin spielt den Karneval der Tiere. Ergänzt wird die Musik mit witzigen Reimen – vorgetragen von Schauspielerin Katja Riemann. Die Veranstaltung beginnt um 16 Uhr. Tickets gibt es ab 11 € für Kinder und ab 22 € für Erwachsene. Karten sind an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie an den Zookassen erhältlich.

