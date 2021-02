Rostock

Die Corona-Pandemie hat im Rostocker Zoo einen Besucherrückgang von knapp zehn Prozent verursacht. Wie der Zoo am Dienstag berichtete, kamen mit rund 589 000 etwa 63 000 weniger Besucher in Mecklenburg-Vorpommerns größten Tierpark. Acht Wochen war der Zoo geschlossen. Weitere neun Wochen blieben die Tierhäuser zu, die Tropenhalle im Darwineum - die Heimat der Menschenaffen - sogar fast das gesamte Jahr. Rund 4500 Tiere leben in dem Zoo.

„Aufgrund weiterer Einschränkungen und reduzierter Ticketpreise haben wir Umsatzeinbußen in sechsstelliger Höhe zu verzeichnen“, sagte Zoodirektor Udo Nagel. Die Landesregierung MV sowie die Stadt hätten den laufenden Betrieb gewährleistet. Wie die Stadt auf Anfrage mitteilte, gab sie einen Zuschuss von rund 450 000 Euro.

Größter Besucher-Rückgang: Ostermonat April

Den größten Rückgang musste der Zoo im Ostermonat April verkraften, als nur 32 100 Besucher gezählt wurden, an 72 400 im April des Jahres 2019. Dagegen gab es im Juli einen Rekordansturm mit 116 300 Gästen, ein Plus von rund 9000 im Vergleich zum Juli 2019. Über Patenschaften flossen rund 150 000 Euro direkt in die Verbesserung der Tieranlagen.

Die Planungen zur neuen Robbenanlage laufen auf Hochtouren, wie Nagel berichtete. Dieses Jahr stehen unter anderem der Abriss der alten Anlagen und die Baufeldvorbereitung auf dem Plan, dafür müssen die Seehunde und Seebären ausquartiert werden. Der Baubeginn für den sieben Millionen Euro teuren Neubau ist für das Frühjahr 2022 vorgesehen, die Eröffnung für Ende 2022 oder Anfang 2023.

Dagegen stehe die Fertigstellung des Otter-Geheges kurz vor dem Abschluss. „Wie viele Tiere es werden und ab wann sie im Gehege zu sehen sein werden, wird derzeit mit dem Europäischen Erhaltungszuchtprogramm für Fischotter abgestimmt“, sagte Zookuratorin Antje Angeli.

