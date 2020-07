Rostock

Der Rostocker Zoo ist um eine Attraktion reicher: Bei den Kubaflamingos gibt es Nachwuchs. Es ist das erste Küken seit 15 Jahren. 18 Kubaflamingos leben im Zoo. Die Nachzucht gestaltete sich in den vergangenen Jahren schwierig. „Unsere Kubaflamingos taten sich bisher mit dem Nestbau immer etwas schwer“, erklärt Vogelkurator Markus Klamt. So wurde mit verschiedenen Lehmsorten herumexperimentiert und ein kleiner Umbau der Flamingoanlage vorgenommen. Mit einer höher aufgeschütteten „Brutinsel“, die die Nesthügel vor Überschwemmungen schützt, und künstlichen Betonkegeln sollten die Tiere zum Bau eigener Nester animiert werden.

Am 23. Juli dann die Überraschung: Es schlüpfte ein kleines, weißes Flamingoküken. „Damit hatten wir noch gar nicht gerechnet“, erklärt Markus Klamt. „Wir wollten die Flamingos erst einmal wieder in Brutstimmung versetzen. Dass es gleich so gut funktionieren würde, hatten wir im Traum nicht gedacht!“ Damit ist das Flamingoküken das erste Rostocker Jungtier nach 15 Jahren bei dieser Tierart. Zuletzt schlüpfte am 13. Juli 2005 ein Kubaflamingo in Rostock, der auch heute noch in der Gruppe lebt.

Weibchen und Männchen teilen sich Brut und Aufzucht

Kubaflamingos werden auch als Rote Flamingos bezeichnet, weil ihr Gefieder im Vergleich zu dem der anderen sechs Flamingoarten besonders kräftig gefärbt ist. Die Vögel fühlen sich in den Lagunen und Salzseen in Mittel- und Südamerika zu Hause, die vier wichtigsten Brutgebiete befinden sich in Yucatán, an der Nordküste Kubas, auf den Bahamas und auf Bonaire.

Wie alle Flamingos gehen sie mit jeder Brutsaison eine neue Paarbeziehung ein, bleiben währenddessen aber ihrem Partner treu. Sie bilden Kolonien von drei bis 50 Brutpaaren. Bei den Flamingos teilen sich Weibchen und Männchen das Ausbrüten der Eier sowie die Aufzucht der Jungtiere. Das Gelege aus einem, selten zwei Eiern, wird auf einem aus Schlamm, Steinchen und anderen Materialien angehäuften Kegelstumpf ausgebrütet. Dort ist es vor Überschwemmungen gut geschützt.

Nach 15 Jahren ist endlich wieder Nachwuchs bei den Kubaflamingos im Zoo zu bestaunen. Quelle: Zoo Rostock/Braun

Ein Kubaflamingo-Paar brütet noch auf einem Ei

Die Umgestaltung der Anlage im Zoo scheint den Bruterfolg ausgemacht zu haben, ebenso die Umstellung der Nahrung. Dem üblichen Futter aus Fisch-, Garnelen-, Algen- und Getreidemehl wurde Premiumfutter mit erhöhtem Meersalzanteil, wertvollen Proteinen und vielen Vitaminen beigegeben.

Neben dem Verlust zweier Eier und einem gesunden Küken brütet aktuell noch ein zweites Flamingopaar auf einem Ei. „Daher planen wir, auch bei unserer zweiten Flamingoart, den Chileflamingos, auf der Stelzvogelwiese ein paar kleine Umbauarbeiten vorzunehmen, um auch dort die Erfolgschancen auf Nachwuchs zu erhöhen“, berichtet der Vogelkurator.

Von OZ/Braun